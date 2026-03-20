Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, χαράς Ευαγγέλια στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς, λέει, βλέπουν ότι τσιμπάνε στις δημοσκοπήσεις και ξεφεύγουν από το τέλμα που βρίσκονταν τόσους μήνες. Κάποιοι μιλάνε ήδη για αυτοδυναμία, αν και αυτό είναι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο όσο και δύσκολο. Είναι τέτοια η φούρια των κυβερνητικών που πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί λίγο ακόμα ο πόλεμος τότε η κυβέρνηση θα εισπράξει και άλλα δημοσκοπικά κέρδη.

Από τα δεξιά

Επί του θέματος θα ήθελα να σχολιάσω δύο σημεία. Το πρώτο είναι πως σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τα δεξιά της, γεγονός που αποτυπώνεται σε μείωση των ποσοστών και της επιρροής σχηματισμών όπως η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής. Το δεύτερο έχει να κάνει με την… ευχή των κυβερνώντων να κρατήσει λίγο παραπάνω ο πόλεμος. Θαρρώ πως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα στην οποία κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση.

Ακρίβεια

Ένα πράγμα θα σας πω. Στα περισσότερα βενζινάδικα της Αθήνας η βενζίνη έχει φτάσει ή και ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην επαρχία η τιμή έχει ξεφύγει κατά πολύ προς τα πάνω. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Μοιραία οι αυξήσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα αγαθά πρώτης ανάγκης. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του θέματος. Γιατί αν δεν κάνει τίποτε ή επιχειρήσει να τη σκαπουλάρει με τίποτα μπαλώματα της πλάκας τότε είναι πολύ πιθανό όπως όλο αυτό θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ για την κυβέρνηση.

Ερώτημα

Έβλεπα χθες τη δημοσκόπηση της Metron για το Mega και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσοι συμφωνούν με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Το 72% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επίθεση ΔΕΝ είναι δικαιολογημένη, ένα 24% απάντησε πως είναι και ένα 4% απάντησε ΔΞ/ΔΑ. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να υποδεύεται τον πρόθυμο σύμμαχο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Και κάπως έτσι προέκυψε το σκηνικό με τους Πάτριοτ που αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους πάνω απ’ τη Σαουδική Αραβία. Υπόψιν, μιλάμε για την ελληνική συστοιχία πυραύλων που βρίσκεται στην περιοχή από το 2021.

Δημοσκοπικά

Επανέρχομαι στα δημοσκοπικά βλέποντας τις επιδόσεις των λοιπών κομμάτων πλην της ΝΔ. Παρατηρώ λοιπόν πως τα υπό δημιουργία νέα κόμματα – του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, της κυρία Μαρίας Καρυστιανού και του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά – αναμένεται ότι θα αλλάξουν δραματικά τον εκλογικό χάρτη. Είναι αυτό ακριβώς για το οποίο ανησυχεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης και εκδηλώνει φοβικές αντιδράσεις. Η περίπτωση της διαγραφής του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι πιο χαρακτηριστική. Και δεν πρέπει να περάσει καθόλου απαρατήρητη η προχθεσινή του δήλωση πως δεν θα ανεχθεί διαφορετική στρατηγική στο κόμμα.

Μηνύματα

Είναι προφανές ότι η «καμπάνα χτύπησε» τόσο για τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα και τον κ. Παύλο Γερουλάνο – του οποίου συμπαραστάτης τελευταία ήταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το προεδρικό περιβάλλον είναι πως δεν θα διστάσει ο κ. Ανδρουλάκης να απομακρύνει και κάποιον από τους επιφανείς … «οπλαρχηγούς» του κόμματος μετά το συνέδριο, αν συνεχίσουν να τον αντιπολιτεύονται! Πάντως ο κ. Γερουλάνος χειροκρότησε χθες την τελευταία (;) ομιλία του κ. Κωνσταντινόπουλου από του βήματος της Βουλής και δήλωσε πως δεν μετάνιωσε που μίλησε για την κολλημένη βελόνα.

Αρχίζουν από το συνέδριο

Το βέβαιο είναι ότι μετά από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τα πράγματα θα «σφίξουν» πολύ στη Χαριλάου Τρικούπη. Κι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τους διάφορους «μικρούς ή «μεγάλους» «οπλαρχηγούς». Κι η πίεση στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ασφυκτική μετά από την δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα – και την πίεση από την άλλη πλευρά από την κυβέρνηση. Η κατάσταση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αλλάξει «πίστα».

Πρόταση

Τώρα, αν εντός του συνεδρίου, όπως φαίνεται οι κκ Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δούκας καταθέσουν κοινή πρόταση που θα αποκλείει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατίας, η αντιπαράθεση που θα υπάρξει είναι βέβαιο ότι θα είναι το προοίμιο πολιτικών εξελίξεων. Το μέγα ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης αρνείται επιμόνως να στηρίξει μία τέτοια πρόταση. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει ανεβάσει ψηλά τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η σύγκρουση που θα υπάρξει εντός του συνεδρίου θα είναι αποκαλυπτική!

Αλλάζουν όλα με ορμή…

Τα όσα όμως από την άλλη πλευρά συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν είναι τίποτ΄ άλλο παρά ο … «πρόλογος» για τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Είναι επίμονες οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξης Χαρίτσης πρόκειται να παραιτηθεί εντός των ημερών – και μαζί με την κυρία Εφη Αχτσιόγλου θα «προσχωρήσουν» στο προσκλητήριο του άλλοτε προέδρου τους. Σ΄ αυτή την περίπτωση η Νέα Αριστερά δεν χάνει το stratus της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι πλέον διαθέτει 12 βουλευτές.

Τακτικισμοί

Στην Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Διότι η κάθε πλευρά έχει πάρει τις αποφάσεις της. Το επίδικο όμως είναι ο υλικοτεχνικός μηχανισμός – το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Η τακτική που απ΄ ότι φαίνεται θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Σωκράτης Φάμελλος θα είναι τέτοια που θα αναγκάσει την πλευρά των κκ Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά και ίσως της κυρίας Ρένας Δούρου να αποχωρήσουν. Θα πρόκειται για ένα δύσκολο και ψυχοφθόρο παιχνίδι σκληρών τακτικισμών, που θα ταλαιπωρήσει πολύ τους εναπομείναντες. Και προφανής στόχος είναι να απαξιώσει πολιτικά την πλευρά των διαφωνούντων. Προσδεθείτε!