Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Confidential

Eμπιστευτικά
 30 Ιανουαρίου 2026, 08:00

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στον απόηχο των τραγωδιών σε Ρουμανία και Τρίκαλα, η πολιτική επικαιρότητα φαίνεται πως εστιάζει και πάλι στις μετρήσεις για να δουν τι γκελ κάνουν τα κόμματα. Όλα αυτά, να σημειωθεί, συμβαίνουν λίγο πριν μπει ο Φλεβάρης ή αλλιώς ο μήνας των Τεμπών. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει φέτος στους δρόμους στην επέτειο του δυστυχήματος και αν θα επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο που κυριολεκτικά τρόμαξε την κυβέρνηση. Δεν είναι λίγο να βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο να σε βρίζουν…

Με το … «αριστερό» το 2026

Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στις μετρήσεις λατρεμένοι μου. Εκεί που βλέπω τη ΝΔ καθηλωμένη στα χαμηλά – μόλις λίγο πάνω από το 22% βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου! Σύμφωνα μάλιστα με την MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό Open το ενδιαφέρον είναι η εκ νέου άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου – η οποία πέρασε στη δεύτερη θέση, υποσκελίζοντας το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει απώλειες και βρέθηκε στην τρίτη θέση! Φαίνεται πως η τελευταία παρτίδα των δημοσκοπήσεων, του Ιανουαρίου, έκρυβαν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη…

O κακός χαμός

Εκεί που βλέπω τα ποσοστά και φαντάζομαι ότι οι λιποθυμίες ακολουθούν η μία την άλλη, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή το Κίνημα Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την MRB ο ΣΥΡΙΖΑ ίσα που τσιμπάει μισή μονάδα πάνω απ’ το όριο εισόδου στη Βουλή στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Αριστερά κινείται εκεί κοντά στο 1%, όπερ σημαίνει ότι προχωρά ο σχεδιασμός της πλειοψηφίας της να μετατραπεί από κόμμα σε όμιλο πολιτικού προβληματισμού. Ελαφρώς καλύτερα τα πάει ο κ. Κασσελάκης, το Κίνημα Δημοκρατίας αγγίζει το 1,6%. Α προπό, θυμάστε ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται το συνέδριο του κόμματος Κασσελάκη.

Αποχώρηση

Στο οποίο θα πορευτεί χωρίς τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ο βουλευτής της Κέρκυρας που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τον κ. Κασσελάκη όταν ο τελευταίος έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αφήνοντας την Κουμουνδούρου, αποχώρησε με καταγγελίες από το Κίνημα Δημοκρατίας. Σύμπτωση ή όχι είναι ο δεύτερος βουλευτής που το κάνει με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Είχε προηγηθεί η Κυριακή Μάλαμα. Κάπως έτσι βλέπω τον Stefanos να κάνει συνέδριο μαζί με την αυτοκράτειρα Θεοδώρα -λέγε με Τζάκρη- και την Ραλλία Χρηστίδου.

Τσιμουδιά!

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος από την άλλη επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν, οπωσδήποτε! Φαίνεται πως το ραντεβού κλείνει στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Κι η γραμμή που έχει πέσει είναι: «άχνα»! Κι ο ίδιος … κρατάει την αναπνοή του! Κι έχει δίκιο, εδώ που τα λέμε. Το τελευταίο «κατόρθωμα» του κ. Ερντογάν είναι πως είπε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πως μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες! Ο άνθρωπος παίζει σε άλλη πίστα, ο Κυριάκος προφανώς το γνωρίζει και «τρέμει το φυλλοκάρδι» του μην γίνει καμιά στραβή.

Ο «γαλαντόμος» κ. Παύλος Μαρινάκης

Γι΄ αυτό και μόλις βγήκε αυτό «το θαύμα της φύσης», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης και ξέσπασε σε ένα «τουρκοφαγικό κρεσέντο» κατά του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ περί της νύχτας των Ιμίων, τοποθετήθηκε «αυθωρεί και παραχρήμα» ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης – και τον έβαλε στη θέση του! Ομως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ήταν πιο … «γαλαντόμος» και σε δήλωση του τον κάλυψε. Κι εδώ που τα λέμε έχει δίκιο – ο κ. Μαρινάκης! Διότι ο κ. Λαζαρίδης είναι «αγωνιστής της παρατάξεως» και «εγνωσμένης αξίας» στέλεχος. Εχω όμως την εντύπωση ότι μάλλον γι΄ αυτό δεν σκοπεύει να τον … αξιοποιήσει κυβερνητικά ο κ. Μητσοτάκης! Διότι το … «φοβάται το κακό»!

Με άρωμα Καραμανλή;

Μία είδηση που πέρασε στα «ψιλά» – όπως έλεγαν παλιά στις εφημερίδες. Ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα είναι ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα συγκληθεί στα μέσα Μαΐου. Θα μου πείτε τι καημό τον έπιασε τον κ. Μητσοτάκη και αποφάσισε να κάνει πρόεδρο τον κ. Ρουσόπουλο. Στο συνέδριο θέλει να κάνει restart και να θέσει έτσι το κόμμα σε προεκλογική τροχιά – διότι οποιαδήποτε στιγμή από εδώ και πέρα μπορούν να γίνουν εκλογές! Κι αν μη τι άλλο θέλει να εμφανίσει ένα κλίμα σύμπνοιας και ενότητας. Κι ο κ. Ρουσόπουλος μπορεί να μην έχει τα «κολλητηλίκια» που είχε παλαιότερα με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή – μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007 ήταν περίπου κάτι σαν … «αντ’ αυτού»! – αλλά όσο νά’ ναι το όνομα – του κ. Ρουσόπουλου – προκαλεί συνειρμούς … Καραμανλή! Πάντως να σας ενημερώσω ότι ο κ. Μητσοτάκης στα Γιάννενα θα πάει – δεν πρόκειται να την αφήσει την «φιέστα». Δεν ξέρω αν θα περιμένουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να κόψει την πίτα – και να βρει το … φλουρί; – αλλά στα εγκαίνια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού θα είναι παρών! Αλίμονο….

Ο κ. Παπανδρέου, η κυρία Κασιμάτη και ο κ. Ανδρουλάκης

Επειδή έχει αναπτυχθεί μία ολόκληρη φιλολογία σχετικά με την μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – κι έχουν αρχίσει τα «όργανα» στη Χαριλάου Τρικούπη… – ρώτησα εγκύρως, έμαθα και σας ενημερώνω. Λοιπόν, για να ξέρετε δεν πρόκειται να γίνει σύντομα η μεταγραφή της κυρίας Κασιμάτη – την οποία μου την περιέγραψαν ως «κρύο αίμα» στις πολιτικές επιλογές. Αν επί παραδείγματι αυτό συνέβαινε τις παραμονές του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τότε αυτό εν θα ήταν συνέδριο, αλλά … «ένα δράμα»!

Αργότερα παιδιά…

Οι παπανδρεικοί – διότι κυρίως αυτοί έχουν το θέμα – έχουν δύο λόγους να αντιδρούν. Ο πρώτος λόγος είναι πως ο κ. Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος πολιτεύεται στη Β΄ Πειραιά – εξελέγη τον Μάιο του 2023 και έχασε την έδρα τον Ιούνιο – είναι παπανδρεικός. Κι ως εκ τούτου η υποψηφιότητα της κυρίας Κασιμάτη στη Β΄Πειραιά προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την εκλογή του κ. Διαμαντίδη. Ο δεύτερος λόγος είναι κάποιες δηλώσεις που της αποδίδουν ότι έκανε πριν από χρόνια όταν έγινε το έγκλημα στο αμερικανικό μαραθώνιο κι ήταν σε βάρος του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Το ερώτημα βέβαια είναι πότε θα γίνει η μεταγραφή. Θα γίνει αργότερα και – προσχηματικά – θα είναι συνάρτηση των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ….

Σιγά μην καλέσουν τον κ. Τσίπρα

Α,  μιάς και αναφέρθηκα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να σας ενημερώσω ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δεν θα προσκληθεί! Σιγά μην τον προσκαλούσαν…. Οταν ρώτησα το γιατί, μου είπαν ότι «οι προσκλήσεις θα αφορούν κόμματα κι όχι παράγοντες». Μάλιστα. Ετσι θα προκληθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά – ούτε η πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου θα προσκληθεί, γιατί μετά ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι … ελέφαντας! Και οι πρωτοβουλίες συνεργασίας στη Βουλή με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς που πρόκειται να λάβει ο κ. Ανδρουλάκης θα αφορούν πρωτίστως το άρθρο 86 του Συντάγματος – πρόκειται για το άρθρο που αφορά στην ευθύνη των υπουργών. Αλλά όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη δεν αποκλείεται η συνεργασία να αφορά και σε άλλα θέματα. Ενδιαφέρον!

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή
in Confidential 22.01.26

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό
in Confidential 08.01.26

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
