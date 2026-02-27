Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελικά τίποτε δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή μέχρι να τελειώσει ή να… ξαναρχίσει. Πάρτε παράδειγμα τα Τέμπη, μιας και αύριο είναι η θλιβερή επέτειος από την τραγωδία. Το 2023 που ήταν και χρονιά εκλογών υπήρξαν μαζικές διαδηλώσεις, ωστόσο στην κάλπη η κυβέρνηση δεν τιμωρήθηκε. Κάπως έτσι πίστεψε ότι καθάρισε…

Τέμπη

Πέρυσι λοιπόν που βούλιαξαν οι πόλεις από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος να νομίζει πως είχε τελειώσει το θέμα. Μαθαίνω ότι στο Μαξίμου περιμένουν με αγωνία την αυριανή μέρα για να δουν τι αντίκτυπο έχει -εάν έχει- στον κόσμο η υπόθεση των Τεμπών. Υπολογίζουν πως η απόφαση της Μαρίας των Τεμπών να πολιτικοποιηθεί θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο και θα κατέβουν λιγότεροι στους δρόμους. Μένει να αποδειχθεί λοιπόν αυτό για να μετρήσουν όλοι δυνάμεις και πάλι…

Υποκλοπές

Κάπως έτσι η κυβέρνηση πίστεψε ότι καθάρισε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μέχρι που ήρθε η χθεσινή απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου και ανοίγει ξανά το θέμα που κάποιοι άλλοι στα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης προσπάθησαν πολύ ώστε να κλείσει είναι η αλήθεια. Βαρβάτες οι καμπάνες στους 4 κατηγορούμενους «ιδιώτες», όπως λέει και ο συμπαθής Παύλος Μαρινάκης. Μόνο που το ερώτημα είναι ένα. Από μόνοι τους λειτουργούσαν οι… ιδιώτες; Την πλάκα τους έκαναν και παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, εκδότες, ανώτερους δικαστικούς, δημοσιογράφους και την τότε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποιός ασχολήθηκε με τους «εργοδότες» τους; Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη έπειτα από την αυτονόητη απόφαση του δικαστηρίου να στείλει την υπόθεση εκ νέου στην εισαγγελία πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών…

Κατασκοπεία

Όπου στη διερεύνηση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο αδίκημα της κατασκοπείας εις βάρος της χώρας. Μήπως θυμάστε πως ανέβασε η κυβέρνηση πριν από μερικές μέρες την υπόθεση του στρατιωτικού που κατηγορείται ότι έκανε κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας; Και βγήκαν οι διάφοροι μπατριώτες στα παράθυρα και στις ρούγες και διατυμπάνιζαν πόσο καλά προστατεύεται η χώρα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο; Δεν είδα την ίδια πρεμούρα στην υπόθεση των υποκλοπών όταν αποδεδειγμένα πλέον, επί τουλάχιστον 3 χρόνια ισραηλινά στελέχη της Intellexa υπέκλεπταν στοιχεία υπουργών, στρατιωτικών κλπ; Τα ονόματα ειπώθηκαν ένα προς ένα χθες στο δικαστήριο. Ονόματα και διευθύνσεις που λέμε. Αλλά εκεί υπάρχει μια δυστοκία όπως αντιλαμβάνομαι επειδή απέναντι στέκονται πολίτες του Ισραήλ και η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη λατρεία στη χώρα και στον κ. Νετανιάχου. Πού φτάνει αυτή η αγάπη άραγε; Σε σημείο να μην υπάρχει διερεύνηση σε επίπεδο κατασκοπείας εις βάρος της χώρας μας;

Ονόματα και διευθύνσεις

Ενδιαφέρον είχαν οι πολιτικές αντιδράσεις. Ξεχωρίζω πρωτίστως την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε πως «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας» και συμπληρώνει «ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι»! Είπε τα πράγματα με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις!

Θίχτηκε!

Το ωραίο είναι όμως ότι ο κ. Δημητριάδης … θίχτηκε! Ναι, ναι αλήθεια θίχτηκε! Και έστειλε εξώδικο – θα το έλεγες κι εκβιασμό! Είναι η πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζω που πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει εξώδικο για πολιτικές του δηλώσεις από πολιτικό πρόσωπο – γιατί ο κ. Δημητριάδης είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν νομίζω να αμφισβητείται; Αλλά, ας είναι, θα μου πεις πάντα υπάρχει μία «πρώτη φορά». Σωστό. Η απάντηση όμως του κ. Τσίπρα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Και μεταξύ των άλλων, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός ότι «ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά. Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω»!

Εξώδικα

Μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση όμως. Στον κ. Δημητριάδη αναφέρθηκαν ονομαστικά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο κ. Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτούς εξ όσων γνωρίζω δεν έστειλε κάποιο εξώδικο. Γιατί άραγε; Μήπως θα το στείλει μα καθυστέρηση σήμερα; Μήπως ποτέ; Και αν δεν το στείλει ποτέ γιατί επιτέθηκε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα; Να με κάτι τέτοιες απορίες θα φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να κοιμηθώ πάλι απόψε…

Η προειδοποίηση του κ. Βενιζέλου

Α, να μην το ξεχάσω, ο πρωθυπουργικός ανεψιός είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε με κρυφή οδηγία του θείου του, ελέγχει τη σύνθεση στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι ακόμη, που νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Δήλωση για τη δικαστική απόφαση έκανε και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, που σημείωσε ότι αυτές οι υποθέσεις «δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση»! Ωχ! Σαν προειδοποίηση μου ακούστηκε…. Οπως βλέπετε – το ίδιο συνέβη και με το έγκλημα των Τεμπών – οι υποκλοπές επιστρέφουν στο πολιτικό προσκήνιο κι αυτή τη φορά διαθέτουν άλλο ειδικό βάρος. Πρωτίστως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία έχουν καταρρεύσει – δημοσκοπικά – και δευτερευόντως υπάρχει μία εξαιρετική δικαστική απόφαση. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει….

Εκλεισε ο λαιμός του

«Αφωνία» επέβαλε τελικά ο «γιατρός» του Μεγάρου Μαξίμου στον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη – γιατί είχε κλείσει ο λαιμός του από τις … τσιρίδες στα τηλεοπτικά μικρόφωνα. Και γαργάρες με αλατόνερο. Γιατί σου λέει δύο – τρεις μέρες πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κι εκεί που ελπίζουμε να είναι λιγότερος κόσμος στις συγκεντρώσεις, θέλεις ο κ. Γεωργιάδης να … «μαζέψει» ακόμη περισσότερους. Οπότε «αφωνία». Κι από Δευτέρα βλέπουμε – αν κι έχω την εντύπωση ότι από το βράδυ του Σαββάτου θα πάρει πάλι μπροστά….