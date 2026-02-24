Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δείξτε κατανόηση και εκτιμήστε τουλάχιστον την προσπάθεια. Είναι σαφές ότι το Μαξίμου με μαγειρεμένες δημοσκοπήσεις και παραμυθάκια με κυριακάτικες πρωθυπουργικές αναρτήσεις κάνει ό,τι μπορεί μήπως και τη βγάλει καθαρή στις 28 που είναι η ημέρα των Τεμπών. Ίσως για αυτό τραβάει την «παράσταση» με τους «τραμπούκους» γιατρούς και ο Άδωνις που βρήκε και σύμμαχο από τα αριστερά… «εν τούτω νίκα», με Καρανίκα!

Εργα και ημέραι του επαΐοντα Νίκου Καρανίκα

Παρατηρώ τον λαλίστατο Νίκο Καρανίκα, στο πάντα, ωστόσο, προστατευμένο «κουτί» ανάρτησης στα social media, πρωτοπαλίκαρο στη «λεγεώνα των ηλιθίων» (που είπε και ο Εκο να αγιάσει το στόμα του, θεός σχωρέστον) να τοποθετείται επί παντός του επιστητού από τη θέση συνήθως του «μέγα κριτή». Τελευταία επιτέθηκε στους υγειονομικούς που αντέδρασαν –ομολογουμένως με τρόπο που λειτουργεί κατά του αναμφισβήτητου δίκιου τους- στην επίσκεψη του πρωτίστως σόουμαν και δευτερευόντως υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη. Αλλά φυσικά δεν ήταν οι μόνοι που είχαν την τιμή να ασχοληθεί μαζί τους ο τιτάνας του πνεύματος και της πολιτικής Καρανίκας! Δεν μοιάζει να θεωρεί τίποτα λιγότερο τον εαυτό του…

Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός…

Ποιος είναι ρε παιδιά ο Καρανίκας που κρίνει με ύφος σαράντα καρδιναλίων, τρόπο αφοριστικό και ενίοτε χυδαίο, τους πάντες; ήταν η ερώτηση και οι απαντήσεις αποκαλυπτικές και βιτριολικές με τις λέξεις «μαϊντανός» και «τενεκές» να συνοδεύουν τη μεταλαμπάδευση γνώσεων για το βιογραφικό του και την πορεία του. Το δεξιό αίμα μου βέβαια (γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται ούτε με Κυριάκο) άναψε, γιατί οι πονόψυχοι πλεμπαίοι έκαναν τον Καρανίκα «παράγοντα» και τώρα ακούν το ευχαριστώ. Τότε, λοιπόν, πίσω στο 2015, που από ό,τι μου είπαν φίλοι αριστεροί που έχουν φτάσει στο μη παρέκει με τον κ. Καρανίκα και κελαηδάνε, προκειμένου να τον βοηθήσουν, γιατί είχε βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση, έσπασαν το κεφάλι τους πώς θα τον «αξιοποιήσουν» να εξασφαλίσει έναν μισθό.

Και βρέθηκε μία από εκείνες τις θέσεις που κατάλληλος μπορεί να θεωρηθεί από πυρηνικός επιστήμονας μέχρι ο απόλυτος «πουθενόγλου», αυτή του ειδικού συμβούλου στο γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της γενικής γραμματείας του πρωθυπουργού. Τη θέση αυτή ο Καρανίκας ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2016 και δεν βρήκα κανέναν να μου μιλήσει για σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε. Αντιθέτως τα μαγαζιά και τα εστιατόρια πέριξ του Μαξίμου, είχαν να μου πουν ιστορίες για τον κ. Καρανίκα, με κακεντρεχείς να λένε ότι καλύτερο μεταφορικό μέσο από το… να «καβαλήσεις το καλάμι» δεν υπάρχει.

Το Σάββατο

Το έχουν «κυκλώσει» – εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου – στο ημερολόγιο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου! Κι οι συζητήσεις επίσημες και ανεπίσημες δίνουν και παίρνουν. Κλείνουν τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών – σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Και το ερώτημα που απασχολεί όλους – κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και την κοινωνία – είναι το μέγεθος της συμμετοχής. Πόσος κόσμος θα κατέβει στο δρόμο; Προς το παρόν είναι η ερώτηση του … ενός εκατομμυρίου! Κι όλοι θα επιχειρήσουν να εξάγουν – ανάλογα με τη συμμετοχή – και τα αντίστοιχα πολιτικά συμπεράσματα.

Πόσο κόσμο;

Οι φετινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν μία έκδηλη διαφορά. Η κυρία Μαρία Καρυστιανού δεν είναι πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών – είναι ο κ. Παύλος Ασλανίδης – κι επίσης έχει δηλώσεις της προθέσεις της να πολιτευθεί. Θα παίξει ρόλο αυτή η διαφοροποίηση; Η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να περιορίσει τα όρια του «ατυχήματος» και οι διάφορες δικαστικές κινήσεις των συγγενών μέχρι τώρα έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν την συμμετοχή του κόσμου; Ολα αυτά κι άλλα πολλά θα τα μάθουμε σε τέσσερις μέρες. Λίγη υπομονή….

Ελπίδες

Ομως στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι μετά από την περσινή έκρηξη συμμετοχής, ο κόσμος θα είναι σαφώς λιγότερος. Ως εκ τούτου δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα περισσότερο – παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη σε μία μακρόσυρτη (;) προεκλογική περίοδο. Και ίσως να είναι και «συμμαζεμένα» τα διάφορα – φωνασκούντα το τελευταίο διάστημα – κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Για να μην προκαλέσουν – αν και το βλέπω λίγο χλωμό….

Τι θα «γράψουν» οι … δημοσκόποι

Αν όμως τα πράγματα δεν εξελιχθούν σύμφωνα με – επιθυμίες! και – τις προβλέψεις τους κι αν υποθέσουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή, έστω κι αν είναι ελαφρώς μικρότερη από πέρυσι, τότε θα πρόκειται για μείζον πολιτικό γεγονός. Εντάξει, δεν θα τον πιάσει πανικό τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη – όπως πέρυσι… – αλλά όσο κι αν είναι … γαλαντόμοι οι δημοσκόποι στην εκτίμηση ψήφου, πόσα μπορούν να κρύψουν; Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μία ανάσα από την πτώση της κάτω του 20% – σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου – και το 52% νιώθει ότι βρίσκεται «εκτός συστήματος», μία ακόμη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη, των τελευταίων επτά χρόνων. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί;

Ερχεται ο Μάρτιος…

Βέβαια καλόν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην υποτιμούν τις δυνατότητες και την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να επιβιώσει πολιτικά. Επί παραδείγματι εντός τους Μαρτίου πρόκειται να αποφασιστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού. Σήμερα είναι μεικτά 880 ευρώ το μήνα και μέχρι τα 950 ευρώ που έχει υποσχεθεί ως το 2027, απομένουν άλλα 70 ευρώ. Κατά την εκτίμηση μου αν ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε εκλογές το φθινόπωρο, η αύξηση που θα δώσει θα είναι ένα «ολοστρόγγυλο» 50ρικο που … «χτυπάει και στο μάτι» – και ο κατώτατος θα πάει στα 930 ευρώ. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει στην κοινωνική κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και θα κάνει μία προσπάθεια να περιορίσει – κατά το δυνατόν – τις απώλειες. Σε διαφορετική περίπτωση κι εφόσον δεν έχει κατά νου τις εκλογές το φθινόπωρο και υποχωρήσει στις πιέσεις η αύξηση θα είναι 30 – 40 ευρώ – υποχωρώντας στις πιέσεις τμήματος της μικρομεσαίας, κι όχι μόνο, επιχειρηματικής κοινότητας….

Και νέο πακέτο;

Και τον Απρίλιο βγαίνουν τα οριστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ του 2025. Η επί του παρόντος έχει προεξοφληθεί ένα νέο πακέτο παροχών. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ούτε το ύψος ούτε το είδος των παροχών. Σ΄ αυτά τα δύο ο κ. Μητσοτάκης ελπίζει ότι θα καταφέρει να «πουσάρει» – μαζί και με το συνέδριο του κόμματος – την κυβέρνηση δημοσκοπικά. Ομως – όπως είναι γνωστό – όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γελάει….