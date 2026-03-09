Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν θέλω να προχωρήσετε σε αφοριστικά συμπεράσματα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο Κυριάκος. Εξαρτάται με τι το συγκρίνεις κάθε φορά. Αν το μέτρο σύγκρισης είναι το μέτωπο του πολέμου είστε… άρχοντες. Και να μην υποτιμούμε και τη χαρά της εμπειρίας. Είχαμε ξαναφοβηθεί να γίνει η Σούδα στόχος; Είχατε ξανασχοληθεί με τα χαρακτηριστικά των ιρανικών πυραύλων φτάνουν δεν φτάνουν στην Κρήτη;

Περιμένει να κάνει … ταμείο!

Αφού ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε την Ελλάδα στο πλαίσιο της πολεμικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή – έστω περιφερειακά… – ως «ουρά» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ και του – υπόδικου – πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιχειρεί να «διδάξει» στην αντιπολίτευση «εθνική σωφροσύνη»! Ακόμη και η ακροδεξιά Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας – και φίλη του Τραμπ – δήλωσε πως δεν συμμετέχει και δεν θα συμμετάσχει στο πόλεμο. Απλώς ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να εξιλεωθεί έναντι του κ. Τραμπ για την συμπόρευση του στα προηγούμενα χρόνια με τον προηγούμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν και να ξεχαστεί η περίφημη ομιλία του στο Κογκρέσο. Και κυρίως το «τρολάρισμα» προς τους πολιτικούς του αντιπάλους για … «τραμπισμό» – «νερό κι αλάτι» που λένε….

«Μαθήματα αντιπολίτευσης»

Το περασμένο Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Κοζάνη ήταν ιδιαίτερα οξύς – και αποκαλυπτικός… – απέναντι στον κ. Μητσοτάκη – δίνοντας «μαθήματα αντιπολίτευσης» στους ηγέτες της κεντροαριστεράς με λόγια σταράτα και ξεκάθαρες προτάσεις. Κι ιδιαίτερα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη που έσπευσε – μαζί με τον … κ. Δημήτρη Νατσιό της «Νίκης» – να δώσουν «χείρα βοηθείας» στον κ. Μητσοτάκη, βγάζοντας τον από την πολιτική απομόνωση, που τον έχουν οδηγήσει τα σκάνδαλα και η διαφθορά! Για τα «μάτια των κεντρώων»! Και ήδη φαίνεται στις διαρροές του συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου πως … ανταμείβεται δημοσκοπικά – μαζί με τον κ. Μητσοτάκη! Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη αντιπολίτευση! Κάτι είναι κι αυτό….

Τι του θύμισε…

Μιλώντας, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας τόνισε μεταξύ των άλλων ότι «Θα θυμάστε, όσο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Μπάιντεν, πόσο επικριτικός ήταν ο ίδιος για τον Τραμπ. Ακόμη και στις προσωπικές επιθέσεις που συχνά εξαπέλυε εναντίον μου χρησιμοποιούσε το όνομα Τραμπ και το χαρακτηρισμό Τραμπισμός, ως βρισιά και κατηγορία εις βάρος μου».

Τον «πόνεσε»

Και συνέχισε λέγοντας πως «και σήμερα εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά. Να σέρνεται στους διαδρόμους των Συνόδων του ΝΑΤΟ, εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική του ματιά. Να υπερασπίζεται και να δικαιολογεί τις πιο ακραίες επιλογές. Όπως έκανε στην περίπτωση της Βενεζουέλας- που δήλωσε ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το διεθνές δίκαιο. Και όπως κάνει και τώρα, χωρίς να εκτίθεται ο ίδιος, αλλά αναθέτοντας τη “βρώμικη δουλειά” στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και τις ακροδεξιές εφεδρείες του»! Και πόνεσε….

Ερχονται οι συνέπειες

Κι ενώ ως «εθνικός ηγέτης» αναμένει να δρέψει τους … «δημοσκοπικούς καρπούς» της στάσης του μετά από τις 15 Μαρτίου, γνωρίζει όμως καλά πως μετά από μία – δύο εβδομάδες θα «χτυπήσει τσουνάμι» τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι συνέπειες του πολέμου θα αρχίσουν να «ξεδιπλώνονται» και οι φόβοι θα γίνουν πραγματικότητα! Γι΄ αυτό και στο κυριακάτικο μήνυμα του προσπαθεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες, λέγοντας πως θα ληφθούν μέτρα. Μάλιστα. Γιατί το 2022 δεν είχαν ληφθεί μέτρα;

Τουρισμός … στην πρώτη γραμμή!

Εν τω μεταξύ θα γίνει σήμερα έκτακτη συνάντηση στη Κύπρο μεταξύ του Προέδρου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του γάλλου Προέδρου κ. Εμανουέλ Μακρόν και του έλληνα πρωθυπουργού. Πολύ ωραία. Και στο νησί στις επόμενες ημέρες θα έχουν μαζευτεί ένα σωρό … αεροπλανοφόρα! Ακόμη πιο ωραία! Γιατί όμως έχουν μαζευτεί τα αεροπλανοφόρα; Για να προστατέψουν το νησί. Εντάξει. Για ποιο λόγο να το προστατέψουν; Διότι έχει χρησιμοποιηθεί από τους … «συμμάχους» για ποικίλους στρατιωτικούς και πολεμικούς σκοπούς. Πάρα πολύ ωραία! Όμως η «βαριά βιομηχανία» τη Κύπρου είναι ο τουρισμός. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη διαφήμιση του κυπριακού οργανισμού τουρισμού θα είναι «ειδυλλιακές διακοπές στην … πρώτη γραμμή!». Και κάπως έτσι τις συνέπειες του πολέμου θα τις πληρώσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.

«Προκαταβολή»

Στις επόμενες ημέρες το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου θα αρχίσει να διαφημίζει τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα 930 ευρώ τον μήνα ή μήπως στα 950 ευρώ – πολύ large μου φαίνεται η δεύτερη εκδοχή – από 880 ευρώ σήμερα; Ως «αντίδοτο» – κάτι σαν «ασπιρίνη» επί της ουσίας – στο νέο κύμα της ακρίβειας. Κι εν πάση περιπτώσει ως «προκαταβολή» έναντι των μέτρων που έχουν σχεδιάσει στην οδό Νίκης, με βάση το δυσμενές σενάριο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Φιλοδοξίες (1)

Τι κοινό έχουν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου; Καμία! Εκτός από την κοινή του φιλοδοξία για ηγηθούν των Περιφερειών της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μπορεί οι περιφερειακές εκλογές να αργούν ακόμη, αλλά οι… φιλοδοξίες δύσκολα κρύβονται. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου – γέννημα – θρέμα του παλιού ΠΑΣΟΚ – είναι γνωστό ότι «βλέπει» προς τα αριστερά, διατηρώντας καλές σχέσεις σχεδόν με όλα τα κόμματα που προέκυψαν από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Είχε επιχειρήσει και στις προηγούμενες εκλογές να είναι υποψήφιος, αλλά ο τότε επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Γιάννης Σγουρός δεν έκανε πίσω και υπήρχε και η υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου Ρέντη – Νίκαιας κ. Γιώργου Ιωακειμίδη. Κι έκανε πίσω. Τώρα θεωρεί ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει και ότι μπορεί να ηγηθεί ενός ευρύτερου κεντροαριστερού ψηφοδελτίου. Ετσι βρίσκεται σε προεκλογική κίνηση.

Φιλοδοξίες (2)

Από την άλλη πλευρά ο κ. Καράογλου – εγνωσμένων «σαμαρικών φρονημάτων» – φαίνεται ότι το έχει πάρει απόφαση πως δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή, ενώ η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και να το κάνει κανείς έχει μία γοητεία, κυρίως λόγω της Θεσσαλονίκης! Ετσι ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του – δεν γνωρίζω αν ρώτησε και τον έλληνα επίτροπο κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, πρώην περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος παραμένει «εκλογομάγειρας» της περιοχής από τις … Βρυξέλλες.