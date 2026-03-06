Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη μέση Ανατολή και μοιραία διαφεύγουν της προσοχής μας πραγματάκια που γίνονται κι έχουν τη σημασία τους. Πράγματα που όλως τυχαίως και συμπτωματικά η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να φωτίζονται τώρα που πλασάρει το στυλ της «υπεύθυνης δύναμης» και ο πρωθυπουργούς Κυριάκος καλλιεργεί γι’ άλλη μια φορά το προφίλ του σούπερ ντούπερ ηγέτη!

Περί ΟΠΕΚΕΠΕ

Για παράδειγμα ξεκίνησε άλλη μια δίκη για 25 κατηγορούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ που λάμβαναν αφειδώς επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Θα μου πείτε σιγά το νέο, πάλιωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εξάλλου έβγαλε πόρισμα η πλειοψηφούσα στην εξεταστική της Βουλής ΝΔ που έλεγε πως για το σκάνδαλο φταίνε οι… προηγούμενοι. Έλα όμως που το σήριαλ δεν φαίνεται πως έχει τελειώσει και ακούγονται κάποιοι ψίθυροι από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας που θέλουν τη δεύτερη δικογραφία να… σερβίρεται οσονούπω. Μια δικογραφία που φαίνεται πως έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά, ωστόσο όπως λέει και ο απλός λαός, «το καλό πράγμα αργεί να γίνει». Για την ιστορία, να υπενθυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες η Οικονομική Αστυνομία εισέβαλλε σε ορισμένα ΚΥΔ και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Είπαμε, γίνονται πραγματάκια…

Περί υποκλοπών

Μια εβδομάδα μετά το αποτέλεσμα της δίκης των υποκλοπών το ΣτΕ στέλνει χαμπέρι στην ΕΥΠ, αναφορικά με ένα από τα βασικά θύματα της υπόθεσης, τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Ζητάει λοιπόν το ΣτΕ από την ΕΥΠ τον φάκελο της παρακολούθησης του δημοσιογράφου όπου θα τον ενημερώνει αναλυτικά για ποιους λόγους τον έθεσε σε καθεστώς παρακολούθησης. Λαμβάνοντας υπόψη την θέση της ΕΥΠ πως τα στοιχεία του φακέλου έχουν καταστραφεί και κατ’ επέκταση η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να τα καταθέσει, το δικαστήριο έχει ζητήσει να του γνωστοποιηθεί «βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν» καθώς και να γίνει προσπάθεια ανασύστασής τους και διαβίβασής τους στο Δικαστήριο. Για να είμαι ειλικρινής δεν την φοβάμαι την ΕΥΠ, κάποια δικαιολογία θα βρει ώστε να μη συμμορφωθεί με τις επιταγές του ΣτΕ. Το έχει κάνει με επιτυχία εξάλλου στην περίπτωση Ανδρουλάκη.

Περί Αλήθειας, Ελευθερίας του Τύπου και άλλων δαιμονίων

Διήμερο χάπενινγκ ετοιμάζει την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση για την Ελευθερία του λόγου, τα fake news, τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης κλπ. Το λάθος είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα παρελάσουν υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της κυβέρνησης. Με απλά λόγια οι ελεγχόμενοι από την 4η εξουσία θα μιλήσουν για ποιο πράγμα ακριβώς; Και μιλάμε για την όποια κυβέρνηση διοργάνωνε ένα τέτοιο πανηγύρι, όχι η συγκεκριμένη που εδώ που τα λέμε έχει κι ένα βεβαρημένο παρελθόν. Τι θυμήθηκα τώρα πανάθεμά με; Τη λίστα Πέτσα!!!

Κι αυτοί «πόλεμο» έχουν!

Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου που τοποθετείται επί της συγκυρίας, όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με το συνέδριο του κόμματος. Και κυρίως με την εκλογή των συνέδρων – κλείνει στις 15 Μαρτίου. Από το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη λένε αυτό που γνωρίζουμε πως η ομάδα του θα έχει υπεροπλία – αποφεύγουν όμως να δώσουν ποσοστά. Κάτι περί το 60% plus κάνουν λόγο. Στη δεύτερη θέση φέρνουν τον κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη και ακολουθούν … καταπτοημένοι οι κκ Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος – μ΄ αυτή τη σειρά. Αλήθεια, ψέματα, σε λίγες μέρες θα ξέρουμε.

Κοινωνικό το πρόσημο

Εν τω μεταξύ άμεσα αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα λίστα της διεύρυνσης. Αντιθέτως από όσα κυκλοφορούσαν στις προηγούμενες ημέρες, η λίστα δεν θα περιλαμβάνει «μεταγραφές» πολιτικών στελεχών – πχ από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, λένε. Δηλαδή όπως μου είπαν θα αναφέρονται επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες. Και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα η λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Επίσης είναι γεγονός ότι από το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη έχουν «μαρκάρει» και ορισμένους βουλευτές – είτε προς το παρόν ενταγμένους σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό, είτε ανένταχτους. Η «στρατολόγηση» τους όμως δεν αφορά τον κ. Κώστα Σκανδαλίδη και την επιτροπή του, αλλά είναι θέμα αποκλειστικά της αρμοδιότητας του προέδρου! Και τα σκυλιά δεμένα…

Το «φάντασμα του Σάντσεθ»

Το «φάντασμα του Σάντσεθ» πλανάται πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου! Η δημοσιότητα εν Ελλάδι που έχει πάρει η στάση του Ισπανού πρωθυπουργού κ. Πέδρο Σάντσεθ στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, έχει δημιουργήσει προβλήματα! Κυρίως στην εικόνα που θέλει το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου να πλασάρει στο «πόπολο» και κυρίως στο αφήγημα ότι εμείς διαθέτουμε έναν υπεύθυνο, σοβαρό και νουνεχή πρωθυπουργό, ο οποίος σε δύσκολες ώρες χαράσσει με αποφασιστικότητα την εθνική γραμμή! Τελεία. Κι εμφανίζεται – από το πουθενά… ο – Σάντσεθ και «θολώνει» τη γραμμή, «γρατσουνάει» το προφίλ του πρωθυπουργού Κυριάκου.

Η κυρία Σοφία Βούλτεψη

Επιασε, λοιπόν, δουλειά η κυρία Σοφία Βούλτεψη για να βοηθήσει και τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη – έχει αποκτήσει το know how από τις επιθέσεις της στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Λάουρα Κοβέσι. Το επιχείρημα της κατά του Σάντσεθ ήταν εξαιρετικό – η Ισπανία πουλάει όπλα στη Τουρκία! Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν πουλάνε όπλα στη Τουρκία; Πρώτες και καλύτερες η Ιταλία, η Γερμανία και η Αγγλία.

Όραμα

Δηλώσεις για τον πόλεμο έκανε και η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Προφανώς την έχουν συμβουλεύσει ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει θέσεις για διάφορα σοβαρά θέματα της συγκυρίας. Ετσι έκανε μία ανάρτηση που θυμίζει … μαθήτρια γυμνασίου – όχι Λυκείου! Ζήτησε ψυχραιμία, σύνεση, προληπτική στρατηγική και προετοιμασία. Και οραματίζεται έναν κόσμο χωρίς πολέμους! Αυτά. Δεν υπάρχουν στο οπτικό της πεδίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Ιράν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απολύτως τίποτα. Καλά θα πάει….

Τόλουπ

Δεν κατάλαβα γιατί ο υπουργός Άδωνις απειλεί με μηνύσεις τον Λαζόπουλο και το Mega, ειλικρινά. Εγώ θα είχα συγκινηθεί αν κάποιος είχε φτιάξει ένα ποτ πουρί από δημόσιες παρεμβάσεις μου κατά καιρούς. Π.χ. να βρίζω τον Μητσοτάκη και αμέσως μετά να εξυμνώ τον Μητσοτάκη. Να τα χώνω στη ΝΔ και στο επόμενο βίντεο να αποδεικνύομαι ο πιο φανατικός στρατιώτης του κόμματος. Γενικώς να φαίνεται πόσο μεγάλο ταλέντο έχω στο διπλό, τριπλό και τετραπλό τόλουπ. Εγώ και η Κομανέτσι ένα πράγμα…