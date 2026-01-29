newspaper
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Confidential

Eμπιστευτικά
 29 Ιανουαρίου 2026, 08:00

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως φαίνεται το εργοστάσιο στα Τρίκαλα μπορεί να είχε σπουδαία φήμη για τα προϊόντα του ώστε να το εκθειάζουν ακόμα και την ώρα της διερεύνησης της πυρκαγιάς υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, απ’ την άλλη φαίνεται πως είχε και μια μεγάλη, σκοτεινή πλευρά.

Πόρισμα

Μια πλευρά που αποτυπώθηκε στο πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλάει για «πολύμηνη» διαρροή προπανίου απ’ την οποία και προήλθε η έκρηξη που οδήγησε άδικα στο θάνατο πέντε εργάτριες. Το πόρισμα επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες εργαζομένων και συγγενών που έλεγαν ότι «μύριζε αέριο» εδώ και καιρό στα υπόγεια του εργοστασίου. Επιβεβαιώνονται και τα ρεπορτάζ που διάβασα στα οποία επίσης γινόταν λόγος για απουσία συστήματος αισθητήρων που θα μπορούσαν να είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα στην περίπτωση διαρροής. Όλα αυτά που καταλήγουν φίλοι μου; Σε ευθύνες της ιδιοκτησίας.

Ρεμπεσκέδες

Γιατί το λέω αυτό; Επειδή βγαίνουν διάφοροι εξυπνάκηδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της νεοφιλελέ οικονομίας και καλά, αυτοί που δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν ποτέ καμία ευθύνη στη ζωή τους αλλά το μόνο που ξέρουν είναι να μασάνε δημόσιο χρήμα και να καταφέρονται κατά του κράτους ζητώντας περισσότερες ελευθερίες, κάτι ρεμπεσκέδες λοιπόν που λένε πως αν ισχύουν αυτά θα πρέπει να την πληρώσει ο υπεύθυνος ασφάλειας του εργοστασίου και όχι οι ιδιοκτήτες που είναι φυσικά αθώοι, γιατί δεν ήξεραν! Και συμπληρώνουν με θράσος αυτά τα γελοία τυπάκια που βρομίζουν το Κολωνάκι κάθε φορά που σκάνε μύτη με τα θηριώδη SUV τους, πως με κάτι τέτοια παίρνουν των ομματιών τους οι επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία.

Στα τσακίδια

Αν λοιπόν κάνουν αυτό οι «μπατριώτες» επιχειρηματίες, στα τσακίδια θα συμπληρώσω εγώ λατρεμένοι μου και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου σήμερον, ωστόσο είμαι έξαλλη με κάποια νεόπλουτα κουτσαβάκια που πραγματικά έχουν χαλάσει το επιχειρείν κι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ήθος και ανάληψη ευθύνης. Στην εποχή των παππούδων μου το χρήμα σεβόταν τον εργαζόμενο. Ναι μεν είχαμε ταξικές διαφορές, αλλά είχαμε και πλέριο σεβασμό σε αυτόν που βρίσκεται στη δούλεψή μας. Στα τσακίδια λοιπόν, το ξαναλέω.

Ερώτημα

Μήπως ξέρει να μας πει ο κατά τα λοιπά λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος πόσοι επιθεωρητές εργασίας υπηρετούν σε Λάρισα και Τρίκαλα; Τέσσερις, είναι η απάντηση, 4! Μήπως ξέρει ο κ. Μαρινάκης πόσες επιχειρήσεις έχουν να ελέγξουν; 12.000 είναι η απάντηση, δώδεκα χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτά τα δεν τα λέω αγαπημένοι μου, τα καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όχι στο εργοστάσιο, αλλά στην Επιθεώρηση Εργασίας, αυτή που φρόντισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος να διαλύσει από τη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός….

Απορίες

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το δελτίο ειδήσεων του του Star, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου χάνει 0,7 μονάδες έναντι του Νοεμβρίου και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 24,5% και ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ χάνει 1,8 μονάδες και το ποσοστό του πέφτει στο 10,8%! Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Εχω την εντύπωση πως «η βελόνα κουνιέται» όπως θα έλεγε και ο κ. Παύλος Γερουλάνος, αλλά προ τα … πίσω! Ξέρω ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι φταίνε ο κ. Γερουλάνος και ο κ. Χάρης Δούκας διότι του κάνουν εσωκομματική αντιπολίτευση και «θολώνουν» το μήνυμα του κόμματος. Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Ερχεται στα μέτρα της

Ενα άλλο επίσης ενδιαφέρον εύρημα της ίδιας δημοσκόπησης, είναι πως το δυνητικό κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού κερδίζει κυρίως από τη Φωνή της Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη και την Ελληνική Λύση, καθώς επίσης και από τους αναποφάσιστους! Κι από που προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσιστων; Από τη Νέα Δημοκρατία και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Αν όμως ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσοι τάχθηκαν μαζί της στο θέμα των αμβλώσεων είναι το 19,2% και η δυνητική ψήφος στο υπό ίδρυση κόμμα της είναι 20,1%, εύκολα προκύπτει ότι περίπου η βασική της δεξαμενή είναι η βαθιά δεξιά – είμαι ευγενική!

Δεν βγαίνει

Βέβαια το πιο σημαντικό, κατά την γνώμη μου εύρημα είναι πως το περίπου 50% του πληθυσμού δεν βγάζει τον μήνα με εισόδημα που έχει! Και τμήμα του άλλου 50% ζορίζεται πολύ. Θα μου πείτε αυτό δεν το γνωρίζουμε; Προφανώς και σε τελική ανάλυση είναι αυτό το ποσοστό που θα διεμβολίσει στις επόμενες εκλογές το πολιτικό σύστημα, στηρίζοντας είτε την αποχή, είτε τα νέα κόμματα….

Και τι ζητάω, τι ζητάω…

Ελπίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τον αποκαταστήσει τον βουλευτή του, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη – πως λέμε ήταν δίκαιο έγινε πράξη, ένα τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος «κεντάει» και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εισηγητής της πλειοψηφίας και χθες η παρέμβαση του ήταν ένα … «ποίημα»! Εχει μεγάλο … «ρεπερτόριο». Χθες έπιασε τα Ιμια και θυμήθηκε και τι δεν θυμήθηκε από την εποχή που ήταν «στρατιωτικός συντάκτης». Το περιποιήθηκε βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης – και τα άλλα κόμματα – ζητώντας από τον κ. Μητσοτάκη να τον αποδοκιμάσει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ έχει έναν «καθαρόαιμο» δεξιό – μπας και πάρει ένα … υφυπουργείο κι αυτός έρμος στον ανασχηματισμό που έρχεται – και θα του μαζέψει τα «γκέμια»;

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream newspaper
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή
in Confidential 22.01.26

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό
in Confidential 08.01.26

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
