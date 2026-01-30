Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στον απόηχο των τραγωδιών σε Ρουμανία και Τρίκαλα, η πολιτική επικαιρότητα φαίνεται πως εστιάζει και πάλι στις μετρήσεις για να δουν τι γκελ κάνουν τα κόμματα. Όλα αυτά, να σημειωθεί, συμβαίνουν λίγο πριν μπει ο Φλεβάρης ή αλλιώς ο μήνας των Τεμπών. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει φέτος στους δρόμους στην επέτειο του δυστυχήματος και αν θα επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο που κυριολεκτικά τρόμαξε την κυβέρνηση. Δεν είναι λίγο να βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο να σε βρίζουν…

Με το … «αριστερό» το 2026

Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στις μετρήσεις λατρεμένοι μου. Εκεί που βλέπω τη ΝΔ καθηλωμένη στα χαμηλά – μόλις λίγο πάνω από το 22% βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου! Σύμφωνα μάλιστα με την MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό Open το ενδιαφέρον είναι η εκ νέου άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου – η οποία πέρασε στη δεύτερη θέση, υποσκελίζοντας το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει απώλειες και βρέθηκε στην τρίτη θέση! Φαίνεται πως η τελευταία παρτίδα των δημοσκοπήσεων, του Ιανουαρίου, έκρυβαν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη…

O κακός χαμός

Εκεί που βλέπω τα ποσοστά και φαντάζομαι ότι οι λιποθυμίες ακολουθούν η μία την άλλη, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή το Κίνημα Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την MRB ο ΣΥΡΙΖΑ ίσα που τσιμπάει μισή μονάδα πάνω απ’ το όριο εισόδου στη Βουλή στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Αριστερά κινείται εκεί κοντά στο 1%, όπερ σημαίνει ότι προχωρά ο σχεδιασμός της πλειοψηφίας της να μετατραπεί από κόμμα σε όμιλο πολιτικού προβληματισμού. Ελαφρώς καλύτερα τα πάει ο κ. Κασσελάκης, το Κίνημα Δημοκρατίας αγγίζει το 1,6%. Α προπό, θυμάστε ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται το συνέδριο του κόμματος Κασσελάκη.

Αποχώρηση

Στο οποίο θα πορευτεί χωρίς τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ο βουλευτής της Κέρκυρας που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τον κ. Κασσελάκη όταν ο τελευταίος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αφήνοντας την Κουμουνδούρου, αποχώρησε με καταγγελίες από το Κίνημα Δημοκρατίας. Σύμπτωση ή όχι είναι ο δεύτερος βουλευτής που το κάνει με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Είχε προηγηθεί η Κυριακή Μάλαμα. Κάπως έτσι βλέπω τον Stefanos να κάνει συνέδριο μαζί με την αυτοκράτειρα Θεοδώρα -λέγε με Τζάκρη- και την Ραλλία Χρηστίδου.

Τσιμουδιά!

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος από την άλλη επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν, οπωσδήποτε! Φαίνεται πως το ραντεβού κλείνει στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Κι η γραμμή που έχει πέσει είναι: «άχνα»! Κι ο ίδιος … κρατάει την αναπνοή του! Κι έχει δίκιο, εδώ που τα λέμε. Το τελευταίο «κατόρθωμα» του κ. Ερντογάν είναι πως είπε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πως μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες! Ο άνθρωπος παίζει σε άλλη πίστα, ο Κυριάκος προφανώς το γνωρίζει και «τρέμει το φυλλοκάρδι» του μην γίνει καμιά στραβή.

Ο «γαλαντόμος» κ. Παύλος Μαρινάκης

Γι΄ αυτό και μόλις βγήκε αυτό «το θαύμα της φύσης», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης και ξέσπασε σε ένα «τουρκοφαγικό κρεσέντο» κατά του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ περί της νύχτας των Ιμίων, τοποθετήθηκε «αυθωρεί και παραχρήμα» ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης – και τον έβαλε στη θέση του! Ομως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ήταν πιο … «γαλαντόμος» και σε δήλωση του τον κάλυψε. Κι εδώ που τα λέμε έχει δίκιο – ο κ. Μαρινάκης! Διότι ο κ. Λαζαρίδης είναι «αγωνιστής της παρατάξεως» και «εγνωσμένης αξίας» στέλεχος. Εχω όμως την εντύπωση ότι μάλλον γι΄ αυτό δεν σκοπεύει να τον … αξιοποιήσει κυβερνητικά ο κ. Μητσοτάκης! Διότι το … «φοβάται το κακό»!

Με άρωμα Καραμανλή;

Μία είδηση που πέρασε στα «ψιλά» – όπως έλεγαν παλιά στις εφημερίδες. Ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα είναι ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα συγκληθεί στα μέσα Μαΐου. Θα μου πείτε τι καημό τον έπιασε τον κ. Μητσοτάκη και αποφάσισε να κάνει πρόεδρο τον κ. Ρουσόπουλο. Στο συνέδριο θέλει να κάνει restart και να θέσει έτσι το κόμμα σε προεκλογική τροχιά – διότι οποιαδήποτε στιγμή από εδώ και πέρα μπορούν να γίνουν εκλογές! Κι αν μη τι άλλο θέλει να εμφανίσει ένα κλίμα σύμπνοιας και ενότητας. Κι ο κ. Ρουσόπουλος μπορεί να μην έχει τα «κολλητηλίκια» που είχε παλαιότερα με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή – μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007 ήταν περίπου κάτι σαν … «αντ’ αυτού»! – αλλά όσο νά’ ναι το όνομα – του κ. Ρουσόπουλου – προκαλεί συνειρμούς … Καραμανλή! Πάντως να σας ενημερώσω ότι ο κ. Μητσοτάκης στα Γιάννενα θα πάει – δεν πρόκειται να την αφήσει την «φιέστα». Δεν ξέρω αν θα περιμένουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να κόψει την πίτα – και να βρει το … φλουρί; – αλλά στα εγκαίνια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού θα είναι παρών! Αλίμονο….

Ο κ. Παπανδρέου, η κυρία Κασιμάτη και ο κ. Ανδρουλάκης

Επειδή έχει αναπτυχθεί μία ολόκληρη φιλολογία σχετικά με την μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – κι έχουν αρχίσει τα «όργανα» στη Χαριλάου Τρικούπη… – ρώτησα εγκύρως, έμαθα και σας ενημερώνω. Λοιπόν, για να ξέρετε δεν πρόκειται να γίνει σύντομα η μεταγραφή της κυρίας Κασιμάτη – την οποία μου την περιέγραψαν ως «κρύο αίμα» στις πολιτικές επιλογές. Αν επί παραδείγματι αυτό συνέβαινε τις παραμονές του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τότε αυτό εν θα ήταν συνέδριο, αλλά … «ένα δράμα»!

Αργότερα παιδιά…

Οι παπανδρεικοί – διότι κυρίως αυτοί έχουν το θέμα – έχουν δύο λόγους να αντιδρούν. Ο πρώτος λόγος είναι πως ο κ. Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος πολιτεύεται στη Β΄ Πειραιά – εξελέγη τον Μάιο του 2023 και έχασε την έδρα τον Ιούνιο – είναι παπανδρεικός. Κι ως εκ τούτου η υποψηφιότητα της κυρίας Κασιμάτη στη Β΄Πειραιά προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την εκλογή του κ. Διαμαντίδη. Ο δεύτερος λόγος είναι κάποιες δηλώσεις που της αποδίδουν ότι έκανε πριν από χρόνια όταν έγινε το έγκλημα στο αμερικανικό μαραθώνιο κι ήταν σε βάρος του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Το ερώτημα βέβαια είναι πότε θα γίνει η μεταγραφή. Θα γίνει αργότερα και – προσχηματικά – θα είναι συνάρτηση των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ….

Σιγά μην καλέσουν τον κ. Τσίπρα

Α, μιάς και αναφέρθηκα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να σας ενημερώσω ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δεν θα προσκληθεί! Σιγά μην τον προσκαλούσαν…. Οταν ρώτησα το γιατί, μου είπαν ότι «οι προσκλήσεις θα αφορούν κόμματα κι όχι παράγοντες». Μάλιστα. Ετσι θα προκληθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά – ούτε η πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου θα προσκληθεί, γιατί μετά ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι … ελέφαντας! Και οι πρωτοβουλίες συνεργασίας στη Βουλή με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς που πρόκειται να λάβει ο κ. Ανδρουλάκης θα αφορούν πρωτίστως το άρθρο 86 του Συντάγματος – πρόκειται για το άρθρο που αφορά στην ευθύνη των υπουργών. Αλλά όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη δεν αποκλείεται η συνεργασία να αφορά και σε άλλα θέματα. Ενδιαφέρον!