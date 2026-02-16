Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ετούτος ο δύσμοιρος τόπος συναντήθηκε πάλι με την Ιστορία του τις τελευταίες ώρες, σε μια από τις πιο ένδοξες στιγμές της. Όταν 200 κομμουνιστές οδηγήθηκαν στο ναζιστικό εκτελεστικό απόσπασμα, εκεί στο θυσιαστήριο της Καισαριανής, ανήμερα της Πρωτομαγιάς. Εγώ, το γνωρίζετε, στο Κολωνάκι γεννήθηκα και μεγάλωσα αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω τη λεβεντιά τους καθώς τους οδηγούσαν στο απόσπασμα.

«Στον τοίχο της Καισαριανής…»

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις οκτώ φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες – που έχουν βγει από το ebay για πώληση – από την προετοιμασία της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών την πρωτομαγιά του 10944 στη Καισαριανή. Μοναδικό τεκμήριο όλων όσων γνωρίζαμε. Προσέρχονται στη συνάντηση τους με την ιστορία τραγουδώντας! Η αξιοπρέπεια κι η λεβεντιά τους έχουν αποτυπωθεί στο φακό του γερμανού λοχία. «Στον τοίχο της Καισαριανής μας φέραν από πίσω / κι ίσα ένα αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό» έγραφε αργότερα ο Νίκος Καββαδίας στο ποίημα του Federico Garcia Lorca. Για την ιστορία να σας πω ότι από τους 200 εκτελεσμένους, οι 188 ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, οι 7 ήταν τροτσκιστές και οι 5 αρχειομαρξιστές.

«Μικρές» συγκλονιστικές ιστορίες

Οι περισσότεροι ήταν παλιοί ακροναυπλιώτες, «στα σίδερα» από τα χρόνια ακόμη της δικτατορίας του Μεταξά κι ο καθένας τους είχε πίσω του μία προσωπική διαδρομή που για μας σήμερα μοιάζει με μυθιστόρημα! Οπως η περίπτωση του «άγνωστου» Χρήστου Σούλα. Αρτεργάτης, τροτσκιστής, στέλεχος της Ενιαίας Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΕΟΚΔΕ). Στο κίνημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Φυλακισμένος στην Ακροναυπλία από το 1937. Λίγο πριν από τον πόλεμο τα γράμματα που έπαιρνε από το σπίτι του ήταν «1937, 1938, 1939 μέχρι πότε;» – πιέζοντας τον να κάνει δήλωση μετανοίας. Αυτός δεν έκανε! Μετά από λίγο καιρό αφότου μπήκαν οι Γερμανοί, ο Σούλας βρέθηκε εξόριστος στην Αγία Αννα, στη Βόρεια Εύβοια. Ενας σύντροφος του που ήταν στο Μαντούδι, εξόριστος επίσης, τον επισκέφτηκε κρυφά και του πρότεινε να αποδράσουν. Ο ίδιος αρνήθηκε, ζητώντας λίγο χρόνο ακόμη – τον είχε χτυπήσει ο έρωτας!. Μετά βρέθηκε στο Χαϊδάρι και στην μάντρα της Καισαριανής – τραγουδώντας τη «Διεθνή» μαζί με τους ομοϊδεάτες του! Πόσες τέτοιες ιστορίες….

Πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα

Εν τω μεταξύ έγιναν διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις σχετικά με την τύχη των φωτογραφιών. Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης απευθύνθηκε στην υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να φροντίσει ώστε να περιέλθουν στην κυριότητα του Ιδρύματος της Βουλής. Μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος της Βουλής, προσωπικά μου εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά το δεύτερο….

Απώλεια μνήμης…

Ας έρθουμε όμως σε πιο πεζά πράγματα. Χθες στην εβδομαδιαία «εκπομπή» του στο «Ράδιο Κυριάκος» ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως εμφάνισε προς στιγμήν … απώλεια μνήμης! Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά πως ξέχασε να αναφερθεί στην επέτειο της ψήφισης του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εκτός κι αν το έχει απωθήσει στο βάθος της μνήμης του, που δεν θέλει καν να το θυμάται. Να σας θυμίσω ότι ακόμη τότε δεν είχε εκλεγεί ο Τραμπ και Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν – ή «κοιμισμένος Τζο» όπως τον έλεγε ο Τραμπ. Τέλος πάντων….

Επιστροφή στον … μεσοπόλεμο!

Ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας δεν ξέρω τι όνειρο έβλεπε, αλλά θυμήθηκε τον … Παναγή Τσαλδάρη! Ο άνθρωπος έχει πεθάνει από τον Μάιο του 1936, πριν κάνει τη δικτατορία ο Μεταξάς! Και τον θυμήθηκε για να κάνει αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη. Προσέξτε, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στη Κομοτηνή είπε μεταξύ των άλλων ότι «είμαστε η συνέχεια του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είμαστε». Πρόκειται για το κόμμα που ίδρυσε ο συντηρητικός ηγέτης του μεσοπολέμου. Μόνο που η πολιτική – αλλά και οικογενειακή! – καταγωγή του κ. Μητσοτάκη είναι από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος – κι είναι γνωστός ο διχασμός μεταξύ των Λαϊκών και των Φιλελευθέρων! Ωρα είναι να έχουμε κι αντιπαραθέσεις επί του πεδίου της ιστορίας στη Νέα Δημοκρατία….

Κυκλωμένη από σκάνδαλα

Φαίνεται πως αυτή την φορά είναι – μάλλον – τελεσίδικο. Η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-2 στο τέλος του μήνα θα έρθει στη Βουλή – άλλοι λένε πως αναφέρονται 8 ονόματα, άλλοι 11 κι άλλοι 31. . Εμένα δεν μου είπε τίποτα η … Λάουρα! Αλλά σκέφτομαι την αλληλουχία των γεγονότων: σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ-1, αγροτικά μπλόκα, σκάνδαλο με τις χρηματοδοτήσεις της επαγγελματικής κατάρτισης, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ-2 – και νέα Εξεταστική Επιτροπή;

Προς δημοσκόπους!

Θα παρακαλούσα τους εκλεκτούς κυρίους δημοσκόπους στη νέα «παρτίδα» που πρόκειται να βγάλουν και να καταγράψουν τις τάσεις τους εκλογικούς σώματος του Φεβρουαρίου, αν τους είναι δυνατό, ας μας που το μέγεθος του … στατιστικού σφάλματος! Ευκρινώς και με σαφήνεια. Για να γνωρίζουμε ποιο είναι το κάτω μέρος του ποσοστού του κάθε κόμματος και ποιο είναι το πάνω μέρος!

Στη Λάρισα με την «Ιθάκη»

Στη Λάρισα σήμερα το απόγευμα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Στο πάνελ, μεταξύ των άλλων, ξεχωρίζει ο πρώην δήμαρχος Λάρισας κ. Απόστολος Καλογιάννης. Και φυσικά η ομιλία του Τσίπρα, η οποία να σημειώσω, εν παρόδω, ότι γίνεται στον απόηχο της σύγκρουσης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς θα κάνει αναφορά και στις καταστροφές που έχουν προηγηθεί στη Θεσσαλία και στις ελλιπείς υποδομές που υπάρχουν, στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στο πρωτογενή τομέα. Και θεωρώ ότι δεν θα του διαφύγει και μία κάποια αναφορά στις φωτογραφίες! Να σας θυμίσω ότι μόλις κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επισκεφθεί το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και να καταθέσει στεφάνι στους 200 εκτελεσμένους!

Προβλήματα πολλά…

Στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην εξής κατάσταση: ενώ έχοντας επιστρατεύσει τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο έχει αρχίσει να διαμορφώνει ισχυρά «αναχώματα» στα δεξιά του, σε σημείο που έχει εκνευριστεί εκτός από την … κυρία Αννα Διαμαντοπούλου και το Μέγαρο Μαξίμου, στα αριστερά του έχει σοβαρό πρόβλημα, επικρατεί μεγάλη ρευστότητα! Και όσο κι αν επιχειρεί να διαμορφώσει κι εκεί «ανάχωμα» με τη λεγόμενη διεύρυνση διαφόρων πρώην από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα.