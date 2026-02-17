Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πραγματικά έχω μείνει ενεή με όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα με αφορμή τις φωτογραφίες των 200 αγωνιστών της Καισαριανής. Δεν αναφέρομαι τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο στα σχόλια διάφορων στα social media που επάξια έχουν κληρονομήσει ταγματασφαλίτικες απόψεις, σαν εκείνων που συνεργάστηκαν με τους Ναζί την περίοδο της Κατοχής. Θα μου πείτε, τυχαία παίρνει η Ακροδεξιά ποσοστά κοντά στο 15% στην Ελλάδα; Όχι είναι η απάντηση.

Μακάρι!

Τελικά το υπουργείο Πολιτισμού ή το Ιδρυμα της Βουλής θα αποκτήσουν τις οκτώ φωτογραφίες, που συγκλόνισαν πολύ κόσμο τις τελευταίες δύο μέρες; Ισως είναι νωρίς ακόμη. Πάντως θέλω να επισημάνω πως πάρα πολλοί άνθρωποι επέδειξαν μία εντυπωσιακή ευαισθησία για ένα θρυλικό ιστορικό γεγονός. Οι άνθρωποι «χάνονται» όταν παύουν να τους θυμούνται! Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι 200 εκτελεσμένοι κομμουνιστές της πρωτομαγιάς του 1944 είναι παρόντες!

Τροπολογία στον … βρόντο!

Εχει ενδιαφέρον. Η Νέα Αριστερά κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία η θητεία του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος περιορίζεται στις δύο 6χρονες θητείες του. Και ο κ. Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να την στηρίξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι την στηρίζει. Για τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι γνωστό τι θα πράξει. Άλλωστε η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Στουρνάρα, που ταυτίστηκε με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, επιβάλει προφανώς άλλους χειρισμούς. Από την άλλη ποιος ξέρει, μπορεί ο Νίκος να κάνει … και μούτρα στον φίλο του τον κ. Χαρίτση γιατί δεν δέχεται να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κινήματος!

Ο «τροχονόμος» κ. Στουρνάρας

Χθες εν τω μεταξύ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε στη Λάρισα, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» του. Είπε πολλά και διάφορα και φυσικά δεν ξέχασε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα. Και αφού τον χαρακτήρισε «αρνητικό πρωταγωνιστή της περιόδου της κρίσης» τόνισε πως «πριν κάνει μαθήματα ηθικής ο Στουρνάρας ας θυμηθεί τους δανειολήπτες που γονατίζουν με τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών». Να πως ότι έχει άδικο ο κ. Τσίπρας θα είμαι … ψεύτρα! Περισσότερο σε … «τροχονόμο» μου φέρνει, παρά σε κεντρικό τραπεζίτη!

Να σταθούμε όρθιοι!

Αλλά και για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πολλά και με πόνο στην καρδιά οφείλω να ομολογήσω ιδιαίτερα εύστοχα! Μεταξύ των άλλων σημείωσε πως «εκείνοι τους οποίους εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης φοβούνται μόνο μην χάσουν τα προνόμια τους. Καλώς το φοβούνται θα το πράξουμε»! Και φυσικά κάλεσε τους πολίτες για «προοδευτική ανατροπή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι τον ίδιο το φόβο. Να σταθούμε όρθιοι και να νικήσουμε την ανασφάλεια»!

Με ανυπακοή

Ασφαλές το συμπέρασμα ότι οι τελευταίες ομιλίες του Τσίπρα είναι όλοι περισσότερο αριστερές. Ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα. Ισως να βοήθησε ο … κ. Στουρνάρας και οι οκτώ φωτογραφίες. Να σκεφτείτε ότι χθες ενσωμάτωσε ακόμη και ένα από τα κλασικά συνθήματα της φοιτητικής άκρας αριστεράς: Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή! Αναφερόμενος στους 200 της Καισαριανής επεσήμανε πως «η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και τη θυσία των απλών ανθρώπων»! Είδα την ικανοποίηση στο πρόσωπο των πλεμπαίων του περιβάλλοντος μου.

Ο ρόλος του κ. Στουρνάρα

Πάντως ότι κι αν λέει ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σημασία αυτό που μετράει είναι η … «Ομάδα Αλήθειας»! Η ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα φαίνεται πως είναι επί θύραις. Και όπως μου εξηγούσαν γνωρίζοντες μετά από τις εκλογές ο κ. Στουρνάρας θα έχει ρόλο – όχι ρόλο πχ πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό δεν περνάει από πουθενά και με τίποτα. Ο ρόλος του θα είναι συγκεκριμένος. Θα είναι ο … «τρομοκράτης» του πολιτικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας – ξέρετε ότι πχ «οδηγούμαστε στην καταστροφή, επανέρχεται η κρίση του 2015», «πρέπει να συνεννοηθούν τα σοβαρά κόμματα για να σχηματίσουν κυβέρνηση», «βαδίζουμε προς τον γκρεμό» και διάφορα τέτοια. Θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της «καταστροφολογίας». Ετσι δεν θα είναι μόνο ο «αρνητικός πρωταγωνιστής» που λέει κι ο κ. Τσίπρας της κρίσης που πέρασε, αλλά και των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων. Αγνωστο βεβαίως αν θα «τσιμπήσουν» οι άλλοι και θα βγει το σχέδιο.

Εφτασε ο κόμπος στο χτένι

O πρώην πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Παναγιώτης Παρασκευαίδης τελικώς … προκάλεσε τη διαγραφή του. Έκανε ότι μπορούσε με προκλητικές και επικίνδυνες δηλώσεις, συχνά μεσοτοιχία με την ακροδεξιά, που η μία διαδεχόταν την άλλη φέρνοντας την Τρικούπη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Στα best of η τελευταία δήλωση, που αποτέλεσε και το κερασάκι στην άνοστη τούρτα, περί συνεργασίας «ακόμη και με διδακτορικά καθεστώτα». Αν δεν τον διέγραφε και τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ειλικρινά θα έχανα πάσα ιδέα, όπως και πολλοί εντός ΠΑΣΟΚ που από ότι μαθαίνω συμφωνούν μαζί μου πως αυτή η κίνηση έπρεπε να χει γίνει εδώ και καιρό.

Η υπαρξιακή αγωνία του κ. Φάμελλου

Θα έχετε προσέξει ενδεχομένως ότι τελευταία σε κάθε δεύτερη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος τονίζει το προοδευτικό μέτωπο – εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά τον κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ το ξέκοψε, «αυτόνομη πορεία» είπε και τέλος! Η Νέα Αριστερά καρκινοβατεί μεταξύ των αντιφάσεων και των αντιθέσεων της – όμως ο κ. Χαρίτσης είναι σύμφωνος! Ο κ. Τσίπρας σιωπά! Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Ακόμη. Αλλά δε νομίζω ότι έχει και κανένα καημό να βρεθεί με διάφορους που όταν τους βλέπει στο δρόμο αλλάζει … πεζοδρόμιο – που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό το οποίο διακηρύσσει ο κ. Φάμελλος είναι και το μόνο ενοποιητικό στοιχείο του κόμματος του. Η αγωνία του είναι πραγματική και υπαρξιακή! Γι΄ αυτό κι οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας είναι συνήθως … ανθυγιεινές! Φαίνεται όμως πως σύντομα θα βρεθεί προ διλημμάτων….