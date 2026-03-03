newspaper
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Μαρτίου 2026, 08:00

Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είναι αποκλειστικά δική μου η αίσθηση ότι μπλέξαμε ελαφρώς; Όχι πείτε μου. Νομίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει τέτοια κινητοποίηση εντός της ελληνικής επικράτειας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιρώ τις κατά καιρούς εντάσεις με τη γειτονική χώρα. Λογικό θα μου πείτε, πέρασαν στην άμυνα οι Ιρανοί και βαράνε όπου βρει, για την ακρίβεια όπου υπάρχει εγκατεστημένος ο αμερικανικός παράγοντας. Τούτων δοθέντων κάθε άλλο θέμα, μοιραία περνάει σε δεύτερη μοίρα. Έρχεται και καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε και αν τραβήξει η ιστορία αυτή για μεγάλο διάστημα ουδείς τουρίστας δεν θα αισθάνεται και τόσο άνετα στην Κρήτη ελέω Σούδας, για παράδειγμα.

Κίνδυνος «επί θύραις»

Είχε δεν είχε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μας έβαλε στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων! Η είδηση της ημέρας χθες, εκτός φυσικά από τα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από την μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη, είναι η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα! Στην οποία αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα είναι εντός του βεληνεκούς των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων! Να σας θυμίσω και την … «λεπτομέρεια» ότι εντός της ελληνικής επικράτειας είναι η αμερικανική βάση της Σούδας! Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, μαζί φυσικά με τα όσα αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στο «από άμβωνος κήρυγμα» της περασμένης Κυριακής ότι το θέμα είναι να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Το λες και ταύτιση με την μία πλευρά των εμπολέμων. Μάλιστα. Είναι ίσως περιττό να σας πω ότι η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Κι είχε και μία … επιτυχία. Αμφισβήτησε το – έρπον προς το παρόν – αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου περί σταθερότητας «ευνομίας και τάξης», που επικρατεί στην Ελλάδα.

Άλλο ο Σάντσεθ…

Υπάρχουν όμως δύο ακόμη περιστατικά από τον διεθνή χώρο που έχουν την σημασίας τους. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απαγόρευσε από τις δύο ισπανο – αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν, να επιχειρούν κατά του Ιράν. Και τα αμερικανικά αεροπλάνα «ταξίδεψαν» για τη Γερμανία. Κάτι τέτοια – για να πω την «αμαρτία» μου – μπορούσαν να συμβούν μόνο επί αειμνήστου Ανδρέα Παπανδρέου, τότε στη δεκαετία του 1980. Τώρα με την κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να περιμένουμε τα χειρότερα!

Η Κύπρος και ο Στάρμερ

Το δεύτερο περιστατικό αφορά στη Κύπρο. Το περασμένο Σάββατο ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ – η πιο αξιοθρήνητη φιγούρα της βρετανικής πολιτικής τάξης – ανακοίνωσε, με κάθε σοβαρότητα, ότι συμμετέχει στον πόλεμο για να προασπίσει την «συλλογική αυτοάμυνα» διάφορα άλλα τέτοια. Μόλις έπεσε το drone της Χεζμπολάχ στη Κύπρο – όπου υπάρχει η γνωστή βρετανική στρατιωτική βάση – οι κύπριοι θορυβήθηκαν και μάλιστα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι η βασική πηγή εσόδων στο νησί είναι ο τουρισμός – σχεδόν όλο το χρόνο! Διαμαρτυρήθηκαν στη βρετανική κυβέρνηση. Και ξαναβγαίνει ο Στάρμερ περιδεής δηλώνοντας ότι η βρετανική βάση στη Κύπρο δεν χρησιμοποιείται από αμερικάνικα αεροπλάνα.

Ο «στρατάρχης» κ. Δένδιας

Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε – δεν γνωρίζω πόσο αλήθεια – ότι όλα τα αμερικανικά αεροπλάνα έχουν μεταφερθεί στη Κύπρο κι επιχειρούν από εκεί. Βγήκε λοιπόν ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και ανακοίνωσε ότι η Κύπρος είναι στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων μέχρι να φύγουν από το νησί! Μάλιστα. Κι εμείς τι κάναμε; Στείλαμε – μαγκιά μας… – την belhara «Κίμων» και τέσσερα αεροπλάνα F-16 για να αποτρέψουν τους ιρανικούς πυραύλους. Κι ο υπουργός Αμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας ως «στρατάρχης» κατέβηκε κι αυτός στη Κύπρο – του στυλ «εγώ καθαρίζω»! Καταλάβατε γιατί θυμήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου – που είχε και τον Ρήγκαν απέναντι του στην τελευταία φάση του ψυχρού πολέμου;

Ιστορική μέρα!

Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σοβαρό θέμα με την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας. Μία δημόσια συζήτηση στη Βουλή επί του συγκεκριμένου θέματος, προφανώς και επιβάλλεται. Ο μόνος που το ζήτησε είναι ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι «κυβερνητικές πηγές» διέρρευσαν ότι όποιος πολιτικός αρχηγός θέλει μπορεί ο πρωθυπουργός να τον ενημερώσει κατ΄ ιδίαν. Και οι πολίτες θα παραμείνουν βεβαίως στο σκοτάδι! Σωστό. Σήμερα όμως θα ζήσουμε μία ιστορική μέρα, θα είναι η δεύτερη συνάντηση με προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη με τον κ. Μητσοτάκης – ο κ. Ανδρουλάκης είναι πρώτος που προσέτρεξε στο Μαξίμου για ενημέρωση.

Στην πρώτη τον γκαντέμιασε

Η πρώτη συνάντηση ήταν καταστροφική – ήταν το 2024 κι ενόψει της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ηταν τότε που ο κ. Ανδρουλάκης έκανε τη δήλωση σχετικά με ταγκό χρειάζεται δύο – κι αυτός ήταν μόνος του, δεν τον «έπαιζε» ο κ. Μητσοτάκης. Και να υπενθυμίσω ακόμη ότι μέχρι τη συνάντηση το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ήταν έκπληξη των δημοσκοπήσεων. Μετά από τη συνάντηση το πήρε η κατρακύλα κι έχασε όσα είχε κερδίσει. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Μόλις βγει από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη θα ενημερώσει τους πολίτες για όσα διημείφθησαν εντός της αιθούσης. Κι ελπίζω να ζητήσει νέα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Οι πολίτες θα μάθουν;

Ωστόσο οφείλω να ομολογήσω, επειδή έγινε πολύς λόγος τις τελευταίες ημέρες για την «ΙΧ εξωτερική πολιτική» του κ. Μητσοτάκη, ότι κινήθηκε έξυπνα. Εκτός από τις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών, έβαλε τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη να συγκαλέσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και την αντίστοιχη διαρκή επιτροπή της Βουλής. Για ενημέρωση. Επίσης αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου και θα αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι αρκετό; Και γιατί καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς κατ΄ ιδίαν; Το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν σωστή ενημέρωση; Ναι ή όχι; Κι ευθύνη του κ. Ανδρουλάκη στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μικρή….

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
in Confidential 27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»
in Confidential 26.02.26

Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»

Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ
in Confidential 25.02.26

Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
in Confidential 24.02.26

Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.
in Confidential 23.02.26

Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.

Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά
in Confidential 20.02.26

Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Ο Άδωνις τα ξανάβαλε με την Αριστερά, επενδύοντας ξανά σε ρητορική του Εμφυλίου. Για όλα του φταίνε οι Αριστεροί, όπως και της Αφροδίτης (Λατινοπούλου). Η δημοσκόπηση που καίει το Μαξίμου για τις επιδόσεις της Δεξιάς κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς
in Confidential 19.02.26

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά
in Confidential 17.02.26

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι
in Confidential 12.02.26

Κάτι είπε στον Ερντογάν για casus belli μήπως και ξεχάσει ο λαός ότι η κυβέρνηση όλο πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι

Περίεργο γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Μάθαμε τίποτε καινούργιο και εντυπωσιακό για να χειροκροτάμε; Η μάχη στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου και τα καρφιά του Άδωνι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη
in Confidential 09.02.26

Σαν βγήκε ο Τσίπρας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, κάθε λιμάνι και καημός για τον Μητσοτάκη, που του ‘σκασε και νέο σκάνδαλο με Παναγόπουλο και Στρατινάκη

Ο Τσίπρας από τα Γιάννενα τα είπε τσεκουράτα και αυτή τη φορά από το Μαξίμου τσιμουδιά. Άλλο ένα σκάνδαλο με γαλάζιους και πράσινους κόκκους έρχεται να εξηγήσει γιατί η αντιπολιτική θεριεύει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
