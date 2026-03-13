newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

 13 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν αναφέρομαι στον χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή εν προκειμένω, αλλά στις βόμβες που άρχισαν να σκάνε η μία μετά την άλλη στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Ήτο πλούσια η μέρα χθες, ουδείς πρέπει να έχει παράπονο. Από τη μια η παρέμβαση Σαμαρά στη Βουλή και τα μηνύματα σε Μητσοτάκη, απ’ την άλλη η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, κερασάκι στην τούρτα η αποκάλυψη Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories για τις υποκλοπές.

Κέρδισε τις εντυπώσεις

Άστραψε και βρόντηξε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου. Ο οποίος την είχε μυριστεί τη δουλειά και κατά τη διάρκεια της μέρας φρόντισε να παίξει συνέντευξή του σε φιλοκυβερνητικό site. Το γιατί ήταν προφανές, ήθελε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ώστε να κυριαρχήσει έναντι των βολών που ήρθαν από τον Μεσσήνιο πολιτικό. Και δεν ήταν λίγες, καθώς τον Σαμαρά δεν τον λες και άπειρο, ασχέτως εάν συμφωνείς ή όχι με αυτά που λέει. Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εθνικά θέματα και δη για τα ελληνοτουρκικά σε συνάρτηση με τις συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με αμερικανικό κολοσσό. Και ομολογουμένως, τις εντυπώσεις τις κέρδισε. Αφήστε και το άλλο. Για πρώτη φορά άφησε τέτοια καρφάρα για τις υποκλοπές που πρέπει να διαπέρασε τους τοίχους της Βουλής και να έφτασε σβουριχτή ως το Μαξίμου. Υπενθυμίζω ότι ήταν ανάμεσα στους στόχους του Predator. Στο θέμα αυτό θα επανέλθω στη συνέχεια!

Ερασιτέχνες

Ο Σαμαράς λοιπόν δεν χαρίστηκε και μίλησε για «ερασιτέχνες εφησυχασμένους» στα εθνικά θέματα, χτυπώντας την καμπάνα στον Κυριάκο. Εγώ την έρμη τη Ντόρα σκέφτομαι που κάθε φορά που ο πρώην χτυπάει τον νυν, παίρνει τις ρούγες στα κανάλια να υπερασπιστεί τον αδελφό της. Εντάξει, δεν λέω, αίμα της είναι, μεγαλύτερη αδελφή είναι θέλει να τον προστατέψει. Ωστόσο, διάφοροι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα περί των εθνικών μου λένε πως δεν έχει και τόσο άδικο στα όσα λέει ο Αντώνης. Και γενικότερα έχει ενοχλήσει αρκετούς εντός ΝΔ αυτή η μονομέρεια που ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος στις διεθνείς συμμαχίες του και στο πως έχει κόψει σχέσεις με κράτη με τα οποία πάγια η χώρα διατηρούσε καλές επαφές.

Κυριάκος και Σάντσεθ

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος ήρθε να τους επιβεβαιώσει όλους αυτούς. Τί είπε -μεταξύ άλλων- στη συνέντευξη που έδωσε χθες; Ότι «ευτυχώς που δεν είμαι ο Σάντσεθ». Η αναφορά και το καρφί ήταν στον Ισπανό πρωθυπουργό αναφορικά με τη στάση του στον πόλεμο. Για να είμαστε ακριβείς στη στάση του απέναντι στην κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Γιατί όταν μια χώρα μαζί με μια άλλη βομβαρδίζουν μια τρίτη επειδή την είδαν χωροφύλακες του πλανήτη, αυτό συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει επίσης όταν δεν καταδικάζεις την αμερικανική εισβολή σε άλλη χώρα, την απαγωγή του Προέδρου της (όποιος κι αν είναι αυτός), στο όνομα της και καλά «νομιμότητας». Θα μου πείτε, εδώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν αναγνώρισε γενοκτονία στη Γάζα…

Διαγραφή

Αλλου τα κακαρίσματα, κι αλλού γεννούν οι κότες! Πόσο εύστοχη είναι η λαϊκή θυμοσοφία! Αναφέρομαι στην διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ του βουλευτή – και αντιπροέδρου της Βουλής – κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Επειδή, λέει, ότι τον μόνο που αντιπολιτεύονταν ήταν ο … πρόεδρος του κόμματος, κ. Νίκος Ανδρουλάκης! Δεδομένου μάλιστα ότι εμφανώς ο κ. Κωνσταντινόπουλος ήταν στη δεξιά τάση του κόμματος, έχω την εντύπωση ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποκλείεται να επιδιώξει μία νέα μεταγραφή – μετά από την εξαιρετικά επιτυχή μεταγραφή του κ. Ανδρέα Λοβέρδου! Και μάλιστα ενόψει των εκλογών. Όχι βέβαια πως θα έχει καμία – εκλογική – τύχη και σ΄ αυτή την περίπτωση, αλλά όσο νάναι ένα «μπούγιο» θα το κάνει….

Εχει υπομνήματα για … όλους!

Λοιπόν, θέλω να πως εκεί στα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου να μην τον αδειάζουν τόσο φανερά τον – πρωθυπουργικό σύμβουλο – κ. Γρηγόρη Βάρρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι διαθέτει υπομνήματα για όλους! Χθες δηλαδή από την μία πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στήριξε τον πρώην υπουργό κ. Μάκη Βορίδη – για να μη νιώθει μοναξιές – κι από την άλλη πλευρά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας δικαίωσε, ως προς την ύπαρξη του υπομνήματος, τον κ. Βάρρα. Επειδή φαίνεται ότι ο κ. Βάρρας διαθέτει αρκετά … υπομνήματα, φαντάζεστε να κυκλοφορήσει ένα από αυτά με αποδέκτη τον κ. Μητσοτάκη – ο οποίος θα θυμάστε δεν είδε και δεν γνώριζε απολύτως τίποτα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι΄ αυτό καλό είναι να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσομπάνη….

Επισήμως Μαξίμου gate

Επανέρχομαι στο θέμα των υποκλοπών. Την έριξε τη βόμβα χθες ο Ταλ Ντίλιαν. Ξέρετε, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa. Αυτής που εμπορεύεται το λογισμικό Predator που πρωταγωνίστησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι είπε στο Mega; «Εγώ συνεργάζομαι ΜΟΝΟ με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής της τάξης». Όπερ σημαίνει πάπαλα το αφήγημα περί… ιδιωτών που μασάει και αναμασάει το Μαξίμου. Γιατί το είπε αυτό ο Ντίλιαν; Προφανώς γιατί δεν περίμενε ότι θα έπεφτε βαριά η καμπάνα του δικαστηρίου και ότι θα υπήρχε περίπτωση να απειλείται τόσο ο ίδιος -όσο και η σύζυγός του- με φυλάκιση. Γιατί απειλούνται πραγματικά και όχι στ’ αστεία. Τούτων δοθέντων ο Ντίλιαν αποφάσισε να πάει την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας την ελληνική κυβέρνηση. Επισήμως μπορούμε να μιλάμε πλέον για  Μαξίμου gate. Τώρα αρχίζουν τα όργανα.

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Κόσμος
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)

Ο Ολυμπιακός συνομίλησε με το ChatGPT ζητώντας του να αναβαθμίσει την πανηγυρική φωτογραφία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και η απάντηση που έλαβε ήταν… φουλ ερυθρόλευκη!

Σύνταξη
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
