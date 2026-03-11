newspaper
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Confidential

Eμπιστευτικά
 11 Μαρτίου 2026, 08:00

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εισάκουσε τις ανησυχίες μου ο πρωθυπουργός Κυριάκος και παίρνει μέτρα για την ακρίβεια. Αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα επιβάλει τιμές πλαφόν στα καύσιμα για ένα διάστημα ώστε να μην πάει η αισχροκέρδεια σύννεφο. Την ίδια ώρα βέβαια γίνονται προσπάθειες παγκόσμια να ανοίξουν τα αποθέματα για να πέσουν οι τιμές. Δεν ξέρω, πολύ τρομάζω με όλα αυτά καθώς όλοι οι διεθνείς αναλυτές μιλούν για πρωτοφανές κύμα ανατιμήσεων σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή κρατήσει κάνα δίμηνο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν η τρέλα του πολέμου δεν σταματήσει εκεί.

Όλα τα’ χαμε η πυρηνική ενέργεια μάς μάρανε…

Και πάνω που λες «ας συνέλθουμε απ’ την παράνοια», έρχεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος και σου ξεφουρνίζει νέο παραμύθι για να’ χουμε να λέμε. Στο Θεό που πιστεύετε δηλαδή, τί του ήρθε τώρα να έχει πυρηνικές ανησυχίες; Προς τι η ξαφνική «πρεμούρα»  για την πυρηνική ενέργεια, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές; Όταν η Ελλάδα είναι όχι μόνο πλήρης – ως προς την κάλυψη των αναγκών της – σε ενέργεια, αλλά και χάνει ενέργεια γιατί δεν διαθέτει μπαταρίες αποθήκευσης. Για ποιο λόγο σε μία σεισμογενή χώρα να δημιουργηθεί πυρηνικός αντιδραστήρας, όταν διαθέτουμε αιολική ενέργεια, ηλιακή, από νερό (λίμνη Πλαστήρα) από φυσικό αέριο κι από πετρέλαιο; Για να ανταγωνιστούμε την Τουρκία ή τη Βουλγαρία και το Κοζλοντούι που τρέμει η ψυχή μας χρόνια τώρα μην γίνει κάνα ατύχημα και πληρώσουμε ακριβά τη νύφη…

Κρούσματα

«Δεν έχεις πλάνο για το μέλλον», με κατηγόρησε η φίλη μου Ντιντί που τη βλέπω εσχάτως να ελκύεται ιδιαίτερα απ’ τις κινήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου. «Ο άνθρωπος έχει όραμα, είναι ο Καποδίστριας του 21ου αιώνα», συνέχισε να λέει κι εγώ απ’ την άλλη θυμήθηκα τα τραγικά απόνερα από το δυστύχημα του Τσερνόμπιλ στην Ελλάδα και πόσο ανέβηκαν τα κρούσματα του καρκίνου του θυρεοειδούς στη δεκαετία του 90. Καταγεγραμμένα όλα αυτά που σας λέω, σε ιατρικά συνέδρια. Κι αν κάποιος βιαστεί να κατηγορήσει την πρώην ΕΣΣΔ για το Τσερνόμπιλ λέγοντας πως εκεί είχαν απαρχαιωμένα μέτρα ασφάλειας θα του θυμίσω κάτι άλλο…

Φουκουσίμα

Την άνοιξη του 2011 στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας -μιας δυτικής προηγμένης τεχνολογικά χώρας- συνέβη η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Μετά από τον μεγάλο σεισμό του Μαρτίου του ίδιου χρόνου και το τσουνάμι που ακολούθησε κατέστρεψε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μετά από αυτό το γεγονός η τότε καγκελάριος της Γερμανίας, η Αγκελα Μέρκελ επιτάχυνε το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων της χώρας της. Ακόμη η Φουκουσίμα και οι γύρω περιοχές δεν έχουν αποκτήσει την κανονικότητα τους – και θα χρειαστεί πάρα πολύς καιρός ακόμη…..

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας

Την άνοιξη του ίδιου χρόνου, του 2011 και ενώ η Ιαπωνία κι ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί να συνέλθει από το … ατύχημα της Φουκουσίμα, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στην περιοχή του Ακουγιού – στην Μερσίνα – βόρεια της Κύπρου, πρόκειται να κατασκευαστεί η πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας. Κατασκευαστής η ρωσική εταιρεία Rosatom. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν τότε από ελληνικής πλευράς και κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου ήταν  μεγάλες – τις συμμερίζονταν και η ελληνική κυβέρνηση. Κι ο λόγος ήταν το γεγονός πως η εν λόγω περιοχή είναι σεισμογενής!

Η σεισμογενής Ελλάδα

Να σας θυμίσω ότι η Ηπειρος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττική, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία έχουν δώσει σεισμούς κατ΄ επανάληψη. Κάποιοι εξ αυτών ήταν εξαιρετικά δυνατοί.  Εκτός αυτού τι σημαίνει η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου πως «δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα όσα επιθυμούμε στην Ευρώπη χωρίς την πυρηνική ενέργεια»; Και πότε θα ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες για τον κίνδυνο που θέλει να φέρει στη χώρα ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του έχουν συμβεί ουκ ολίγα ευτράπελα και μια ασύλληπτη τραγωδία (των Τεμπών); Είναι να παίζουμε με αυτά τώρα; Να σοβαρευτούμε λίγο παρακαλώ…

Έκθετη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει πως δεν μασάει και πως νομίζει ότι βρέχει σαν τη φτύνουν. Τι κι αν αποδείχθηκε -με επίσημο έγγραφο- ότι ο κ. Βορίδης έκρυψε την αλήθεια κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Αθώοι όλοι, επειδή έτσι αποφάσισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Επιτροπής. Θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε πως οι εξεταστικές το μόνο που κάνουν είναι να ευτελίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη Βουλή. Απλά τα πράγματα. Βγήκε λοιπόν επίσημο έγγραφο που ανέφερε πως ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν εργαζόμενος στο Μαξίμου, καθηγητής Βάρρας, είχε ενημερώσει εγκαίρως τον Μάκη τον υπουργό για τις ατασθαλίες στην Κρήτη. Ο Μάκης όμως στην εξεταστική είπε πως δεν είχε καμία ενημέρωση. Θα ρωτούσα τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Μακάριο Λαζαρίδη πως το λένε αυτό που έκανε ο Μάκης, αλλά φοβάμαι πως δεν θα μου πει. Έχει τόση πρεμούρα να πάρει χαρτοφυλάκιο στον επόμενο ανασχηματισμό που αν του πεις να υποστηρίζει ότι ο γάιδαρος πετάει δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει…

Thrasos kai Alitheia

Θα μου πείτε, τι ψάχνεις κι εσύ τώρα σε μια χώρα που η κυβέρνηση οργανώνει συνέδριο για τα… fake news! Η κυβέρνηση που έχει κάνει την προπαγάνδα δεύτερη φύση της. Λες και ξεχάσαμε τις Ομάδες Αλήθειας και τις τριγωνικές σχέσεις με τις εταιρείες V+O, Blue Skies, τους fake λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διάφορα σούργελα που έπαιρναν μισθό για να λιβανίζουν απ’ το πρωί ως το βράδυ τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Για να μην πάω πιο πίσω στη λίστα Πέτσα και θυμίσω σε πόσους λάδωσε το έντερο με κάποια χιλιαρικάκια αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, το θράσος είναι εντελώς άγνωστη λέξη για τα γαλάζια παιδιά. Θα μου πεις, εδώ καθάρισαν ολόκληρο ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και Υποκλοπές. Στην αλήθεια θα κολλήσουν;

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
