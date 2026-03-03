Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είναι αποκλειστικά δική μου η αίσθηση ότι μπλέξαμε ελαφρώς; Όχι πείτε μου. Νομίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει τέτοια κινητοποίηση εντός της ελληνικής επικράτειας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιρώ τις κατά καιρούς εντάσεις με τη γειτονική χώρα. Λογικό θα μου πείτε, πέρασαν στην άμυνα οι Ιρανοί και βαράνε όπου βρει, για την ακρίβεια όπου υπάρχει εγκατεστημένος ο αμερικανικός παράγοντας. Τούτων δοθέντων κάθε άλλο θέμα, μοιραία περνάει σε δεύτερη μοίρα. Έρχεται και καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε και αν τραβήξει η ιστορία αυτή για μεγάλο διάστημα ουδείς τουρίστας δεν θα αισθάνεται και τόσο άνετα στην Κρήτη ελέω Σούδας, για παράδειγμα.

Κίνδυνος «επί θύραις»

Είχε δεν είχε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μας έβαλε στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων! Η είδηση της ημέρας χθες, εκτός φυσικά από τα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από την μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη, είναι η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα! Στην οποία αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα είναι εντός του βεληνεκούς των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων! Να σας θυμίσω και την … «λεπτομέρεια» ότι εντός της ελληνικής επικράτειας είναι η αμερικανική βάση της Σούδας! Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, μαζί φυσικά με τα όσα αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στο «από άμβωνος κήρυγμα» της περασμένης Κυριακής ότι το θέμα είναι να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Το λες και ταύτιση με την μία πλευρά των εμπολέμων. Μάλιστα. Είναι ίσως περιττό να σας πω ότι η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Κι είχε και μία … επιτυχία. Αμφισβήτησε το – έρπον προς το παρόν – αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου περί σταθερότητας «ευνομίας και τάξης», που επικρατεί στην Ελλάδα.

Άλλο ο Σάντσεθ…

Υπάρχουν όμως δύο ακόμη περιστατικά από τον διεθνή χώρο που έχουν την σημασίας τους. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απαγόρευσε από τις δύο ισπανο – αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν, να επιχειρούν κατά του Ιράν. Και τα αμερικανικά αεροπλάνα «ταξίδεψαν» για τη Γερμανία. Κάτι τέτοια – για να πω την «αμαρτία» μου – μπορούσαν να συμβούν μόνο επί αειμνήστου Ανδρέα Παπανδρέου, τότε στη δεκαετία του 1980. Τώρα με την κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να περιμένουμε τα χειρότερα!

Η Κύπρος και ο Στάρμερ

Το δεύτερο περιστατικό αφορά στη Κύπρο. Το περασμένο Σάββατο ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ – η πιο αξιοθρήνητη φιγούρα της βρετανικής πολιτικής τάξης – ανακοίνωσε, με κάθε σοβαρότητα, ότι συμμετέχει στον πόλεμο για να προασπίσει την «συλλογική αυτοάμυνα» διάφορα άλλα τέτοια. Μόλις έπεσε το drone της Χεζμπολάχ στη Κύπρο – όπου υπάρχει η γνωστή βρετανική στρατιωτική βάση – οι κύπριοι θορυβήθηκαν και μάλιστα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι η βασική πηγή εσόδων στο νησί είναι ο τουρισμός – σχεδόν όλο το χρόνο! Διαμαρτυρήθηκαν στη βρετανική κυβέρνηση. Και ξαναβγαίνει ο Στάρμερ περιδεής δηλώνοντας ότι η βρετανική βάση στη Κύπρο δεν χρησιμοποιείται από αμερικάνικα αεροπλάνα.

Ο «στρατάρχης» κ. Δένδιας

Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε – δεν γνωρίζω πόσο αλήθεια – ότι όλα τα αμερικανικά αεροπλάνα έχουν μεταφερθεί στη Κύπρο κι επιχειρούν από εκεί. Βγήκε λοιπόν ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και ανακοίνωσε ότι η Κύπρος είναι στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων μέχρι να φύγουν από το νησί! Μάλιστα. Κι εμείς τι κάναμε; Στείλαμε – μαγκιά μας… – την belhara «Κίμων» και τέσσερα αεροπλάνα F-16 για να αποτρέψουν τους ιρανικούς πυραύλους. Κι ο υπουργός Αμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας ως «στρατάρχης» κατέβηκε κι αυτός στη Κύπρο – του στυλ «εγώ καθαρίζω»! Καταλάβατε γιατί θυμήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου – που είχε και τον Ρήγκαν απέναντι του στην τελευταία φάση του ψυχρού πολέμου;

Ιστορική μέρα!

Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σοβαρό θέμα με την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας. Μία δημόσια συζήτηση στη Βουλή επί του συγκεκριμένου θέματος, προφανώς και επιβάλλεται. Ο μόνος που το ζήτησε είναι ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι «κυβερνητικές πηγές» διέρρευσαν ότι όποιος πολιτικός αρχηγός θέλει μπορεί ο πρωθυπουργός να τον ενημερώσει κατ΄ ιδίαν. Και οι πολίτες θα παραμείνουν βεβαίως στο σκοτάδι! Σωστό. Σήμερα όμως θα ζήσουμε μία ιστορική μέρα, θα είναι η δεύτερη συνάντηση με προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη με τον κ. Μητσοτάκης – ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρώτος που προσέτρεξε στο Μαξίμου για ενημέρωση.

Στην πρώτη τον γκαντέμιασε

Η πρώτη συνάντηση ήταν καταστροφική – ήταν το 2024 κι ενόψει της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ηταν τότε που ο κ. Ανδρουλάκης έκανε τη δήλωση σχετικά με ταγκό χρειάζεται δύο – κι αυτός ήταν μόνος του, δεν τον «έπαιζε» ο κ. Μητσοτάκης. Και να υπενθυμίσω ακόμη ότι μέχρι τη συνάντηση το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ήταν έκπληξη των δημοσκοπήσεων. Μετά από τη συνάντηση το πήρε η κατρακύλα κι έχασε όσα είχε κερδίσει. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Μόλις βγει από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη θα ενημερώσει τους πολίτες για όσα διημείφθησαν εντός της αιθούσης. Κι ελπίζω να ζητήσει νέα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Οι πολίτες θα μάθουν;

Ωστόσο οφείλω να ομολογήσω, επειδή έγινε πολύς λόγος τις τελευταίες ημέρες για την «ΙΧ εξωτερική πολιτική» του κ. Μητσοτάκη, ότι κινήθηκε έξυπνα. Εκτός από τις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, έβαλε τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη να συγκαλέσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και την αντίστοιχη διαρκή επιτροπή της Βουλής. Για ενημέρωση. Επίσης αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου και θα αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι αρκετό; Και γιατί καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς κατ΄ ιδίαν; Το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν σωστή ενημέρωση; Ναι ή όχι; Κι ευθύνη του κ. Ανδρουλάκη στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μικρή….