Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελικά τίποτε δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή μέχρι να τελειώσει ή να… ξαναρχίσει. Πάρτε παράδειγμα τα Τέμπη, μιας και αύριο είναι η θλιβερή επέτειος από την τραγωδία. Το 2023 που ήταν και χρονιά εκλογών υπήρξαν μαζικές διαδηλώσεις, ωστόσο στην κάλπη η κυβέρνηση δεν τιμωρήθηκε. Κάπως έτσι πίστεψε ότι καθάρισε…

Τέμπη

Πέρυσι λοιπόν που βούλιαξαν οι πόλεις από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος να νομίζει πως είχε τελειώσει το θέμα. Μαθαίνω ότι στο Μαξίμου περιμένουν με αγωνία την αυριανή μέρα για να δουν τι αντίκτυπο έχει -εάν έχει- στον κόσμο η υπόθεση των Τεμπών. Υπολογίζουν πως η απόφαση της Μαρίας των Τεμπών να πολιτικοποιηθεί θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο και θα κατέβουν λιγότεροι στους δρόμους. Μένει να αποδειχθεί λοιπόν αυτό για να μετρήσουν όλοι δυνάμεις και πάλι…

Υποκλοπές

Κάπως έτσι η κυβέρνηση πίστεψε ότι καθάρισε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μέχρι που ήρθε η χθεσινή απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου και ανοίγει ξανά το θέμα που κάποιοι άλλοι στα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης προσπάθησαν πολύ ώστε να κλείσει είναι η αλήθεια. Βαρβάτες οι καμπάνες στους 4 κατηγορούμενους «ιδιώτες», όπως λέει και ο συμπαθής Παύλος Μαρινάκης. Μόνο που το ερώτημα είναι ένα. Από μόνοι τους λειτουργούσαν οι… ιδιώτες; Την πλάκα τους έκαναν και παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, εκδότες, ανώτερους δικαστικούς, δημοσιογράφους και την τότε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποιός ασχολήθηκε με τους «εργοδότες» τους; Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη έπειτα από την αυτονόητη απόφαση του δικαστηρίου να στείλει την υπόθεση εκ νέου στην εισαγγελία πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών…

Κατασκοπεία

Όπου στη διερεύνηση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο αδίκημα της κατασκοπείας εις βάρος της χώρας. Μήπως θυμάστε πως ανέβασε η κυβέρνηση πριν από μερικές μέρες την υπόθεση του στρατιωτικού που κατηγορείται ότι έκανε κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας; Και βγήκαν οι διάφοροι μπατριώτες στα παράθυρα και στις ρούγες και διατυμπάνιζαν πόσο καλά προστατεύεται η χώρα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο; Δεν είδα την ίδια πρεμούρα στην υπόθεση των υποκλοπών όταν αποδεδειγμένα πλέον, επί τουλάχιστον 3 χρόνια ισραηλινά στελέχη της Intellexa υπέκλεπταν στοιχεία υπουργών, στρατιωτικών κλπ; Τα ονόματα ειπώθηκαν ένα προς ένα χθες στο δικαστήριο. Ονόματα και διευθύνσεις που λέμε. Αλλά εκεί υπάρχει μια δυστοκία όπως αντιλαμβάνομαι επειδή απέναντι στέκονται πολίτες του Ισραήλ και η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη λατρεία στη χώρα και στον κ. Νετανιάχου. Πού φτάνει αυτή η αγάπη άραγε; Σε σημείο να μην υπάρχει διερεύνηση σε επίπεδο κατασκοπείας εις βάρος της χώρας μας;

Ονόματα και διευθύνσεις

Ενδιαφέρον είχαν οι πολιτικές αντιδράσεις. Ξεχωρίζω πρωτίστως την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε πως «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας» και συμπληρώνει «ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι»! Είπε τα πράγματα με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις!

Θίχτηκε!

Το ωραίο είναι όμως ότι ο κ. Δημητριάδης … θίχτηκε! Ναι, ναι αλήθεια θίχτηκε! Και έστειλε εξώδικο – θα το έλεγες κι εκβιασμό! Είναι η πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζω που πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει εξώδικο για πολιτικές του δηλώσεις από πολιτικό πρόσωπο – γιατί ο κ. Δημητριάδης είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν νομίζω να αμφισβητείται; Αλλά, ας είναι, θα μου πεις πάντα υπάρχει μία «πρώτη φορά». Σωστό. Η απάντηση όμως του κ. Τσίπρα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Και μεταξύ των άλλων, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός ότι «ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά. Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω»!

Εξώδικα

Μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση όμως. Στον κ. Δημητριάδη αναφέρθηκαν ονομαστικά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο κ. Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτούς εξ όσων γνωρίζω δεν έστειλε κάποιο εξώδικο. Γιατί άραγε; Μήπως θα το στείλει μα καθυστέρηση σήμερα; Μήπως ποτέ; Και αν δεν το στείλει ποτέ γιατί επιτέθηκε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα; Να με κάτι τέτοιες απορίες θα φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να κοιμηθώ πάλι απόψε…

Η προειδοποίηση του κ. Βενιζέλου

Α, να μην το ξεχάσω, ο πρωθυπουργικός ανεψιός είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε με κρυφή οδηγία του θείου του, ελέγχει τη σύνθεση στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι ακόμη, που νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Δήλωση για τη δικαστική απόφαση έκανε και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, που σημείωσε ότι αυτές οι υποθέσεις «δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση»! Ωχ! Σαν προειδοποίηση μου ακούστηκε…. Οπως βλέπετε – το ίδιο συνέβη και με το έγκλημα των Τεμπών – οι υποκλοπές επιστρέφουν στο πολιτικό προσκήνιο κι αυτή τη φορά διαθέτουν άλλο ειδικό βάρος. Πρωτίστως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία έχουν καταρρεύσει – δημοσκοπικά – και δευτερευόντως υπάρχει μία εξαιρετική δικαστική απόφαση. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει….

Εκλεισε ο λαιμός του

«Αφωνία» επέβαλε τελικά ο «γιατρός» του Μεγάρου Μαξίμου στον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη – γιατί είχε κλείσει ο λαιμός του από τις … τσιρίδες στα τηλεοπτικά μικρόφωνα. Και γαργάρες με αλατόνερο. Γιατί σου λέει δύο – τρεις μέρες πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κι εκεί που ελπίζουμε να είναι λιγότερος κόσμος στις συγκεντρώσεις, θέλεις ο κ. Γεωργιάδης να … «μαζέψει» ακόμη περισσότερους. Οπότε «αφωνία». Κι από Δευτέρα βλέπουμε – αν κι έχω την εντύπωση ότι από το βράδυ του Σαββάτου θα πάρει πάλι μπροστά….

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε περιστατικά που θα διερευνηθούν και φέρεται να εμπλέκονται οι τέσσερις καταδικασμένοι, όπως και άλλα πρόσωπα, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Ούτε λέξη 27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
Στο Ηράκλειο Κρήτης 27.02.26

Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 49χρονης και ενός 57χρονου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

