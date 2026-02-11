Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος αναχωρεί για τα εξωτερικά και θα λείπει τις επόμενες μέρες. Στην ατζέντα βέβαια κυριαρχεί η συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά πως φαίνεται δεν πείστηκε απ’ την Μαρία Καρυστιανού πως δεν πρέπει να συναντήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Η Μαρία προειδοποίησε πάντως… Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος θα λείπει αλλά τις φωτιές που έχει ανάψει η υπόθεση Παναγόπουλου και αγγίζουν και κυβερνητικά στελέχη, ποιός θα τις σβήσει;

Το…φως

Βγήκε λοιπόν χθες η κυρία Κεραμέως στον Νίκο Ευαγγελάτο να μας πει ότι όλα έγιναν σωστά από τα υπουργεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα προγράμματα κατάρτισης. Θα αναρωτηθεί κανείς, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε γιατί η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς ανθρώπων και εταιρειών κι έβγαλε στο κλαρί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ; Σε αυτό η κυρία Κεραμέως απάντησε όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν: «να χυθεί άπλετο φως». Ωχ….

Ερώτημα

Βογγάω λατρεμένοι μου καθώς σε όλες τις περιπτώσεις που αυτή η κυβέρνηση έχει ζητήσει να πέσει άπλετο φως, μάς έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Η συγκάλυψη, της συγκάλυψης, ω συγκάλυψη είναι η ιστορία. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, καλά τα όσα υποστηρίζει η κυρία υπουργός πως όλα έγιναν σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, το ερώτημα είναι όμως πως έγιναν οι λαμογιές με κέρδος τα 2 εκατ. ευρώ -και κάτι ψιλά- για τα οποία μίλησε η Αρχή. Αν δηλαδή δουλεύει το κράτος σωστά και γίνονται οι έλεγχοι -όπως υποστήριξε η κα Κεραμώς- τότε πώς ακριβώς συνέβη αυτό το… στραβοπάτημα; Εδώ η κα υπουργός άλλαξε κασέτα και άρχισε να μας λέει πόσο έχει μειωθεί η ανεργία. Άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε δηλαδή.

Η ΔΑΚΕ

Ευτυχώς που υπάρχει και η ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέω εγώ. «Πασόκος κατ΄όνομα ο Παναγόπουλος, ουσιαστικά ήταν με τη Νέα Δημοκρατία», λένε πάνω κάτω σε σχετική ανακοίνωση. Λένε όμως κι άλλα ωραία. Όπως ότι είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για το τι γινόταν στη ΓΣΕΕ και στο Ινστιτούτο της, αλλά ουδείς τους έδινε σημασία. Και όχι απλώς δεν τους έδιναν σημασία αλλά είχαν στοχοποιηθεί κιόλας από κυβερνητικά στελέχη. Κι όλα αυτά για τα μάτια του Γιάννη και των φίλων του. Γιατί οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, έχω να σας πω εγώ…

Προειδοποιήσεις

Τα κομματικά όμως μπορούν να χαλάσουν φιλίες ή έστω αναγκαστικές συμπράξεις για ένα κοινό σκοπό. Αναφέρομαι στις επικείμενες εκλογές στο συνέδριο της ΓΣΕΕ για νέο προεδρείο. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνύσει στον κ. Παναγόπουλο να μην τολμήσει να είναι υποψήφιος, ενώ έχει ζητήσει και να παραιτηθεί. Ο κ. Παναγόπουλος απ’ την άλλη φαίνεται πως τα έχει πάρει με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και απειλεί με μαζικές αποχωρήσεις συνδικαλιστών από το ΠΑΣΟΚ. Ένας κομματικός μύλος δηλαδή που ουδόλως απασχολεί την κοινωνία, αντιθέτως την κάνει να σιχαίνεται τον συνδικαλισμό που κάποιοι -ομολογουμένως- έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους.

Της παρακμής

Γιατί εδώ που τα λέμε, έχει πραγματικά αντιληφθεί η εργατιά αυτού του τόπου ότι η ΓΣΕΕ την εκπροσωπεί κάπου; Πλάκα κάνουμε τώρα; Ορντινάτσα του πρωθυπουργού Κυριάκου είχε καταντήσει. Δύο απεργίες το χρόνο όλες κι όλες, έτσι για να λέμε ότι υπάρχουμε. Και πλήρης, ομόφωνη στήριξη στα εργασιακά που επέβαλλε η ΝΔ. Αμ δεν έχει κι άδικο η ΔΑΚΕ που λέει πως ο Παναγόπουλος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεχάσω εγώ τη σύμπνοια που επέδειξε σε ό,τι πρότεινε η Κεραμέως; Γι’ αυτό σας λέω, ποιον πραγματικό εργάτη εκπροσωπούσε η ΓΣΕΕ; Ένα συνδικάτο παρηκμασμένο ήταν όπως πολλά αντίστοιχα στην Ευρώπη που δεν απέφυγαν την κρίση ταυτότητας, ξέχασαν τον χαρακτήρα τους κι έκαναν κολεγιές με την εκάστοτε εξουσία.

Τον προβληματίζει η … ευλογιά!

Πριν φύγει ο πρωθυπουργός για την Αγκυρα, ασχολήθηκε επισταμένως με την … ευλογιά των προβάτων! Μέχρι τώρα έχουμε δει πρωθυπουργό και υπουργό Αμυνας, πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών, πρωθυπουργό και υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εξ όσων γνωρίζω δεν έχουμε ακόμη συναντήσει. Αλλά ποτέ βέβαια δεν είναι αργά….

Τι κάνει ο άνθρωπος για τον επιούσιο…

Κουίζ: από δηλώσεις ποιανού υπουργού είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας». Ευκολάκι! Του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα. Ο καθένας παλεύει για το … μεροκάματο!

Κάποιος να τον μαζέψει

Φρονώ ότι κάποιος απ’ το Μαξίμου οφείλει να μαζέψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, γνωστό και με το παρατσούκλι «Μαύρος Πιτ» στη δημοσιογραφική πιάτσα. Δεν γίνεται να απειλεί με μήνυση δημοσιογράφο επειδή στην ουσία δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις. Αυτά που υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος επιχείρησε να διαστρεβλώσει την απάντησή του δεν στέκουν. Ευτυχώς υπάρχει το βίντεο που τον διαψεύδει περίτρανα. Αν πάλι δεν μπορεί να κρατά την ψυχραιμία του ας παραιτηθεί. Γενικότερα έχει ένα θέμα διαχείρισης θυμού ο εν λόγω. Πριν από κάποια χρόνια για παράδειγμα ανέβαζε αναρτήσεις και προειδοποιούσε τον Αλέξη Τσίπρα πως στον εμφύλιο θα πήγαινε από το χέρι του! Γι’ αυτό σας λέω, μαζέψτε το, το παλικάρι, δεν κάνει…