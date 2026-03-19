Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Η Λάουρα και η Σοφία

Όπως αποδεικνύεται, τελικά, εκ του αποτελέσματος η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρία Λάουρα Κοβέσι, δεν άκουσε τις προτροπές της … κυρίας Σοφίας Βούλτεψη – «να τα κάνει αυτά στη Ρουμανία, αλλά ούτε κι εκεί την θέλουν» – κι αυτό είναι ένα … λυπηρό γεγονός! Διότι την στενοχώρησε την κυρία Βούλτεψη! Προσέξτε τι είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Αρβανίτη «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να ερευνά τις υποθέσεις που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο μία υπόθεση αλλά αρκετές». Προανήγγειλε δηλαδή νέες δικογραφίες στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»! Είναι πράγματα τώρα αυτά;

Πόσες δικογραφίες ακόμη;

Δεν φτάνει η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-1 που έκανε μπάχαλο το Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, δεν φτάνει που έρχεται – επιτέλους! – η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-2, θα έχουμε δηλαδή και δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ-3, ΟΠΕΚΕΠΕ-4, ΟΠΕΚΕΠΕ-5 και πάει λέγοντας. Δηλαδή η Βουλή δεν θα κάνει άλλη δουλειά; Θα συγκροτεί μόνο εξεταστικές ή και προανακριτικές επιτροπές; Τι θέλει η κυρία Κοβέσι, να τα πάρει η κυρία Βούλτεψη «στο κρανίο» και να έχουμε «μαλλιοτραβήγματα»; Όπως αντιλαμβάνεστε όλο το σύστημα που είχε στήσει τόσο αριστοτεχνικά η Νέα Δημοκρατία – μαζί με το Μέγαρο Μαξίμου, να μην το ξεχνάμε γιατί τι επιτελικό κράτος έχουμε; – η κυρία Κοβέσι το έχει «ξηλώσει» μέχρι και την τελευταία … «κλωστή»! Το θέμα όμως είναι άλλο. Η θητεία της σημερινής επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων μηνών και μετά πρόκειται να αναλάβει ο γερμανός αναπληρωτής της. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή – επιβεβαιώνοντας την φράση του γερμανού μυλωνά από την Πρωσία του 18ου αιώνα «Ναι, αλλά υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο»! Ελπίζω….

Να παραιτηθεί ο κ. Γεωργιάδης;

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης ήταν ένας από τους παρανόμως παρακολουθούμενους υπουργούς – συμπτωματικά ο κ. Γεωργιάδης είναι φίλος «καρδιακός» του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη…. Κι όταν ρωτήθηκε προ ημερών σχετικά με το θέμα των υποκλοπών δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «αδιάφορο θέμα, τελείως»! Ευλόγως ο επίσης παρακολουθούμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Όταν το θεωρούμε μία ακόμη δήλωση, business as usual, ε όχι, αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά και στο δημόσιο λόγο και στο θέμα της κριτικής που πρέπει να ασκούμε στην κυβέρνηση». Και πρόσθεσε πως «εάν οποιοσδήποτε υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μιας άλλης κυβέρνησης, είχε ξεστομίσει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε παραιτηθεί από την πίεση των μέσων και της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα το πρωί». Σωστό! Και το σωστό να λέγεται!

Καλύτερα να μασάς…

Και όταν λες αδιάφορο να με παρακολουθούν με το Predator και διακόπτεις συνεδρίαση της Βουλής καταγγέλλοντας παραβίαση προσωπικών δεδομένων γιατί η Κωνσταντοπούλου, κάνοντας το δικό της σόου, σε κατέγραψε με το κινητό να μασάς κρακεράκια, χάνεται κάθε αίσθηση του μέτρου και της σοβαρότητας ναι; Και οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βυθιστεί στα προβλήματά τους και να φαίνεται ότι δεν ασχολούνται, αλλά ούτε ηλίθιοι είναι, ούτε μνήμη χρυσόψαρου έχουν. Γιατί σχεδόν πάντα το θέμα δεν είναι τι λέει αλλά ποιος το λέει.

Το παρασκήνιο οργιάζει

Από την άλλη θα μου πείτε τι να κάνει και ο κ. Γεωργιάδης; «Κουκιά τρώει, κουκιά μαρτυράει» – εκφράζει την αμήχανη θέση που έχει επί του θέματος το κεντρικό σύστημα εξουσίας της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέγεται μάλιστα ότι ήδη έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι κυβερνητικοί μηχανισμοί προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να επιβάλουν την «omerta» στον ισραηλινό Ντέλιαν, που είναι ο «άνθρωπος κλειδί» στην υπόθεση. Υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια». Το ερώτημα όμως είναι: έχουν την δυνατότητα να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους; Κι αν τους πιάσουν και πάλι «με την γίδα στην πλάτη» τι θα γίνει; Να ξέρετε πάντως ότι το παρασκήνιο είναι οργιώδες – εντός και … εκτός Ελλάδος!

Ο κ. Τσίπρας … «πήρε το όπλο του»

Εν τω μεταξύ, θα θυμάστε ίσως ότι πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας όταν τοποθετήθηκε προ καιρού επί του θέματος των υποκλοπών «εισέπραξε» εξώδικο από τον κ. Δημητριάδη – το οποίο και προώθησε καταλλήλως στον … κάλαθο των αχρήστων! Χθες όμως μιλώντας στην Αλεξανδρούπολη επανήλθε στο θέμα τονίζοντας ότι «δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ένας οργανωμένος μηχανισμός. Στόχευε πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμη και την ίδια την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων». Σοφόν το σαφές!

Ρωτάει τον κ. Μητσοτάκη

Και συνέχισε ότι «σήμερα, έρχεται ένας εξ αυτών, ο ίδιος ο ιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας που έφερε το παράνομο λογισμικό των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και δηλώνει δημόσια ότι ποτέ δεν είχε ιδιώτες πελάτες. Πελάτες της εταιρίας του είναι μόνο κράτη και συμβάλλεται μόνο με κυβερνήσεις. Τι έχει να πει άραγε τώρα ο κ. Μητσοτάκης; Θα δώσει μια απάντηση; Θα αναλάβει τις ευθύνες του ή θα συνεχίσει να κρύβεται και να συγκαλύπτει την αλήθεια;». Ελα μου ντε, τι θα κάνει;

Θα του κάνουν μήνυση;

Και ξαναθύμησε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται «πίσω από αστείες δικαιολογίες και πίσω από τα εξώδικα και τις απειλές εναντίον μου από τον ανιψιό του, για αγωγές και μηνύσεις αν συνεχίσω να τους καταγγέλλω ως ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος. Τους έχω βέβαια απαντήσει ήδη. Ότι γνωρίζουν και τη διεύθυνση και τα ακριβή μου στοιχεία. Και περιμένω τις μηνύσεις τους. Αλλά τώρα πια δεν μπορούν να φοβίσουν κανένα. Όχι μόνο εμένα. Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο»! Τι θα πράξουν οι εγκαλούμενοι; Εχω την εντύπωση ότι θα κάνουν με μεγάλη επιτυχία το … «παπί»!

Οσονούπω εξελίξεις…

Σε αναστάτωση βρίσκονται τα κόμματα της κεντροαριστεράς – για διαφορετικούς λόγους το κάθε ένα. Οι αναστατώσεις αυτές έχουν όμως μία κοινή συνισταμένη: την αδυναμία τους να διαμορφώσουν ένα ρωμαλέο αντίπαλο ρεύμα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Χαριλάου Τρικούπη και λίγες μέρες πριν από το συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης απαγορεύει την διαφορετική στρατηγική! Στην Κουμουνδούρου κάθε μέρα που περνάει η συνύπαρξη γίνονται όλο και πιο δύσκολη – πλέον η πλευρά Πολάκη έχει «πάρει το όπλο της». Από εδώ και πέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος θα περάσει δύσκολες μέρες…. Και στην Πατησίων η ηγεσία της Νέας Αριστεράς ετοιμάζεται για ένα «βελούδινο διαζύγιο» – εκεί τα πράγματα παραδοσιακά είναι πιο πολιτισμένα. Το μεγάλο big bang του χώρου είναι επί θύραις….