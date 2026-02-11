newspaper
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Confidential

Eμπιστευτικά
 11 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος αναχωρεί για τα εξωτερικά και θα λείπει τις επόμενες μέρες. Στην ατζέντα βέβαια κυριαρχεί η συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά πως φαίνεται δεν πείστηκε απ’ την Μαρία Καρυστιανού πως δεν πρέπει να συναντήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Η Μαρία προειδοποίησε πάντως… Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος θα λείπει αλλά τις φωτιές που έχει ανάψει η υπόθεση Παναγόπουλου και αγγίζουν και κυβερνητικά στελέχη, ποιός θα τις σβήσει;

Το…φως

Βγήκε λοιπόν χθες η κυρία Κεραμέως στον Νίκο Ευαγγελάτο να μας πει ότι όλα έγιναν σωστά από τα υπουργεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα προγράμματα κατάρτισης. Θα αναρωτηθεί κανείς, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε γιατί η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς ανθρώπων και εταιρειών κι έβγαλε στο κλαρί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ; Σε αυτό η κυρία Κεραμέως απάντησε όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν: «να χυθεί άπλετο φως». Ωχ….

Ερώτημα

Βογγάω λατρεμένοι μου καθώς σε όλες τις περιπτώσεις που αυτή η κυβέρνηση έχει ζητήσει να πέσει άπλετο φως, μάς έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Η συγκάλυψη, της συγκάλυψης, ω συγκάλυψη είναι η ιστορία. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, καλά τα όσα υποστηρίζει η κυρία υπουργός πως όλα έγιναν σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, το ερώτημα είναι όμως πως έγιναν οι λαμογιές με κέρδος τα 2 εκατ. ευρώ -και κάτι ψιλά- για τα οποία μίλησε η Αρχή. Αν δηλαδή δουλεύει το κράτος σωστά και γίνονται οι έλεγχοι -όπως υποστήριξε η κα Κεραμώς- τότε πώς ακριβώς συνέβη αυτό το… στραβοπάτημα; Εδώ η κα υπουργός άλλαξε κασέτα και άρχισε να μας λέει πόσο έχει μειωθεί η ανεργία. Άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε δηλαδή.

Η ΔΑΚΕ

Ευτυχώς που υπάρχει και η ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέω εγώ. «Πασόκος κατ΄όνομα ο Παναγόπουλος, ουσιαστικά ήταν με τη Νέα Δημοκρατία», λένε πάνω κάτω σε σχετική ανακοίνωση. Λένε όμως κι άλλα ωραία. Όπως ότι είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για το τι γινόταν στη ΓΣΕΕ και στο Ινστιτούτο της, αλλά ουδείς τους έδινε σημασία. Και όχι απλώς δεν τους έδιναν σημασία αλλά είχαν στοχοποιηθεί κιόλας από κυβερνητικά στελέχη. Κι όλα αυτά για τα μάτια του Γιάννη και των φίλων του. Γιατί οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, έχω να σας πω εγώ…

Προειδοποιήσεις

Τα κομματικά όμως μπορούν να χαλάσουν φιλίες ή έστω αναγκαστικές συμπράξεις για ένα κοινό σκοπό. Αναφέρομαι στις επικείμενες εκλογές στο συνέδριο της  ΓΣΕΕ για νέο προεδρείο. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνύσει στον κ. Παναγόπουλο να μην τολμήσει να είναι υποψήφιος, ενώ έχει ζητήσει και να παραιτηθεί. Ο κ. Παναγόπουλος απ’ την άλλη φαίνεται πως τα έχει πάρει με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και απειλεί με μαζικές αποχωρήσεις συνδικαλιστών από το ΠΑΣΟΚ. Ένας κομματικός μύλος δηλαδή που ουδόλως απασχολεί την κοινωνία, αντιθέτως την κάνει να σιχαίνεται τον συνδικαλισμό που κάποιοι -ομολογουμένως- έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους.

Της παρακμής

Γιατί εδώ που τα λέμε, έχει πραγματικά αντιληφθεί η εργατιά αυτού του τόπου ότι η ΓΣΕΕ την εκπροσωπεί κάπου; Πλάκα κάνουμε τώρα; Ορντινάτσα του πρωθυπουργού Κυριάκου είχε καταντήσει. Δύο απεργίες το χρόνο όλες κι όλες, έτσι για να λέμε ότι υπάρχουμε. Και πλήρης, ομόφωνη στήριξη στα εργασιακά που επέβαλλε η ΝΔ. Αμ δεν έχει κι άδικο η ΔΑΚΕ που λέει πως ο Παναγόπουλος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεχάσω εγώ τη σύμπνοια που επέδειξε σε ό,τι πρότεινε η Κεραμέως; Γι’ αυτό σας λέω, ποιον πραγματικό εργάτη εκπροσωπούσε η ΓΣΕΕ; Ένα συνδικάτο παρηκμασμένο ήταν όπως πολλά αντίστοιχα στην Ευρώπη που δεν απέφυγαν την κρίση ταυτότητας, ξέχασαν τον χαρακτήρα τους κι έκαναν κολεγιές με την εκάστοτε εξουσία.

Τον προβληματίζει η … ευλογιά!

Πριν φύγει ο πρωθυπουργός για την Αγκυρα, ασχολήθηκε επισταμένως με την … ευλογιά των προβάτων! Μέχρι τώρα έχουμε δει πρωθυπουργό και υπουργό Αμυνας, πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών, πρωθυπουργό και υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εξ όσων γνωρίζω δεν έχουμε ακόμη συναντήσει. Αλλά ποτέ βέβαια δεν είναι αργά….

Τι κάνει ο άνθρωπος για τον επιούσιο…

Κουίζ: από δηλώσεις ποιανού υπουργού είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας». Ευκολάκι! Του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα. Ο καθένας παλεύει για το … μεροκάματο!

Κάποιος να τον μαζέψει

Φρονώ ότι κάποιος απ’ το Μαξίμου οφείλει να μαζέψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, γνωστό και με το παρατσούκλι «Μαύρος Πιτ» στη δημοσιογραφική πιάτσα. Δεν γίνεται να απειλεί με μήνυση δημοσιογράφο επειδή στην ουσία δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις. Αυτά που υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος επιχείρησε να διαστρεβλώσει την απάντησή του δεν στέκουν. Ευτυχώς υπάρχει το βίντεο που τον διαψεύδει περίτρανα. Αν πάλι δεν μπορεί να κρατά την ψυχραιμία του ας παραιτηθεί. Γενικότερα έχει ένα θέμα διαχείρισης θυμού ο εν λόγω. Πριν από κάποια χρόνια για παράδειγμα ανέβαζε αναρτήσεις και προειδοποιούσε τον Αλέξη Τσίπρα πως στον εμφύλιο θα πήγαινε από το χέρι του! Γι’ αυτό σας λέω, μαζέψτε το, το παλικάρι, δεν κάνει…

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
