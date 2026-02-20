Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, έρχονται πάλι στο προσκήνιο δημοσκοπήσεις που τις ακούνε στο Μαξίμου και βγάζουν φλύκταινες. Τι μας είπε, μεταξύ άλλων, η έρευνα της Metron; Ότι το 2019, πριν δηλαδή αναλάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος να μας… σώσει αντάμα με το επιτελικό του κράτος, ο κόσμος περνούσε καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Αυτή την απάντηση έδωσαν οι περισσότεροι απ’ τους ερωτηθέντες και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτή η άποψη σε δημοσκόπηση. Την ίδια ώρα ο Άδωνις έβγαλε και πάλι το αντικομμουνιστικό και αντιαριστερό του μένος. Ο άνθρωπος νομίζει ότι πολιτεύεται στις ΗΠΑ και είναι υπουργός του Τραμπ, τί να πει κανείς…

«Εσπασε» το 20%;

Προσέξτε, χθες το Mega παρουσίασε την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Metron Analysis, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου τον Φεβρουάριο βρέθηκε στο 21,4% από 22,3% τον Ιανουάριο – δηλαδή έχασε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα! Αυτή όμως είναι η μέση τιμή. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το μέγεθος του στατιστικού λάθους – αν πχ είναι 3% ή 4%, αυτό σημαίνει πως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται από 17,4% ή 18,4% έως 25,4% ή 26,4%. Αντιλαμβάνεστε ότι το «κάτω μέρος» του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας έχει προ πολλού σπάσει το «φράγμα» του 20%. Και βεβαίως στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος;» πάνω από το 60% των ερωτηθέντων απαντάει … «χάος»! Οπως καταλαβαίνετε οι δυνατότητες των ελιγμών του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά περιορισμένες στο πεδίο της κοινωνίας….

Στο ντούκου!

Το πράγμα γίνεται όλο και καλύτερο. Πριν από λίγες ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε τον νέο Έλληνα πρέσβη στην Ουάσιγκτον και έκανε εγκωμιαστικές δηλώσεις για την ελληνική κυβέρνηση. Η είδηση όμως είναι πως δήλωσε στον Έλληνα πρέσβη ότι θα επισκεφτεί την Ελλάδα! Αν τα πράγματα είναι όπως θέλει να τα δείξει το Μέγαρο Μαξίμου, θα είχαν βγάλει την … Φιλαρμονική στην πλατεία Συντάγματος να παιανίζει κάμποσα μερόνυχτα, θα έπαιρναν σβάρνα τα κανάλια όλοι οι υπουργοί και θα ανέπεμπαν ύμνους στον Τραμπ και φυσικά στον κ. Μητσοτάκη κι οι τροβαδούροι του συστήματος θα είχαν ψηλώσει ένα μέτρο! Τώρα η είδηση αυτή πέρασε στο ντούκου! Ούτε στην Ουάσιγκτον πήγε ο πρωθυπουργός – έστειλε τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη να ζήσει τον … μύθο του! – ούτε καμία δήλωση από τον κ. Παύλο Μαρινάκη έγινε. Γιατί;

Σαν έρθει…

Εγκυμονούνται εξελίξεις στο «τρίγωνο» Ελλάδα – Τουρκία – ΗΠΑ. Κάτι γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης – και προφανώς αυτό ήταν και το αντικείμενο συζήτησης με τον κ. Ερντογάν στην Αγκυρα – και το απεύχεται. Διότι θα πρέπει να είναι πολύ βαρύ για να το δεχτεί μεσούσης της προεκλογικής περιόδου – κι είναι δύσκολο να αρνηθεί στον Πρόεδρο Τραμπ, η περίπτωση Ζελένσκι του προκαλεί εφιάλτες…. Ισως και να έχει συμφωνήσει με τον κ. Ερντογάν να κάνει εκείνος τον … «κακό» στον κ. Τραμπ. Ποιος ξέρει; Πάντως ο Ιούνιος δεν είναι μακριά, μόλις τέσσερις μήνες έμειναν, και θα το μάθουμε ποιο είναι το … «όνειρο» του Τραμπ για την περιοχή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις….

Τίτλοι τέλους!

Νομίζω ότι ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας έχει πλέον απωλέσει τα όποια ερείσματα διέθετε στην Χαριλάου Τρικούπη – τουλάχιστον κεντρικά! Μετά από τις δηλώσεις του γραμματέα επικοινωνίας κ. Δημήτρη Κατσικάρη εναντίον του – για τις οποίες ενοχλήθηκε σφόδρα… – χθες έκανε δήλωση και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστας Τσουκαλάς. Είπε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ότι «Φαίνεται όπου υπάρχει ισοβιότητα, όπου υπάρχει παραμονή πέραν του δέοντος, δημιουργούνται κατεστημένες αντιλήψεις. Η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού, το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις». Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα συνταχθεί με τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία που κατατέθηκε, σύμφωνα με την οποία η θητεία του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος ολοκληρώνεται στις δύο περιόδους. Και το παλιό κόμμα του κ. Στουρνάρα τον ωθεί πλέον στην «αυλή» του κ. Μητσοτάκη – όπου είναι και η … «οργανική» του θέση….

Ανταγωνισμός

Κάθε μέρα κι ένα νέο περιστατικό σε βάρος δημοσιογράφου και με πρωταγωνιστή κάποιο εξέχον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ήταν η σειρά του κ. Δημήτρη Καιρίδη να … ανταγωνιστεί τον κκ Παύλο Μαρινάκη και τον Αδωνι Γεωργιάδη – και οι τρεις εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα με πιο επισφαλή την θέση του κ. Καιρίδη…. Είναι προφανές ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Τελικά η «λίστα Πέτσα» ήταν μία κάποια λύσις….

Ολο και καλύτερα…

Στο τέλος η υπερέκθεση του κ. Γεωργιάδη θα τον «κάψει»! Εγώ τον καταλαβαίνω κάνει προσπάθεια συσπείρωση της εναπομείνασας εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ομως στο τέλος θα τύχει απολύτου εφαρμογής η φράση – νομίζω – του Μπέρτολτ Μπρεχτ, που είπε πως «δεν έχει σημασία τι λέει, αλλά ποιος το λέει»! Αναφέρομαι στη σύγκρουση – μία ακόμη… – του υπουργού Υγείας με το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτή τη φορά με το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Εκεί όπου οι πρώην «ήρωες» – επί πανδημίας, θυμάστε; – έγιναν παρ΄ ολίγον … «δολοφόνοι» του κ. Γεωργιάδη. Ηταν το ΚΚΕ, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται; Κι όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα… Βγήκε σε δελτίο ειδήσεων και γι’ άλλη μια φορά έδειξε τα αντιαριστερά του αισθήματα. Όχι πως δεν το ξέραμε δηλαδή, αλλά αρχίζει να συναγωνίζεται επικίνδυνα πια, την Αφροδίτη Λατινοπούλου…

Ανιστόρητη

Η οποία Αφροδίτη, προφανώς επηρεασμένη αρνητικά απ’ το ντόρο που έχει γίνει με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής, δεν κατάφερε να κρύψει την ακροδεξιά οργή της και να υποστηρίξει ότι οι κομμουνιστές σκότωσαν περισσότερους Έλληνες απ΄ότι οι Γερμανοί στην Κατοχή. Δεν είπε τίποτε για τους Ταγματασφαλίτες που στήριξαν τους Ναζί, λογικό εξάλλου, αυτοί εξάλλου αν ζούσαν σήμερα θα την ψήφιζαν με χέρια και πόδια. Εκτός αυτού βέβαια, η Αφροδίτη δεν μας είπε τις πηγές της, οπότε κι εδώ ταιριάζει απόλυτα το «δεν έχει σημασία τι λέει, αλλά ποιος -εν προκειμένω ποια- το λέει».

Αλλα δράματα

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου – πρώην δήμαρχος Τρικάλων – λόγω της αρχικής του εμπλοκής με το εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες. Τον «έδωσε» ο ιδιοκτήτης κ. Κώστας Τζωρτζιώτης. Εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, έτσι λέει το Μαξίμου. Και προς στιγμήν ο τοπικός ανταγωνιστής του και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας έχει χαρεί – άραγε μέχρι να έρθει ο ΟΠΕΚΕΠΕ-2;