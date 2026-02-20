newspaper
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Confidential

Eμπιστευτικά
 20 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Ο Άδωνις τα ξανάβαλε με την Αριστερά, επενδύοντας ξανά σε ρητορική του Εμφυλίου. Για όλα του φταίνε οι Αριστεροί, όπως και της Αφροδίτης (Λατινοπούλου). Η δημοσκόπηση που καίει το Μαξίμου για τις επιδόσεις της Δεξιάς κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, έρχονται πάλι στο προσκήνιο δημοσκοπήσεις που τις ακούνε στο Μαξίμου και βγάζουν φλύκταινες. Τι μας είπε, μεταξύ άλλων, η έρευνα της Metron; Ότι το 2019, πριν δηλαδή αναλάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος να μας… σώσει αντάμα με το επιτελικό του κράτος, ο κόσμος περνούσε καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Αυτή την απάντηση έδωσαν οι περισσότεροι απ’ τους ερωτηθέντες και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτή η άποψη σε δημοσκόπηση. Την ίδια ώρα ο Άδωνις έβγαλε και πάλι το αντικομμουνιστικό και αντιαριστερό του μένος. Ο άνθρωπος νομίζει ότι πολιτεύεται στις ΗΠΑ και είναι υπουργός του Τραμπ, τί να πει κανείς…

«Εσπασε» το 20%;

Προσέξτε, χθες το Mega παρουσίασε την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Metron Analysis, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου τον Φεβρουάριο βρέθηκε στο 21,4% από 22,3% τον Ιανουάριο – δηλαδή έχασε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα! Αυτή όμως είναι η μέση τιμή. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το μέγεθος του στατιστικού λάθους – αν πχ είναι 3% ή 4%, αυτό σημαίνει πως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται από 17,4% ή 18,4% έως 25,4% ή 26,4%. Αντιλαμβάνεστε ότι το «κάτω μέρος» του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας έχει προ πολλού σπάσει το «φράγμα» του 20%. Και βεβαίως στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος;» πάνω από το 60% των ερωτηθέντων απαντάει … «χάος»! Οπως καταλαβαίνετε οι δυνατότητες των ελιγμών του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά περιορισμένες στο πεδίο της κοινωνίας….

Στο ντούκου!

Το πράγμα γίνεται όλο και καλύτερο. Πριν από λίγες ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε τον νέο Έλληνα πρέσβη στην Ουάσιγκτον και έκανε εγκωμιαστικές δηλώσεις για την ελληνική κυβέρνηση. Η είδηση όμως είναι πως δήλωσε στον Έλληνα πρέσβη ότι θα επισκεφτεί την Ελλάδα! Αν τα πράγματα είναι όπως θέλει να τα δείξει το Μέγαρο Μαξίμου, θα είχαν βγάλει την … Φιλαρμονική στην πλατεία Συντάγματος να παιανίζει κάμποσα μερόνυχτα, θα έπαιρναν σβάρνα τα κανάλια όλοι οι υπουργοί και θα ανέπεμπαν ύμνους στον Τραμπ και φυσικά στον κ. Μητσοτάκη κι οι τροβαδούροι του συστήματος θα είχαν ψηλώσει ένα μέτρο! Τώρα η είδηση αυτή πέρασε στο ντούκου! Ούτε στην Ουάσιγκτον πήγε ο πρωθυπουργός – έστειλε τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη να ζήσει τον … μύθο του! – ούτε καμία δήλωση από τον κ. Παύλο Μαρινάκη έγινε. Γιατί;

Σαν έρθει…

Εγκυμονούνται εξελίξεις στο «τρίγωνο» Ελλάδα – Τουρκία – ΗΠΑ. Κάτι γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης – και προφανώς αυτό ήταν και το αντικείμενο συζήτησης με τον κ. Ερντογάν στην Αγκυρα – και το απεύχεται. Διότι θα πρέπει να είναι πολύ βαρύ για να το δεχτεί μεσούσης της προεκλογικής περιόδου – κι είναι δύσκολο να αρνηθεί στον Πρόεδρο Τραμπ, η περίπτωση Ζελένσκι του προκαλεί εφιάλτες…. Ισως και να έχει συμφωνήσει με τον κ. Ερντογάν να κάνει εκείνος τον … «κακό» στον κ. Τραμπ. Ποιος ξέρει; Πάντως ο Ιούνιος δεν είναι μακριά, μόλις τέσσερις μήνες έμειναν, και θα το μάθουμε ποιο είναι το … «όνειρο» του Τραμπ για την περιοχή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις….

Τίτλοι τέλους!

Νομίζω ότι ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας έχει πλέον απωλέσει τα όποια ερείσματα διέθετε στην Χαριλάου Τρικούπη – τουλάχιστον κεντρικά! Μετά από τις δηλώσεις του γραμματέα επικοινωνίας κ. Δημήτρη Κατσικάρη εναντίον του – για τις οποίες ενοχλήθηκε σφόδρα… – χθες έκανε δήλωση και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστας Τσουκαλάς. Είπε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ότι «Φαίνεται όπου υπάρχει ισοβιότητα, όπου υπάρχει παραμονή πέραν του δέοντος, δημιουργούνται κατεστημένες αντιλήψεις. Η συνέντευξη του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού, το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις». Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα συνταχθεί με τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία που κατατέθηκε, σύμφωνα με την οποία η θητεία του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος ολοκληρώνεται στις δύο περιόδους. Και το παλιό κόμμα του κ. Στουρνάρα τον ωθεί πλέον στην «αυλή» του κ. Μητσοτάκη – όπου είναι και η … «οργανική» του θέση….

Ανταγωνισμός

Κάθε μέρα κι ένα νέο περιστατικό σε βάρος δημοσιογράφου και με πρωταγωνιστή κάποιο εξέχον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ήταν η σειρά του κ. Δημήτρη Καιρίδη να … ανταγωνιστεί τον κκ Παύλο Μαρινάκη και τον Αδωνι Γεωργιάδη – και οι τρεις εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα με πιο επισφαλή την θέση του κ. Καιρίδη…. Είναι προφανές ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Τελικά η «λίστα Πέτσα» ήταν μία κάποια λύσις….

Ολο και καλύτερα…

Στο τέλος η υπερέκθεση του κ. Γεωργιάδη θα τον «κάψει»! Εγώ τον καταλαβαίνω κάνει προσπάθεια συσπείρωση της εναπομείνασας εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ομως στο τέλος θα τύχει απολύτου εφαρμογής η φράση – νομίζω – του Μπέρτολτ Μπρεχτ, που είπε πως «δεν έχει σημασία τι λέει, αλλά ποιος το λέει»! Αναφέρομαι στη σύγκρουση – μία ακόμη… – του υπουργού Υγείας με το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτή τη φορά με το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Εκεί όπου οι πρώην «ήρωες» – επί πανδημίας, θυμάστε; – έγιναν παρ΄ ολίγον … «δολοφόνοι» του κ. Γεωργιάδη. Ηταν το ΚΚΕ, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται; Κι όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα… Βγήκε σε δελτίο ειδήσεων και γι’ άλλη μια φορά έδειξε τα αντιαριστερά του αισθήματα. Όχι πως δεν το ξέραμε δηλαδή, αλλά αρχίζει να συναγωνίζεται επικίνδυνα πια, την Αφροδίτη Λατινοπούλου…

Ανιστόρητη

Η οποία Αφροδίτη, προφανώς επηρεασμένη αρνητικά απ’ το ντόρο που έχει γίνει με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής, δεν κατάφερε να κρύψει την ακροδεξιά οργή της και να υποστηρίξει ότι οι κομμουνιστές σκότωσαν περισσότερους Έλληνες απ΄ότι οι Γερμανοί στην Κατοχή. Δεν είπε τίποτε για τους Ταγματασφαλίτες που στήριξαν τους Ναζί, λογικό εξάλλου, αυτοί εξάλλου αν ζούσαν σήμερα θα την ψήφιζαν με χέρια και πόδια. Εκτός αυτού βέβαια, η Αφροδίτη δεν μας είπε τις πηγές της, οπότε κι εδώ ταιριάζει απόλυτα το «δεν έχει σημασία τι λέει, αλλά ποιος -εν προκειμένω ποια- το λέει».

Αλλα δράματα

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου – πρώην δήμαρχος Τρικάλων – λόγω της αρχικής του εμπλοκής με το εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες. Τον «έδωσε» ο ιδιοκτήτης κ. Κώστας Τζωρτζιώτης. Εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, έτσι λέει το Μαξίμου. Και προς στιγμήν ο τοπικός ανταγωνιστής του και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας έχει χαρεί – άραγε μέχρι να έρθει ο ΟΠΕΚΕΠΕ-2;

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς
in Confidential 19.02.26

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά
in Confidential 17.02.26

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?
in Confidential 06.02.26

«Μητσοτάκης ή χάος» λένε και σκάει νέο σκάνδαλο, «με το λιμενικό ή τον διακινητή» ρωτάνε με νεκρούς στην ακτή, πόσο θράσος μπορεί ο λαός να ανεχθεί?

Ο ακροδεξιός λόγος συνεχίζει να δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο. Πήρε θέση και η Μαρία Καρυστιανού και σαν πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην ακροδεξιά συνοικία. Τα ζόρια του προέδρου της ΓΣΕΕ και μια υπόθεση κατασκοπείας....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»
in Confidential 05.02.26

15 απεγνωσμένοι άνθρωποι νεκροί και η (αντι)μεταναστευτική πολιτική των Πλεύρηδων στρώνει το χαλί στων ακροδεξιών το «Αλτ! Τις ει;’»

Ο μετανάστης είναι εχθρός, ο ντόπιος φτωχός βαρίδι, οι εργάτες αναλώσιμα είδη έγινε ο ανθρώπινος πολιτισμός σκουπίδι. Στη Βουλή δεξιά και ακροδεξιά κάνουν διαγωνισμό υποκρισίας και κυνισμού, η Αριστερά αγκομαχά αλλά φωνάζει για ανθρωπιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός
in Confidential 02.02.26

Άρθρο πρώτο: αποπροσανατολισμός, άρθρο δεύτερο: «συναλλαγών» διακανονισμός, διαβάζει στην αναθεώρηση του Συντάγματος ο εξοργισμένος λαός

Αραγε η ακρίβεια θα ξεπεραστεί αν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καταργηθεί ή η δημόσια παιδεία και υγεία θα αναβαθμιστεί αν το ιδιωτικό κολλέγιο αναβαπτιστεί; Σε κάθε περίπτωση συνταγματική αναθεώρηση θα ταΐσει και με φανφάρες για το άρθρο 86 θα προσπαθήσει να σε πείσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά
in Confidential 29.01.26

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι ότι πεθαίνουν εργάτες στη δουλειά, αλλά ότι δεν το κάνουν σιωπηλά

Πολλά τα ερωτήματα για τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Πολλές και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκης που έχει κυριολεκτικά αποψιλώσει από προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα
in Confidential 27.01.26

Όσες ευθύνες και να αποδοθούν οι πέντε εργάτριες πίσω δεν θα ‘ρθουν, όπως και οι 201 που επίσης πλήρωσαν το μεροκάματο με αίμα

To 2025 ένας νεκρός εργάτης ανά δύο μέρες, χθες πέντε γυναίκες μπήκαν στο εργοστάσιο για το νυχτοκάματο και δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Η καραμέλα περί απόδοσης ευθυνών έγινε πολύ πικρή και πλέον αηδιάζει όποιον σέβεται την ανθρώπινη ζωή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
