Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως φαίνεται το εργοστάσιο στα Τρίκαλα μπορεί να είχε σπουδαία φήμη για τα προϊόντα του ώστε να το εκθειάζουν ακόμα και την ώρα της διερεύνησης της πυρκαγιάς υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, απ’ την άλλη φαίνεται πως είχε και μια μεγάλη, σκοτεινή πλευρά.

Πόρισμα

Μια πλευρά που αποτυπώθηκε στο πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλάει για «πολύμηνη» διαρροή προπανίου απ’ την οποία και προήλθε η έκρηξη που οδήγησε άδικα στο θάνατο πέντε εργάτριες. Το πόρισμα επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες εργαζομένων και συγγενών που έλεγαν ότι «μύριζε αέριο» εδώ και καιρό στα υπόγεια του εργοστασίου. Επιβεβαιώνονται και τα ρεπορτάζ που διάβασα στα οποία επίσης γινόταν λόγος για απουσία συστήματος αισθητήρων που θα μπορούσαν να είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα στην περίπτωση διαρροής. Όλα αυτά που καταλήγουν φίλοι μου; Σε ευθύνες της ιδιοκτησίας.

Ρεμπεσκέδες

Γιατί το λέω αυτό; Επειδή βγαίνουν διάφοροι εξυπνάκηδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της νεοφιλελέ οικονομίας και καλά, αυτοί που δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν ποτέ καμία ευθύνη στη ζωή τους αλλά το μόνο που ξέρουν είναι να μασάνε δημόσιο χρήμα και να καταφέρονται κατά του κράτους ζητώντας περισσότερες ελευθερίες, κάτι ρεμπεσκέδες λοιπόν που λένε πως αν ισχύουν αυτά θα πρέπει να την πληρώσει ο υπεύθυνος ασφάλειας του εργοστασίου και όχι οι ιδιοκτήτες που είναι φυσικά αθώοι, γιατί δεν ήξεραν! Και συμπληρώνουν με θράσος αυτά τα γελοία τυπάκια που βρομίζουν το Κολωνάκι κάθε φορά που σκάνε μύτη με τα θηριώδη SUV τους, πως με κάτι τέτοια παίρνουν των ομματιών τους οι επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία.

Στα τσακίδια

Αν λοιπόν κάνουν αυτό οι «μπατριώτες» επιχειρηματίες, στα τσακίδια θα συμπληρώσω εγώ λατρεμένοι μου και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου σήμερον, ωστόσο είμαι έξαλλη με κάποια νεόπλουτα κουτσαβάκια που πραγματικά έχουν χαλάσει το επιχειρείν κι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ήθος και ανάληψη ευθύνης. Στην εποχή των παππούδων μου το χρήμα σεβόταν τον εργαζόμενο. Ναι μεν είχαμε ταξικές διαφορές, αλλά είχαμε και πλέριο σεβασμό σε αυτόν που βρίσκεται στη δούλεψή μας. Στα τσακίδια λοιπόν, το ξαναλέω.

Ερώτημα

Μήπως ξέρει να μας πει ο κατά τα λοιπά λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος πόσοι επιθεωρητές εργασίας υπηρετούν σε Λάρισα και Τρίκαλα; Τέσσερις, είναι η απάντηση, 4! Μήπως ξέρει ο κ. Μαρινάκης πόσες επιχειρήσεις έχουν να ελέγξουν; 12.000 είναι η απάντηση, δώδεκα χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτά τα δεν τα λέω αγαπημένοι μου, τα καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όχι στο εργοστάσιο, αλλά στην Επιθεώρηση Εργασίας, αυτή που φρόντισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος να διαλύσει από τη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός….

Απορίες

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το δελτίο ειδήσεων του του Star, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου χάνει 0,7 μονάδες έναντι του Νοεμβρίου και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 24,5% και ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ χάνει 1,8 μονάδες και το ποσοστό του πέφτει στο 10,8%! Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εχω την εντύπωση πως «η βελόνα κουνιέται» όπως θα έλεγε και ο κ. Παύλος Γερουλάνος, αλλά προ τα … πίσω! Ξέρω ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι φταίνε ο κ. Γερουλάνος και ο κ. Χάρης Δούκας διότι του κάνουν εσωκομματική αντιπολίτευση και «θολώνουν» το μήνυμα του κόμματος. Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Ερχεται στα μέτρα της

Ενα άλλο επίσης ενδιαφέρον εύρημα της ίδιας δημοσκόπησης, είναι πως το δυνητικό κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού κερδίζει κυρίως από τη Φωνή της Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη και την Ελληνική Λύση, καθώς επίσης και από τους αναποφάσιστους! Κι από που προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσιστων; Από τη Νέα Δημοκρατία και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Αν όμως ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσοι τάχθηκαν μαζί της στο θέμα των αμβλώσεων είναι το 19,2% και η δυνητική ψήφος στο υπό ίδρυση κόμμα της είναι 20,1%, εύκολα προκύπτει ότι περίπου η βασική της δεξαμενή είναι η βαθιά δεξιά – είμαι ευγενική!

Δεν βγαίνει

Βέβαια το πιο σημαντικό, κατά την γνώμη μου εύρημα είναι πως το περίπου 50% του πληθυσμού δεν βγάζει τον μήνα με εισόδημα που έχει! Και τμήμα του άλλου 50% ζορίζεται πολύ. Θα μου πείτε αυτό δεν το γνωρίζουμε; Προφανώς και σε τελική ανάλυση είναι αυτό το ποσοστό που θα διεμβολίσει στις επόμενες εκλογές το πολιτικό σύστημα, στηρίζοντας είτε την αποχή, είτε τα νέα κόμματα….

Και τι ζητάω, τι ζητάω…

Ελπίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τον αποκαταστήσει τον βουλευτή του, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη – πως λέμε ήταν δίκαιο έγινε πράξη, ένα τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος «κεντάει» και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εισηγητής της πλειοψηφίας και χθες η παρέμβαση του ήταν ένα … «ποίημα»! Εχει μεγάλο … «ρεπερτόριο». Χθες έπιασε τα Ιμια και θυμήθηκε και τι δεν θυμήθηκε από την εποχή που ήταν «στρατιωτικός συντάκτης». Το περιποιήθηκε βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης – και τα άλλα κόμματα – ζητώντας από τον κ. Μητσοτάκη να τον αποδοκιμάσει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ έχει έναν «καθαρόαιμο» δεξιό – μπας και πάρει ένα … υφυπουργείο κι αυτός έρμος στον ανασχηματισμό που έρχεται – και θα του μαζέψει τα «γκέμια»;