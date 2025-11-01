Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσε από το Μουζάκι Καρδίτσας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου στο Μουζάκι Καρδίτσας και τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το θέμα με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε από τους πολίτες να επιλέξουν στις επόμενες εθνικές το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας».

«Πρέπει να έρθουμε στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά υποκαταστήματα να μειώνονται και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να φθίνουν συνεχώς.

Πρέπει να έρθουμε στη θέση γεωργών και κτηνοτρόφων» τόνισε για να προσθέσει ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους.

«Βασικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να τους είχαν δοθεί ως χθες, αλλά δεν έχουν ακόμη πιστωθεί. Συνολικά 1 δισεκατομμύριο μαζί με τις περσινές μη καταβληθείσες υποχρεώσεις.

Η ευλογιά εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε τα πυρά κατά της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη, αυτoύς τους ανθρώπους τους αποκαλούν «βολεμένους».

Δεν είναι αυτοί βολεμένοι. Βολεμένοι είστε εσείς.

Βολεμένη ήταν η “γαλάζια” συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατάκλεψε τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Βολεμένοι είναι όσοι διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο».