Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Eμπιστευτικά
 20 Μαρτίου 2026, 08:00

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, χαράς Ευαγγέλια στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς, λέει, βλέπουν ότι τσιμπάνε στις δημοσκοπήσεις και ξεφεύγουν από το τέλμα που βρίσκονταν τόσους μήνες. Κάποιοι μιλάνε ήδη για αυτοδυναμία, αν και αυτό είναι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο όσο και δύσκολο. Είναι τέτοια η φούρια των κυβερνητικών που πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί λίγο ακόμα ο πόλεμος τότε η κυβέρνηση θα εισπράξει και άλλα δημοσκοπικά κέρδη.

Από τα δεξιά

Επί του θέματος θα ήθελα να σχολιάσω δύο σημεία. Το πρώτο είναι πως σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τα δεξιά της, γεγονός που αποτυπώνεται σε μείωση των ποσοστών και της επιρροής σχηματισμών όπως η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής. Το δεύτερο έχει να κάνει με την… ευχή των κυβερνώντων να κρατήσει λίγο παραπάνω ο πόλεμος. Θαρρώ πως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα στην οποία κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση.

Ακρίβεια

Ένα πράγμα θα σας πω. Στα περισσότερα βενζινάδικα της Αθήνας η βενζίνη έχει φτάσει ή και ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην επαρχία η τιμή έχει ξεφύγει κατά πολύ προς τα πάνω. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Μοιραία οι αυξήσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα αγαθά πρώτης ανάγκης. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του θέματος. Γιατί αν δεν κάνει τίποτε ή επιχειρήσει να τη σκαπουλάρει με τίποτα μπαλώματα της πλάκας τότε είναι πολύ πιθανό όπως όλο αυτό θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ για την κυβέρνηση.

Ερώτημα

Έβλεπα χθες τη δημοσκόπηση της Metron για το Mega και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσοι συμφωνούν με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Το 72% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επίθεση ΔΕΝ είναι δικαιολογημένη, ένα 24% απάντησε πως είναι και ένα 4% απάντησε ΔΞ/ΔΑ. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να υποδεύεται τον πρόθυμο σύμμαχο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Και κάπως έτσι προέκυψε το σκηνικό με τους Πάτριοτ που αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους πάνω απ’ τη Σαουδική Αραβία. Υπόψιν, μιλάμε για την ελληνική συστοιχία πυραύλων που βρίσκεται στην περιοχή από το 2021.

Δημοσκοπικά

Επανέρχομαι στα δημοσκοπικά βλέποντας τις επιδόσεις των λοιπών κομμάτων πλην της ΝΔ. Παρατηρώ λοιπόν πως τα υπό δημιουργία νέα κόμματα – του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, της κυρία Μαρίας Καρυστιανού και του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά – αναμένεται ότι θα αλλάξουν δραματικά τον εκλογικό χάρτη. Είναι αυτό ακριβώς για το οποίο ανησυχεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης και εκδηλώνει φοβικές αντιδράσεις. Η περίπτωση της διαγραφής του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι πιο χαρακτηριστική. Και δεν πρέπει να περάσει καθόλου απαρατήρητη η προχθεσινή του δήλωση πως δεν θα ανεχθεί διαφορετική στρατηγική στο κόμμα.

Μηνύματα

Είναι προφανές ότι η «καμπάνα χτύπησε» τόσο για τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα και τον κ. Παύλο Γερουλάνο – του οποίου συμπαραστάτης τελευταία ήταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το προεδρικό περιβάλλον είναι πως δεν θα διστάσει ο κ. Ανδρουλάκης να απομακρύνει και κάποιον από τους επιφανείς … «οπλαρχηγούς» του κόμματος μετά το συνέδριο, αν συνεχίσουν να τον αντιπολιτεύονται! Πάντως ο κ. Γερουλάνος χειροκρότησε χθες την τελευταία (;) ομιλία του κ. Κωνσταντινόπουλου από του βήματος της Βουλής και δήλωσε πως δεν μετάνιωσε που μίλησε για την κολλημένη βελόνα.

Αρχίζουν από το συνέδριο

Το βέβαιο είναι ότι μετά από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τα πράγματα θα «σφίξουν» πολύ στη Χαριλάου Τρικούπη. Κι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τους διάφορους «μικρούς ή «μεγάλους» «οπλαρχηγούς». Κι η πίεση στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ασφυκτική μετά από την δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα – και την πίεση από την άλλη πλευρά από την κυβέρνηση. Η κατάσταση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αλλάξει «πίστα».

Πρόταση

Τώρα, αν εντός του συνεδρίου, όπως φαίνεται οι κκ Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δούκας καταθέσουν κοινή πρόταση που θα αποκλείει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατίας, η αντιπαράθεση που θα υπάρξει είναι βέβαιο ότι θα είναι το προοίμιο πολιτικών εξελίξεων. Το μέγα ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης αρνείται επιμόνως να στηρίξει μία τέτοια πρόταση. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει ανεβάσει ψηλά τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η σύγκρουση που θα υπάρξει εντός του συνεδρίου θα είναι αποκαλυπτική!

Αλλάζουν όλα με ορμή…

Τα όσα όμως από την άλλη πλευρά συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν είναι τίποτ΄ άλλο παρά ο … «πρόλογος» για τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Είναι επίμονες οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξης Χαρίτσης πρόκειται να παραιτηθεί εντός των ημερών – και μαζί με την κυρία Εφη Αχτσιόγλου θα «προσχωρήσουν» στο προσκλητήριο του άλλοτε προέδρου τους. Σ΄ αυτή την περίπτωση η Νέα Αριστερά δεν χάνει το stratus της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι πλέον διαθέτει 12 βουλευτές.

Τακτικισμοί

Στην Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Διότι η κάθε πλευρά έχει πάρει τις αποφάσεις της. Το επίδικο όμως είναι ο υλικοτεχνικός μηχανισμός – το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Η τακτική που απ΄ ότι φαίνεται θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος θα είναι τέτοια που θα αναγκάσει την πλευρά των κκ Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά και ίσως της κυρίας Ρένας Δούρου να αποχωρήσουν. Θα πρόκειται για ένα δύσκολο και ψυχοφθόρο παιχνίδι σκληρών τακτικισμών, που θα ταλαιπωρήσει πολύ τους εναπομείναντες. Και προφανής στόχος είναι να απαξιώσει πολιτικά την πλευρά των διαφωνούντων. Προσδεθείτε!

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
in Confidential 12.03.26

Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ' τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
in Confidential 03.03.26

Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
in Confidential 27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ' εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»
in Confidential 26.02.26

Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»

Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ
in Confidential 25.02.26

Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ' το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ

«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
in Confidential 24.02.26

Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

