newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Confidential

Eμπιστευτικά
 17 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πραγματικά έχω μείνει ενεή με όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα με αφορμή τις φωτογραφίες των 200 αγωνιστών της Καισαριανής. Δεν αναφέρομαι τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο στα σχόλια διάφορων στα social media που επάξια έχουν κληρονομήσει ταγματασφαλίτικες απόψεις, σαν εκείνων που συνεργάστηκαν με τους Ναζί την περίοδο της Κατοχής. Θα μου πείτε, τυχαία παίρνει η Ακροδεξιά ποσοστά κοντά στο 15% στην Ελλάδα; Όχι είναι η απάντηση.

Μακάρι!

Τελικά το υπουργείο Πολιτισμού ή το Ιδρυμα της Βουλής θα αποκτήσουν τις οκτώ φωτογραφίες, που συγκλόνισαν πολύ κόσμο τις τελευταίες δύο μέρες; Ισως είναι νωρίς ακόμη. Πάντως θέλω να επισημάνω πως πάρα πολλοί άνθρωποι επέδειξαν μία εντυπωσιακή ευαισθησία για ένα θρυλικό ιστορικό γεγονός. Οι άνθρωποι «χάνονται» όταν παύουν να τους θυμούνται! Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι 200 εκτελεσμένοι κομμουνιστές της πρωτομαγιάς του 1944 είναι παρόντες!

Τροπολογία στον … βρόντο!

Εχει ενδιαφέρον. Η Νέα Αριστερά κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία η θητεία του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος περιορίζεται στις δύο 6χρονες θητείες του. Και ο κ. Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να την στηρίξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι την στηρίζει. Για τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι γνωστό τι θα πράξει. Άλλωστε η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Στουρνάρα, που ταυτίστηκε με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, επιβάλει προφανώς άλλους χειρισμούς. Από την άλλη ποιος ξέρει, μπορεί ο Νίκος να κάνει … και μούτρα στον φίλο του τον κ. Χαρίτση γιατί δεν δέχεται να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κινήματος!

Ο «τροχονόμος» κ. Στουρνάρας

Χθες εν τω μεταξύ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε στη Λάρισα, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» του. Είπε πολλά και διάφορα και φυσικά δεν ξέχασε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα. Και αφού τον χαρακτήρισε «αρνητικό πρωταγωνιστή της περιόδου της κρίσης» τόνισε πως «πριν κάνει μαθήματα ηθικής ο Στουρνάρας ας θυμηθεί τους δανειολήπτες που γονατίζουν με τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών». Να πως ότι έχει άδικο ο κ. Τσίπρας θα είμαι … ψεύτρα! Περισσότερο σε … «τροχονόμο» μου φέρνει, παρά σε κεντρικό τραπεζίτη!

Να σταθούμε όρθιοι!

Αλλά και για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πολλά και με πόνο στην καρδιά οφείλω να ομολογήσω ιδιαίτερα εύστοχα! Μεταξύ των άλλων σημείωσε πως «εκείνοι τους οποίους εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης φοβούνται μόνο μην χάσουν τα προνόμια τους. Καλώς το φοβούνται θα το πράξουμε»! Και φυσικά κάλεσε τους πολίτες για «προοδευτική ανατροπή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι τον ίδιο το φόβο. Να σταθούμε όρθιοι και να νικήσουμε την ανασφάλεια»!

Με ανυπακοή

Ασφαλές το συμπέρασμα ότι οι τελευταίες ομιλίες του Τσίπρα είναι όλοι περισσότερο αριστερές. Ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα. Ισως να βοήθησε ο … κ. Στουρνάρας και οι οκτώ φωτογραφίες. Να σκεφτείτε ότι χθες ενσωμάτωσε ακόμη και ένα από τα κλασικά συνθήματα της φοιτητικής άκρας αριστεράς: Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή! Αναφερόμενος στους 200 της Καισαριανής επεσήμανε πως «η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και τη θυσία των απλών ανθρώπων»! Είδα την ικανοποίηση στο πρόσωπο των πλεμπαίων του περιβάλλοντος μου.

Ο ρόλος του κ. Στουρνάρα

Πάντως ότι κι αν λέει ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σημασία αυτό που μετράει είναι η … «Ομάδα Αλήθειας»! Η ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα φαίνεται πως είναι επί θύραις. Και όπως μου εξηγούσαν γνωρίζοντες μετά από τις εκλογές ο κ. Στουρνάρας θα έχει ρόλο – όχι ρόλο πχ πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό δεν περνάει από πουθενά και με τίποτα. Ο ρόλος του θα είναι συγκεκριμένος. Θα είναι ο … «τρομοκράτης» του πολιτικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας – ξέρετε ότι πχ «οδηγούμαστε στην καταστροφή, επανέρχεται η κρίση του 2015», «πρέπει να συνεννοηθούν τα σοβαρά κόμματα για να σχηματίσουν κυβέρνηση», «βαδίζουμε προς τον γκρεμό» και διάφορα τέτοια. Θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της «καταστροφολογίας». Ετσι δεν θα είναι μόνο ο «αρνητικός πρωταγωνιστής» που λέει κι ο κ. Τσίπρας της κρίσης που πέρασε, αλλά και των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων. Αγνωστο βεβαίως αν θα «τσιμπήσουν» οι άλλοι και θα βγει το σχέδιο.

Εφτασε ο κόμπος στο χτένι

O πρώην πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Παναγιώτης Παρασκευαίδης τελικώς … προκάλεσε τη διαγραφή του. Έκανε ότι μπορούσε με προκλητικές και επικίνδυνες δηλώσεις, συχνά μεσοτοιχία με την ακροδεξιά, που η μία διαδεχόταν την άλλη φέρνοντας την Τρικούπη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Στα best of η τελευταία δήλωση, που αποτέλεσε και το κερασάκι στην άνοστη τούρτα, περί συνεργασίας «ακόμη και με διδακτορικά καθεστώτα». Αν δεν τον διέγραφε και τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ειλικρινά θα έχανα πάσα ιδέα, όπως και πολλοί εντός ΠΑΣΟΚ που από ότι μαθαίνω συμφωνούν μαζί μου πως αυτή η κίνηση έπρεπε να χει γίνει εδώ και καιρό.

Η υπαρξιακή αγωνία του κ. Φάμελλου

Θα έχετε προσέξει ενδεχομένως ότι τελευταία σε κάθε δεύτερη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος τονίζει το προοδευτικό μέτωπο – εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά τον κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ το ξέκοψε, «αυτόνομη πορεία» είπε και τέλος! Η Νέα Αριστερά καρκινοβατεί μεταξύ των αντιφάσεων και των αντιθέσεων της – όμως ο κ. Χαρίτσης είναι σύμφωνος! Ο κ. Τσίπρας σιωπά! Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Ακόμη. Αλλά δε νομίζω ότι έχει και κανένα καημό να βρεθεί με διάφορους που όταν τους βλέπει στο δρόμο αλλάζει … πεζοδρόμιο – που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό το οποίο διακηρύσσει ο κ. Φάμελλος είναι και το μόνο ενοποιητικό στοιχείο του κόμματος του. Η αγωνία του είναι πραγματική και υπαρξιακή! Γι΄ αυτό κι οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας είναι συνήθως … ανθυγιεινές! Φαίνεται όμως πως σύντομα θα βρεθεί προ διλημμάτων….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?
in Confidential 06.02.26

«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?

Ο ακροδεξιός λόγος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο. Πήρε θέση και η Μαρία Καρυστιανού και σαν πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην ακροδεξιά συνοικία. Τα ζόρια του προέδρου της ΓΣΕΕ και μια υπόθεση κατασκοπείας....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»
in Confidential 05.02.26

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο