# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Confidential

Eμπιστευτικά
 16 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ετούτος ο δύσμοιρος τόπος συναντήθηκε πάλι με την Ιστορία του τις τελευταίες ώρες, σε μια από τις πιο ένδοξες στιγμές της. Όταν 200 κομμουνιστές οδηγήθηκαν στο ναζιστικό εκτελεστικό απόσπασμα, εκεί στο θυσιαστήριο της Καισαριανής, ανήμερα της Πρωτομαγιάς. Εγώ, το γνωρίζετε, στο Κολωνάκι γεννήθηκα και μεγάλωσα αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω τη λεβεντιά τους καθώς τους οδηγούσαν στο απόσπασμα.

«Στον τοίχο της Καισαριανής…»

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις οκτώ φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες – που έχουν βγει από το ebay για πώληση – από την προετοιμασία της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών την πρωτομαγιά του 10944 στη Καισαριανή. Μοναδικό τεκμήριο όλων όσων γνωρίζαμε. Προσέρχονται στη συνάντηση τους με την ιστορία τραγουδώντας! Η αξιοπρέπεια κι η λεβεντιά τους έχουν αποτυπωθεί στο φακό του γερμανού λοχία. «Στον τοίχο της Καισαριανής μας φέραν από πίσω / κι ίσα ένα αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό» έγραφε αργότερα ο Νίκος Καββαδίας στο ποίημα του Federico Garcia Lorca. Για την ιστορία να σας πω ότι από τους 200 εκτελεσμένους, οι 188 ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, οι 7 ήταν τροτσκιστές και οι 5 αρχειομαρξιστές.

«Μικρές» συγκλονιστικές ιστορίες

Οι περισσότεροι ήταν παλιοί ακροναυπλιώτες, «στα σίδερα» από τα χρόνια ακόμη της δικτατορίας του Μεταξά κι ο καθένας τους είχε πίσω του μία προσωπική διαδρομή που για μας σήμερα μοιάζει με μυθιστόρημα! Οπως η περίπτωση του «άγνωστου» Χρήστου Σούλα. Αρτεργάτης, τροτσκιστής, στέλεχος της Ενιαίας Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΕΟΚΔΕ). Στο κίνημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Φυλακισμένος στην Ακροναυπλία από το 1937. Λίγο πριν από τον πόλεμο τα γράμματα που έπαιρνε από το σπίτι του ήταν «1937, 1938, 1939 μέχρι πότε;» – πιέζοντας τον να κάνει δήλωση μετανοίας. Αυτός δεν έκανε! Μετά από λίγο καιρό αφότου μπήκαν οι Γερμανοί, ο Σούλας βρέθηκε εξόριστος στην Αγία Αννα, στη Βόρεια Εύβοια. Ενας σύντροφος του που ήταν στο Μαντούδι, εξόριστος επίσης, τον επισκέφτηκε κρυφά και του πρότεινε να αποδράσουν. Ο ίδιος αρνήθηκε, ζητώντας λίγο χρόνο ακόμη – τον είχε χτυπήσει ο έρωτας!. Μετά βρέθηκε στο Χαϊδάρι και στην μάντρα της Καισαριανής – τραγουδώντας τη «Διεθνή» μαζί με τους ομοϊδεάτες του! Πόσες τέτοιες ιστορίες….

Πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα

Εν τω μεταξύ έγιναν διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις σχετικά με την τύχη των φωτογραφιών. Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης απευθύνθηκε στην υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να φροντίσει ώστε να περιέλθουν στην κυριότητα του Ιδρύματος της Βουλής. Μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος της Βουλής, προσωπικά μου εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά το δεύτερο….

Απώλεια μνήμης…

Ας έρθουμε όμως σε πιο πεζά πράγματα. Χθες στην εβδομαδιαία «εκπομπή» του στο «Ράδιο Κυριάκος» ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως εμφάνισε προς στιγμήν … απώλεια μνήμης! Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά πως ξέχασε να αναφερθεί στην επέτειο της ψήφισης του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εκτός κι αν το έχει απωθήσει στο βάθος της μνήμης του, που δεν θέλει καν να το θυμάται. Να σας θυμίσω ότι ακόμη τότε δεν είχε εκλεγεί ο Τραμπ και Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν – ή «κοιμισμένος Τζο» όπως τον έλεγε ο Τραμπ. Τέλος πάντων….

Επιστροφή στον … μεσοπόλεμο!

Ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας δεν ξέρω τι όνειρο έβλεπε, αλλά θυμήθηκε τον … Παναγή Τσαλδάρη! Ο άνθρωπος έχει πεθάνει από τον Μάιο του 1936, πριν κάνει τη δικτατορία ο Μεταξάς! Και τον θυμήθηκε για να κάνει αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη. Προσέξτε, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στη Κομοτηνή είπε μεταξύ των άλλων ότι «είμαστε η συνέχεια του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είμαστε». Πρόκειται για το κόμμα που ίδρυσε ο συντηρητικός ηγέτης του μεσοπολέμου. Μόνο που η πολιτική – αλλά και οικογενειακή! – καταγωγή του κ. Μητσοτάκη είναι από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος – κι είναι γνωστός ο διχασμός μεταξύ των Λαϊκών και των Φιλελευθέρων! Ωρα είναι να έχουμε κι αντιπαραθέσεις επί του πεδίου της ιστορίας στη Νέα Δημοκρατία….

Κυκλωμένη από σκάνδαλα

Φαίνεται πως αυτή την φορά είναι – μάλλον – τελεσίδικο. Η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-2 στο τέλος του μήνα θα έρθει στη Βουλή – άλλοι λένε πως αναφέρονται 8 ονόματα, άλλοι 11 κι άλλοι 31. . Εμένα δεν μου είπε τίποτα η … Λάουρα! Αλλά σκέφτομαι την αλληλουχία των γεγονότων: σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ-1, αγροτικά μπλόκα, σκάνδαλο με τις χρηματοδοτήσεις της επαγγελματικής κατάρτισης, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ-2 – και νέα Εξεταστική Επιτροπή;

Προς δημοσκόπους!

Θα παρακαλούσα τους εκλεκτούς κυρίους δημοσκόπους στη νέα «παρτίδα» που πρόκειται να βγάλουν και να καταγράψουν τις τάσεις τους εκλογικούς σώματος του Φεβρουαρίου, αν τους είναι δυνατό, ας μας που το μέγεθος του … στατιστικού σφάλματος! Ευκρινώς και με σαφήνεια. Για να γνωρίζουμε ποιο είναι το κάτω μέρος του ποσοστού του κάθε κόμματος και ποιο είναι το πάνω μέρος!

Στη Λάρισα με την «Ιθάκη»

Στη Λάρισα σήμερα το απόγευμα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Στο πάνελ, μεταξύ των άλλων, ξεχωρίζει ο πρώην δήμαρχος Λάρισας κ. Απόστολος Καλογιάννης. Και φυσικά η ομιλία του Τσίπρα, η οποία να σημειώσω, εν παρόδω, ότι γίνεται στον απόηχο της σύγκρουσης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς θα κάνει αναφορά και στις καταστροφές που έχουν προηγηθεί στη Θεσσαλία και στις ελλιπείς υποδομές που υπάρχουν, στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στο πρωτογενή τομέα. Και θεωρώ ότι δεν θα του διαφύγει και μία κάποια αναφορά στις φωτογραφίες! Να σας θυμίσω ότι μόλις κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επισκεφθεί το Σκοπευτήριο της Καισαριανής και να καταθέσει στεφάνι στους 200 εκτελεσμένους!

Προβλήματα πολλά…

Στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην εξής κατάσταση: ενώ έχοντας επιστρατεύσει τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο έχει αρχίσει να διαμορφώνει ισχυρά «αναχώματα» στα δεξιά του, σε σημείο που έχει εκνευριστεί εκτός από την … κυρία Αννα Διαμαντοπούλου και το Μέγαρο Μαξίμου, στα αριστερά του έχει σοβαρό πρόβλημα, επικρατεί μεγάλη ρευστότητα! Και όσο κι αν επιχειρεί να διαμορφώσει κι εκεί «ανάχωμα» με τη λεγόμενη διεύρυνση διαφόρων πρώην από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα.

Stream newspaper
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?
in Confidential 06.02.26

«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?

Ο ακροδεξιός λόγος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο. Πήρε θέση και η Μαρία Καρυστιανού και σαν πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην ακροδεξιά συνοικία. Τα ζόρια του προέδρου της ΓΣΕΕ και μια υπόθεση κατασκοπείας....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»
in Confidential 05.02.26

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…
in Confidential 26.01.26

O πρωθυπουργός αποφάσισε να τα βάλει με το βαθύ κράτος, επτά χρόνια τώρα τί έκανε; Βρείτε το λάθος…

Αγώνα και μεταρρυθμίσεις κατά του βαθέως κράτους αποφάσισε να κηρύξει ο πρωθυπουργός, σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκλογή του κι ενώ τα αίσχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται... Το συνέδριο της ΝεΑΡ και το φάντασμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
