Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

Ενέσκηψε πανικός!

Επιτέλους, αποκαταστάθηκε η … τάξη! Μετά από την αποκάλυψη του ιδιοκτήτη του Predator, Tal Dilian, στο Mega – πως το συγκεκριμένο σύστημα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου – τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Κι οι υποκλοπές στον φυσικό τους χώρο – στο Μέγαρο Μαξίμου! Μετά από την προαναφερόμενη δήλωση, καθώς και όσα είπε ο δικηγόρος του ισραηλινού επιχειρηματία – που πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλάκιση! – πως στο εφετείο θα προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται σε πανικό! Αναζητά τρόπους damage control, αλλά το μόνο που έχει καταφέρει ως τώρα είναι πρώτον, να εξαφανίσει την είδηση – διότι το θέμα φαίνεται πως «ακουμπά» τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη – από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος.

Γραμμή στο σύστημα

Αρκέστηκε μόνο σε μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη – που είχε δύο σκέλη, το θέμα αφορά ιδιώτες και έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη πως δεν εμπλέκεται κανένας κρατικός αξιωματούχος. That’ s all! Κι ελπίζουν πως στις επόμενες ημέρες το θέμα θα πέσει, διότι δεν υπάρχουν – έτσι νομίζουν… – στοιχεία για διατήρηση του στον «αφρό» της επικαιρότητας. Να σκεφτείτε πως η επικήρυξη από τον Πρόεδρο Τραμπ του νέου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, είναι σημαντικότερη ως είδηση από την δήλωση του ισραηλινού επιχειρηματία – που ο δικηγόρος του δηλώνει πως θα προσκομίσει έγγραφα στο εφετείο με τα οποία θα αποδεικνύει πως πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες!

Ο θείος κι ο ανεψιός…

Κι η πλάκα μάλιστα ξέρετε ποια είναι; Ότι όχι μόνο το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου έχει πάθει … «κοκομπλόκ», αλλά και το σύστημα του … ανεψιού! Λοιπόν, όπως σας έχω ενημερώσει εγκαίρως πριν από μέρες και μετά από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το σύστημα του ανεψιού είχε αρχίσει τις απειλές προς το θείο για να κάνει κάτι – προφανώς κάτι ήξερε και φοβόταν τα χειρότερα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο – ο ανεψιός! Ετσι αμηχανία έχει εκδηλώσει και το σύστημα του ανεψιού – στο οποίο έχει πέσει «σιγή ασυρμάτου»! Όπως είναι εύλογο το θέμα το πήρε η αντιπολίτευση και το «σήκωσε» και μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε «εδώ και τώρα» να γίνει συζήτηση στη Βουλή – αν και ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να την κάνει – περί το «κράτος δικαίου» – μετά από το Πάσχα. Για να «κυρώσει» λίγο το θέμα….

Ο αστάθμητος παράγοντας

Αντιλαμβάνεστε, όμως, ότι το θέμα των υποκλοπών είναι μία βραδυφλεγής βόμβα για το Μέγαρο Μαξίμου, και με τα όσα – όργια… – έκαναν για να το κουκουλώσουν δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Όπως αποδείχθηκε άφησαν μία … «χαραμάδα – διότι θεώρησαν ότι αν το ελέγξουν από την «κορυφή» θα είναι τα … «σκυλιά δεμένα»! Ο αστάθμητος παράγοντας που ήταν το Μονομελές Πρωτοδικείο, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Η μεγάλη ποινή που επιβλήθηκε ανάγκασε τον Tal Dilian να «σπάσει» – διότι διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε τελικά καμία προστασία. Τα υπόλοιπα «επί της οθόνης»….

Για ακόμη 24 ημέρες!

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Και οι δηλώσεις και προβλέψεις πως θα τελειώσει ως το τέλος του Απριλίου διαψεύστηκαν. Τελικά ο Νετανιάχου κατόρθωσε να επιβάλει στον Τραμπ την δική του στρατηγική επιλογή. Και οι αναφορές από το Τελ Αβίβ κάνουν λόγο για για συνέχιση του πολέμου μέχρι το εβραϊκό Πάσχα – το οποίο φέτος εκτείνεται από την Τετάρτη 1 Απριλίου ως την Πέμπτη 9 Απριλίου. Τουτέστιν αν ληφθούν «τοις μετρητοίς» αυτές οι αναφορές, ο Νετανιάχου προβλέπει το τέλος του πολέμου – εκτός απροόπτου – σε 24 ημέρες από σήμερα!

Επιβαρύνεται το κόστος

Εν τω μεταξύ οι συνέπειες του πολέμου στη διεθνή οικονομία αρχίζουν σιγά – σιγά να εκδηλώνονται. Στα στενά του Ορμούζ είναι εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία, πετρελαιοφόρα και ξηρού φορτίου – λέγεται πως ανέρχονται στα 1.000 βαπόρια! Η αγορά του πετρελαίου άλλοτε αντιδρά με ανησυχία κι άλλοτε με πανικό. Ηδη όμως η Ιαπωνία αποφάσισε να ρίξει στην εσωτερική αγορά τα στρατηγικά αποθέματα που διαθέτει, προφανώς για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Ενέργειας αποφάσισε να ρίξει στην αγορά περισσότερα από 400 εκατ. βαρέλια, προφανώς για να συντηρηθεί η επιλογή του Ισραήλ για συνέχιση του πολέμου, με περιορισμένες επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία. Τα καράβια και τα φορτία τους έχουν ήδη επιβαρυνθεί με εξαιρετικά υψηλό ασφάλιστρο και το κόστος μεταφοράς έχει επιβαρυνθεί πολύ σημαντικά.

Ελπίζουν σε «χαλάρωση»

Είναι θέμα ημερών να δούμε «ολοκάθαρα» τις συνέπειες στην ελληνική αγορά. Το κλίμα της ακρίβειας θα γίνει ακόμη πιο επώδυνο. Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει μία ακόμη δημοσιονομική χαλάρωση – η προηγούμενη ήταν στα χρόνια της πανδημίας – για να περιορίσει τις ολέθριες συνέπειες στην οικονομία. Και την κοινωνία! Κι ίσως αυτό να συμβεί σχετικά σύντομα….

Πυρηνική ενέργεια; Οχι ευχαριστώ!

Ο κ. Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο κήρυγμα από το «Ράδιο Κυριάκος» έχει φέρει στο προσκήνιο τη δημιουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων! Και μάλιστα προσπαθεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι πριν από πέντε χρόνια ήταν απόλυτα αντίθετος με την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα – ατυχώς βέβαια! Πρόσθεσε μάλιστα ότι πρόκειται να συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή «υψηλού επιπέδου» – δεν γνώριζα, είναι αλήθεια – ότι το υπουργικό συμβούλιο διαθέτει και εξέχοντες … πυρηνικούς επιστήμονες! Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα όμως έχει αρχίσει να ανοίγει κι έχω την εντύπωση ότι δεν θα του βγει σε καλό. Ρίχνω και μία ιδέα: στις περιοχές που πρόκειται να τοποθετηθούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες να γίνουν, εκτός των άλλων εκδηλώσεων, και τοπικά δημοψηφίσματα. Εγινε στη Θεσσαλονίκη για το νερό και πήγε καλά. Τι λέτε;

Η «σημαία» και η 1,5 μονάδα

Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι πως το Μέγαρο Μαξίμου «έχασε» την ατζέντα την εβδομάδα που πέρασε. Κι αντί για το θέμα του πολέμου επανήλθε με … «φόρα» το σκάνδαλο των υποκλοπών και μάλιστα εντός του … Μαξίμου – η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κυρίαρχο το «θέμα Βορίδη» και πάει λέγοντας! Η δυσάρεστη εσωτερική ακολουθία των σκανδάλων «θόλωσε» την τακτική του Μαξίμου που ήθελε να συνεχιστεί η «συσπείρωση στη σημαία». Τώρα τι είδους συσπείρωση είναι αυτή με δημοσκοπική βελτίωση περίπου 1,5 ποσοστιαίας μονάδας, ο Θεός κι η ψυχή του! Αλλά εν πάση περιπτώσει.

Η μονοσταυρία αύξησε τη συμμετοχή

Χθες το βράδυ στη Χαριλάου Τρικούπη χαμογελούσαν! Περίμεναν συμμετοχή για την εκλογή των συνέδρων περί τους 120.000 ψηφοφόρους και προσήλθαν τελικά περισσότεροι από 150.000 – και ορισμένες εκτιμήσεις έκαναν λόγο και για πάνω από 160.000. Ηταν 6.000 υποψήφιοι και εξελέγησαν 3.800 σύνεδροι. Βέβαια αυτή η συμμετοχή έχει την εξήγηση της. Οπως μου εξηγούσαν η εκλογή ήταν με μονοσταυρία – δηλαδή ένας ψηφοφόρος δεν μπορούσε να ψηφίσει περισσότερους από έναν υποψηφίους. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι υποψήφιοι σύνεδροι να κινητοποιηθούν και να φέρουν «φίλους και σόγια» για να τους ψηφίσουν – στη Χαριλάου Τρικούπη αυτό το λένε «κοινωνική μόχλευση»! Μάλιστα συνέκριναν ακόμη και τις εκλογές που έκανε η Νέα Δημοκρατία για τους αντιπροσώπους του δικού της συνεδρίου, όπου ψήφισαν – λέμε τώρα… – 120.000 μέλη του κόμματος.

Μήνυμα από τον Νίκο

Τώρα θα επανέλθω στα της διαγραφής του – πρώην; – αντιπροέδρου της Βουλής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Οι ίδιοι άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρόκειται για μήνυμα προς τους υπόλοιπους! Μάλιστα τόνιζαν ότι αν μετά από το συνέδριο, κι αφού εκλεγούν τα όργανα συνεχιστούν οι «παραφωνίες» κεντρικών στελεχών του κόμματος, τότε θα εκδηλωθεί με τον ίδιος τρόπο η … «οργή του προέδρου»! Μάλιστα έλεγαν ότι αν και στις εσωκομματικές εκλογές ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε στηρίξει τον κ. Χάρη Δούκα, τελευταία είχε συμμαχήσει με τον κ. Παύλο Γερουλάνο – ο τελευταίος λόγω της αδυναμίας του στο εσωκομματικό πεδίο έχει συμμαχήσει με διάφορα στελέχη.