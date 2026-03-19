Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Eμπιστευτικά
 19 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Η Λάουρα και η Σοφία

Όπως αποδεικνύεται, τελικά, εκ του αποτελέσματος η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρία Λάουρα Κοβέσι, δεν άκουσε τις προτροπές της … κυρίας Σοφίας Βούλτεψη – «να τα κάνει αυτά στη Ρουμανία, αλλά ούτε κι εκεί την θέλουν» – κι αυτό είναι ένα … λυπηρό γεγονός! Διότι την στενοχώρησε την κυρία Βούλτεψη! Προσέξτε τι είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Αρβανίτη «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να ερευνά τις υποθέσεις που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο μία υπόθεση αλλά αρκετές». Προανήγγειλε δηλαδή νέες δικογραφίες στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»! Είναι πράγματα τώρα αυτά;

Πόσες δικογραφίες ακόμη;

Δεν φτάνει η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-1 που έκανε μπάχαλο το Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, δεν φτάνει που έρχεται – επιτέλους! – η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-2, θα έχουμε δηλαδή και δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-3, ΟΠΕΚΕΠΕ-4, ΟΠΕΚΕΠΕ-5 και πάει λέγοντας. Δηλαδή η Βουλή δεν θα κάνει άλλη δουλειά; Θα συγκροτεί μόνο εξεταστικές ή και προανακριτικές επιτροπές; Τι θέλει η κυρία Κοβέσι, να τα πάρει η κυρία Βούλτεψη «στο κρανίο» και να έχουμε «μαλλιοτραβήγματα»; Όπως αντιλαμβάνεστε όλο το σύστημα που είχε στήσει τόσο αριστοτεχνικά η Νέα Δημοκρατία – μαζί με το Μέγαρο Μαξίμου, να μην το ξεχνάμε γιατί τι επιτελικό κράτος έχουμε; – η κυρία Κοβέσι το έχει «ξηλώσει» μέχρι και την τελευταία … «κλωστή»! Το θέμα όμως είναι άλλο. Η θητεία της σημερινής επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων μηνών και μετά πρόκειται να αναλάβει ο γερμανός αναπληρωτής της. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή – επιβεβαιώνοντας την φράση του γερμανού μυλωνά από την Πρωσία του 18ου αιώνα «Ναι, αλλά υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο»! Ελπίζω….

Να παραιτηθεί ο κ. Γεωργιάδης;

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης ήταν ένας από τους παρανόμως παρακολουθούμενους υπουργούς – συμπτωματικά ο κ. Γεωργιάδης είναι φίλος «καρδιακός» του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη…. Κι όταν ρωτήθηκε προ ημερών σχετικά με το θέμα των υποκλοπών δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «αδιάφορο θέμα, τελείως»! Ευλόγως ο επίσης παρακολουθούμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Όταν το θεωρούμε μία ακόμη δήλωση, business as usual, ε όχι, αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά και στο δημόσιο λόγο και στο θέμα της κριτικής που πρέπει να ασκούμε στην κυβέρνηση». Και πρόσθεσε πως «εάν οποιοσδήποτε υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μιας άλλης κυβέρνησης, είχε ξεστομίσει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε παραιτηθεί από την πίεση των μέσων και της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα το πρωί». Σωστό! Και το σωστό να λέγεται!

Καλύτερα να μασάς…

Και όταν λες αδιάφορο να με παρακολουθούν με το Predator και διακόπτεις συνεδρίαση της Βουλής καταγγέλλοντας παραβίαση προσωπικών δεδομένων γιατί η  Κωνσταντοπούλου, κάνοντας το δικό της σόου, σε κατέγραψε με το κινητό να μασάς κρακεράκια, χάνεται κάθε αίσθηση του μέτρου και της σοβαρότητας ναι; Και οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βυθιστεί στα προβλήματά τους και να φαίνεται ότι δεν ασχολούνται, αλλά ούτε ηλίθιοι είναι, ούτε μνήμη χρυσόψαρου έχουν. Γιατί σχεδόν πάντα το θέμα δεν είναι τι λέει αλλά ποιος το λέει.

Το παρασκήνιο οργιάζει

Από την άλλη θα μου πείτε τι να κάνει και ο κ. Γεωργιάδης; «Κουκιά τρώει, κουκιά μαρτυράει» – εκφράζει την αμήχανη θέση που έχει επί του θέματος το κεντρικό σύστημα εξουσίας της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέγεται μάλιστα ότι ήδη έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι κυβερνητικοί μηχανισμοί προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να επιβάλουν την «omerta» στον ισραηλινό Ντέλιαν, που είναι ο «άνθρωπος κλειδί» στην υπόθεση. Υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια». Το ερώτημα όμως είναι: έχουν την δυνατότητα να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους; Κι αν τους πιάσουν και πάλι «με την γίδα στην πλάτη» τι θα γίνει; Να ξέρετε πάντως ότι το παρασκήνιο είναι οργιώδες – εντός και … εκτός Ελλάδος!

Ο κ. Τσίπρας … «πήρε το όπλο του»

Εν τω μεταξύ, θα θυμάστε ίσως ότι πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας όταν τοποθετήθηκε προ καιρού επί του θέματος των υποκλοπών «εισέπραξε» εξώδικο από τον κ. Δημητριάδη – το οποίο και προώθησε καταλλήλως στον … κάλαθο των αχρήστων! Χθες όμως μιλώντας στην Αλεξανδρούπολη επανήλθε στο θέμα τονίζοντας ότι «δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ένας οργανωμένος μηχανισμός. Στόχευε πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμη και την ίδια την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων». Σοφόν το σαφές!

Ρωτάει τον κ. Μητσοτάκη

Και συνέχισε ότι «σήμερα, έρχεται ένας εξ αυτών, ο ίδιος ο ιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας που έφερε το παράνομο λογισμικό των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και δηλώνει δημόσια ότι ποτέ δεν είχε ιδιώτες πελάτες. Πελάτες της εταιρίας του είναι μόνο κράτη και συμβάλλεται μόνο με κυβερνήσεις. Τι έχει να πει άραγε τώρα ο κ. Μητσοτάκης; Θα δώσει μια απάντηση; Θα αναλάβει τις ευθύνες του ή θα συνεχίσει να κρύβεται και να συγκαλύπτει την αλήθεια;». Ελα μου ντε, τι θα κάνει;

Θα του κάνουν μήνυση;

Και ξαναθύμησε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται «πίσω από αστείες δικαιολογίες και πίσω από τα εξώδικα και τις απειλές εναντίον μου από τον ανιψιό του, για αγωγές και μηνύσεις αν συνεχίσω να τους καταγγέλλω ως ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος. Τους έχω βέβαια απαντήσει ήδη. Ότι γνωρίζουν και τη διεύθυνση και τα ακριβή μου στοιχεία. Και περιμένω τις μηνύσεις τους. Αλλά τώρα πια δεν μπορούν να φοβίσουν κανένα. Όχι μόνο εμένα. Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο»! Τι θα πράξουν οι εγκαλούμενοι; Εχω την εντύπωση ότι θα κάνουν με μεγάλη επιτυχία το … «παπί»!

Οσονούπω εξελίξεις…

Σε αναστάτωση βρίσκονται τα κόμματα της κεντροαριστεράς – για διαφορετικούς λόγους το κάθε ένα. Οι αναστατώσεις αυτές έχουν όμως μία κοινή συνισταμένη: την αδυναμία τους να διαμορφώσουν ένα ρωμαλέο αντίπαλο ρεύμα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Χαριλάου Τρικούπη και λίγες μέρες πριν από το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης απαγορεύει την διαφορετική στρατηγική! Στην Κουμουνδούρου κάθε μέρα που περνάει η συνύπαρξη γίνονται όλο και πιο δύσκολη – πλέον η πλευρά Πολάκη έχει «πάρει το όπλο της». Από εδώ και πέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος θα περάσει δύσκολες μέρες…. Και στην Πατησίων η ηγεσία της Νέας Αριστεράς ετοιμάζεται για ένα «βελούδινο διαζύγιο» – εκεί τα πράγματα παραδοσιακά είναι πιο πολιτισμένα. Το μεγάλο big bang του χώρου είναι επί θύραις….

World
Λαγκάρντ: Τα τρία σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Κόσμος
ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ξεκίνησε η μάχη για τους πατριώτες της Δεξιάς, στο Μαξίμου βγάζουν φλύκταινες στο άκουσμα του ονόματος «Σαμαράς»
Η νέα επίθεση για τα εθνικά θέματα του πρώην πρωθυπουργού στο Μαξίμου. Τι σκέπτονται στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο. Η σάρπα του αγωνιστή Καρανίκα και τα ερωτήματα για τα εικονικά τιμολόγια του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ βγαίνει λάδι απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αύξηση του κατώτατου δεν φθάνει πλέον ούτε για ένα τενεκέ
«Λάδι» έβγαλε τα γαλάζια στελέχη η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση επαίρεται για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (μεικτά). Άντε ζήσε συ με 740 ευρώ τον μήνα, γιατί τόσα θα μπουν στην τσέπη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα fake news ενός υπουργού, η ενόχληση του πρωθυπουργού, 40 μέρες για την εβδομάδα των Παθών, προηγείται εκείνη των Τεμπών.
Ακόμα... στέλνει το βίντεο που υποσχέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που δείχνει την επίθεση εις βάρος του. Επικό άδειασμα του υπουργού, ακόμα και από τα Ελληνικά Hoaxes. Η ενόχληση του Μαξίμου και το πολιτικό μενού της εβδομάδας με υποκλοπές και Τέμπη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Σύνταξη
«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Σύνταξη
Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Σύνταξη
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

