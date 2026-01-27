Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι χθες η χώρα βυθίστηκε για άλλη μια φορά στο πένθος και στη θλίψη, με την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Το ζήτημα είναι ότι δεν πνίγεται στην ντροπή, τουλάχιστον όσοι αμφισβητούν και θεωρούν υπερβολές τα περί εργασιακού μεσαίωνα σε μια αγορά εργασίας, που δεν ανένηψε ποτέ από τα μνημόνια (αφελή με λένε κάτι πλεμπαίοι όταν το λέω αυτό, γιατί ο στόχος των μνημονίων, λένε, ήταν ακριβώς αυτός, μην γίνομαι ανόητη!). Οι προειδοποιήσεις των ειδικών που μιλάνε για ανθρωπιστική κρίση στην εργασία αγνοούνται επιδεικτικά, αλλά μόλις συμβεί το κακό… πέφτουν από τα σύννεφα και αναζητούν τις ευθύνες…

Πάμε παρακάτω

Πέντε αράδες δήλωση – μία για κάθε θύμα άραγε;- έκανε για την τραγωδία στα Τρίκαλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και μετά «ας έρθω στην ημερήσια διάταξη». Όχι κύριε πρωθυπουργέ, δεν μπορείτε να το προσπερνάτε έτσι, γιατί αυτές πλέον δεν θα ξανάρθουν και ας τις περιμένουν τα παιδιά τους και οι δικοί τους άνθρωποι, φίλοι συγγενείς γείτονες. Κατηγορήστε με για λαϊκισμό, αλλά εξοργίστηκα. Αυτή η εξοικείωση με τον άδικο θάνατο ανθρώπων είναι τρομακτική. Όπως και η υποκρισία…«κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν» κατέληξε ο Μητσοτάκης. Χορτάσαμε απόδοση ευθυνών… το ‘χουμε δει πολλές φορές το έργο. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στο σημείο αυτό ή για να το καταλάβουμε όλα τα παιδάκια την κύρια ευθύνη φέρει αυτός που επιτρέπει στους εργοδότες να θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμο υλικό.

«Εμφύλιος» χαμηλής έντασης;

Κι ενώ η ελληνική κοινωνία συγκλονισμένη θρηνεί τις πέντε νεκρές εργάτριες στα Τρίκαλα, στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως διεξάγεται ένας … «εμφύλιος» χαμηλής έντασης. Πως μπορεί να εξηγηθούν διαφορετικά τα όσα συμβαίνουν από το ICE – το σώμα που κυνηγάει τους μετανάστες; Τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για την Γερουσία και τη Βουλή. Ηδη ο Πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times βρίσκεται στο 34%! Και οι προβλέψεις για τον Νοέμβριο δεν είναι καθόλου καλές για τον Πρόεδρο. Εχοντας ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, τα οποία όμως παράγουν «δευτερογενείς» εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι αδυνατεί να τα υποστηρίξει. Φαίνεται πως ο πιο … σοφός ηγέτης είναι ο Σι Τζιπινγκ – γενικά οι κινέζοι διακρίνονται γι΄ αυτή την … ατελείωτη υπομονή τους.

Μόνο πέντε!

Θυμάστε που προ ημερών ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης σε μία στιγμή – συνήθους! – έκρηξης είπε ότι πως μόνο πέντε θα έμεναν στο υπουργικό συμβούλιο αν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσιζε να το συγκροτήσει με κριτήριο το ποιοι υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο; Ε, τον θυμήθηκα χθες. Αφού – όπως προέβλεψα – ο κ. Μητσοτάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο έκανε μία τοποθέτηση για τα όσα συμβαίνουν στο κόσμο και για τις … συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζεται να εισάγει η κυβέρνηση ήρθε στο διά ταύτα!

Ποιοι θα … πλαισιώσουν τον Αδωνι;

Ποιο είναι το διά ταύτα; Τώρα στο τέλος του μήνα θα τρέξουν τα … οφέλη των μέτρων της ΔΕΘ – στα οποία τόσα είχε επενδύσει ο πρωθυπουργός για τη δημοσκοπική του ανάκαμψη. Και λέει, λοιπόν, στο υπουργικό συμβούλιο «θέλω την στήριξη σας και στο δημόσιο λόγο σε αυτή τη πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό ‘ανάχωμα’ απέναντι στην ακρίβεια»! Για να μην είναι μόνος του ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης και παλεύει με τα … «θηρία»! Αυτή τη φορά όμως θα τους μετρήσω….

Με αφήγημα την «πολιτική σταθερότητα»

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών λόγω «αστοχίας υλικού» που λένε, στο Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν να βρουν ιδέες για τη δημοσκοπική ανάταξη της Νέας Δημοκρατίας. Κι εκτός από τα μέτρα της ΔΕΘ για τα οποία ζήτησε να βάλουν πλάτη οι υπουργοί του, ο κ. Μητσοτάκης, τα «σαΐνια» της Ηρώδου του Αττικού σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορούσε να αποτελεί καλύτερο αφήγημα κανένα άλλο από την «πολιτική σταθερότητα» σε έναν «ταραγμένο κόσμο». Ετσι λοιπόν, το έναυσμα δόθηκε από την Κυριακή που το σύστημα του Μαξίμου περιέγραφε με τα μελανότερα χρώματα τα όσα συμβαίνουν διεθνώς. Χθες τη «σκυτάλη» την πήρε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Κι από εδώ και πέρα οι «τροβαδούροι» του Μεγάρου θα την πάνε ως τα … πέρατα της Ελλάδας! Αυτό θα είναι και το κεντρικό αφήγημα. Μ΄ αυτό θα πάμε και στις εκλογές….

Η κυρία Κασιμάτη προκαλεί αντιδράσεις

Να μου το θυμηθείτε ότι η επικείμενη μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον κ. Νίκο Ανδρουλάκη απ΄ όσα ωφελήματα μπορεί να του προσφέρει! Χθες βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας και δήλωσε πως όποιος βουλευτής θέλει να έρθει στο κόμμα μπορεί να έρθει ελεύθερα, αλλά να αφήσει την έδρα του στο κόμμα από το οποίο προέρχεται! Αυτή η προτροπή είναι πολύ όμορφη για να εισακουστεί. Διότι όπως σας εξήγησα εγκαίρως στη Β΄ Πειραιά ήδη έχουν στηθεί για τις επόμενες κάλπες συγκεκριμένοι υποψήφιοι – σάρξ εκ της σαρκός του κινήματος – και ο κ. Ανδρουλάκης επιδιώκει να φέρει την κυρία Κασιμάτη να τα «ανακατέψει» όλα; Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Και να μου το θυμηθείτε στην … «ποδιά της Νίνας» θα «σφαχτούν» παλληκάρια….