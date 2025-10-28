Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Aλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία», είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε, έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη το μέγεθος των καταστροφών που μπορεί να υποστούμε, όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία.

Ως γενιά, όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος:

Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Αλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία.

Αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.