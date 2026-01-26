O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι καλή εβδομάδα να’ χουμε, τον φάγαμε σχεδόν τον πρώτο μήνα του έτους. Πότε ήρθε ο Γενάρης πότε φεύγει ουδείς το κατάλαβε, ούτε καν τα κόμματα που τελευταία τα ξεπερνούν οι ίδιες οι εξελίξεις. Μπήκαμε γερά με τα συνέδρια των κομμάτων και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, όχι πως νοιάζεται η πλειονότητα της κοινωνίας γι’ αυτά αλλά να έχουμε να λέμε.

Απ’ το Νταβός στα Καλάβρυτα

Πριν απ’ όλα όμως οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον πρωθυπουργό Κυριάκο που μπορεί να μη βρέθηκε τελικά στο Νταβός της Ελβετίας ανάμεσα στους ισχυρούς του κόσμου, πρόλαβε όμως να κάνει ένα διάλειμμα και να πάει για σκι στα Καλάβρυτα. Είδαμε σχετικό φωτορεπορτάζ από τοπικά μέσα ενημέρωσης και θαυμάσαμε. Τώρα η φίλη μου η Ντιντί μπερδεύτηκε γιατί τον νόμιζε στην Ελβετία -ορκιζόταν μάλιστα ότι διάβασε και σχετικά δημοσιεύματα επ’ αυτού για το πόσο καλά τα πήγε στις επαφές του εκεί ο πρωθυπουργός μας – οπότε, σου λέει, αφού πήγε στην Ελβετία που έχει χιόνια γιατί δεν έκανε σκι εκεί και προτίμησε τα Καλάβρυτα;

Ανατριχίλα

Προσωπικά έχω μια εξήγηση για το θέμα. Πήγε στα Καλάβρυτα για να τον χτυπήσει ο καθαρός αέρας ώστε στη συνέχεια στο καθιερωμένο, κυριακάτικο μήνυμά του στο πόπολο να καταπλήξει άπαντες με όσα λέει. Και μπορώ να πω ότι το κατάφερε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του το επόμενο διάστημα θα μας ταράξει στις μεταρρυθμίσεις «από τη στήριξη των εισοδημάτων και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, μέχρι την αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου σχολείου, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας». Αισθάνεστε την ίδια ανατριχίλα με μένα;

Η σύγκρουση…

Κι αυτό επειδή ρωτώ, χωρίς να περιμένω απάντηση: Αν δεν είναι η ώρα τώρα -σχεδόν επτά χρόνια μετά την αναρρίχησή του στην πρωθυπουργία- να τα βάλει με το βαθύ κράτος, πότε είναι; Εξάλλου, είμαστε ήδη μάρτυρες της σύγκρουσης που επιτελείται. Σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται στις επισυνδέσεις ν’ ακούγονται πως κανονίζονταν οι δουλειές, παραμένουν ανέγγιχτοι στις θέσεις τους στο νέο οργανόγραμμα του οργανισμού. Θα μου πείτε -και ορθά- μα είναι κατηγορούμενοι; Όχι είναι η απάντηση. Ομοίως, ωστόσο, κατηγορούμενοι δεν είναι και η Παρασκευή Τυχεροπούπουλου, η υπάλληλος που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των παράνομων επιδοτήσεων (κατόπιν εντολών του κ. Βάρρα, του τότε διοικητή) και όμως έχει υποβαθμιστεί από προϊσταμένη στο πρωτόκολλο, βιώνοντας μια ανάρμοστη, εκδικητική συμπεριφορά απ’ το ελληνικό Δημόσιο. Και ξαναλέω, συνάδελφοί της που εμπλέκονται στο σκάνδαλο όπως φαίνεται απ’ τις συνομιλίες, δεν έχουν κουνηθεί απ’ τις θέσεις τους. Με το μαλακό λοιπόν κύριε πρωθυπουργέ η σύγκρουση με το βαθύ κράτος…. μην πάθετε και καμιά θλάση απ’ το ζόρισμα.

Τα ζόρια

Είπα ζόρισμα και διαπιστώνω ζόρια στη Νέα Αριστερά, το συνέδριο της οποίας έληξε χθες. Μιλάμε για μια διαδικασία που είναι case study καθώς αποδείχθηκε το χάσμα μεταξύ των μελών που απαρτίζουν το κόμμα. Απ’ τη μια τα στελέχη της Ομπρέλας και απ’ την άλλη τα στελέχη των πέντε συν πέντε, συνιστώσες τέλος πάντων του παλιού, ένδοξου ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη ενημέρωση διοχέτευαν οι μεν στους δημοσιογράφους, άλλη οι δε. Και αναρωτιέσαι. Ρε παιδιά, εκατό νοματαίοι είστε -που λέει ο λόγος- και στις δημοσκοπήσεις βγάζετε ένα μέσο όρο που δεν ξεπερνά το 2%. Ειλικρινά, νομίζετε ότι σας παίρνει να πριονίζει ο ένας την καρέκλα του άλλου; Εκτός κι αν δεν σας ενδιαφέρει να έχετε πια ένα πολιτικό φορέα με αξιώσεις και δυναμική που θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, αλλά έναν όμιλο πολιτικού προβληματισμού. Πάσο σε αυτή την περίπτωση, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

«Ειρηνική συνύπαρξη»

Τελικά ο εξώστης του «Παλλάς» … έσωσε τη συνοχή της Νέας Αριστεράς! Περιόρισε τότε τις φιλοδοξίες του προέδρου του κόμματος κ. Αλέξη Χαρίτση και τον ανάγκασε να βρει εκ νέου modus vivendi με την άλλη πλευρά – την πλειοψηφική – που εκπροσωπεί ο κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Κια μια σειρά πράγματα – προς του «εξώστη» – ξεχάστηκαν. Ετσι στο συνέδριο που τελείωσε χθες το απόγευμα κατέληξαν σε μία αμφίσημη πολιτική απόφαση – που ο κ. Νίκος Μπίστης, ως «μάντης κακών» αρχικά την είχε χαρακτηρίσει ως «παραλυτική ισορροπία» και μετά προέβλεψε νέα κρίση όχι εντός δύο μηνών, αλλά δέκα ημερών! Απ΄ ότι φάνηκε όμως και η πλευρά του γραμματέα του κόμματος δεν ήθελε την ρήξη – παρά τις κόσμιες … «αγριάδες» στο βήμα, αλλά και στους διαδρόμους του συνεδρίου. Ως εκ τούτου η «ειρηνική συνύπαρξη» που έλεγαν παλιά στα χρόνια του … Χρουστσόφ, προκρίθηκε ως η σολομώντειος λύση για την … εξαγορά χρόνου….

«Σκάσε και κολύμπα»

Κατά τα άλλα στο επόμενο διάστημα η πολιτική ζωή θα κινηθεί μεταξύ του ανασχηματισμού – κυκλοφορούν πλέον ονόματα επί ονομάτων, ο καθένας προβάλει την … επιθυμία του! – της αλλαγής του εκλογικού νόμου, για μία ακόμη φορά – που ο κ. Μητσοτάκης αρνείται γιατί θα του χαλάσει το … αφήγημα – και των δημοσκοπήσεων που λίγος ακόμα θα πιάσει την … αυτοδυναμία! Από τα αυτιά…. Και φυσικά θα έχουμε και τα θέμα της εξωτερικής πολιτικής – ιδιαίτερα με την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κάτι σαν … «ραντεβού στα τυφλά» λόγω του φόβου των αμερικάνων – που οι δύο γείτονες – λένε – δεν γνωρίζουν τι τους ξημερώνει! Οπως καταλαβαίνετε θα ζήσουμε στιγμές «εθνικής υπερηφάνειας» με τις … Belhara σε πρώτο πλάνο…. Και οι «από κάτω»; Ε, οι «από κάτω» υπακούουν στο … δόγμα «σκάσε και κολύμπα»!