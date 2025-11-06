Τη θέσπιση 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς Εφορία και ΕΦΚΑ προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο OT FORUM και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιάτη. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι σε αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουν funds και τράπεζες, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να «δοθούν κίνητρα σε αυτές προκειμένου να αναπτυχθούν».

Ερωτώμενος για τον τρόπο που πρέπει να γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη «δύσκολη γεωγραφία της χώρας». Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για περιοχές που δεν έχουν ανάπτυξη για να συμπληρώσει με νόημα ότι εκεί που έχουμε ανάπτυξη έχουμε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα», φέρνοντας το παράδειγμα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν, αλλά και τις πανάκριβες μεταφορές.

Όπως ανέφερε το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης οδηγεί σε «μια εσωτερική αδικία και αποψίλωση την Περιφέρεια, ενώ έκανε λόγο για «αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο το οποίο συνδέεται με την οικονομία»

Από εκεί και πέρα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι υπάρχει ένα υψηλό κόστος ενέργειας προς όφελος των ολιγαρχών επί των ημερών Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του ένα μοντέλο «παραγωγής ενέργειας από τους ίδιους τους παραγωγούς».

Πυρά για το Ταμείο Ανάκαμψης

Παράλληλα, ο ίδιος άσκησε δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση της ΝΔ για τους χειρισμούς στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να μην είναι ένα «μαύρο κουτί», φέρνοντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να έχουν υπάρξει και «περιφερειακές προτεραιότητες». Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε και τον τρόπου που δίδεται το σκέλος των δανείων κάνοντας λόγο για «στρατηγική αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ». Μάλιστα, είπε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε αρχικά ότι δε μπορεί να γίνει κάποια αναθεώρηση και λίγες εβδομάδες αργότερα έλαβε χώρα μια αναθεώρηση, κάτι που δείχνει την αναξιοπιστία.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στο Ταμείο Ανάκαμψης, μετά και τη νέα πρόταση αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση ερασιτεχνών, οι οποίοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν ούτε για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη». Επεσήμανε, δε, ότι «η ιδιοτέλεια, η διαφθορά και η έλλειψη ελέγχου των πόρων έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να μας ελέγχει».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παρενέργεια μιας ολόκληρης πολιτικής σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόμη, εξήγησε ότι «θέλουμε ένα σοβαρό κράτος με ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι ΟΠΕΚΕΠΕ», προσθέτοντας γίνεται «ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία».

«Άλλο είναι τα διαχρονικά προβλήματα στην κατανομή των επιδοτήσεων και άλλο μια συμμορία μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τις κλέβει και τις κάνει αυτοκίνητα, ακίνητα και μαύρο χρήμα. Και μάλιστα έχει τις πλάτες του υπουργού, του γενικού γραμματέα, των προέδρων του οργανισμού, όπως φαίνεται από τους διαλόγους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και, χθες, ρωτούσαν τον κ. Στρατάκο ποιος είναι ο “μεγάλος” και δεν έλεγε. Ρωτούσαν τον κ. Μπαμπασίδη ποιος είναι ο Μάκης, ούτε αυτός ήξερε. Μα, μας δουλεύουν 11 εκατομμύρια Έλληνες;», συμπλήρωσε

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις, σημειώνοντας πως «η ζωή στην Αθήνα έχει ένα κόστος ζωής δυσανάλογο των εσόδων», προσθέτοντας ότι η Πολιτεία θα πρέπει να τους δώσει επαγγελματικό διέξοδο και φθηνές μεταφορές, προκειμένου να μεταβούν στην επαρχία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα περνά μέσα από τη διασύνδεση με τη μεταποίηση και τον τουρισμό», προσθέτοντας ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί ναυαρχίδα. Παράλληλα, επισήμανε το ότι θα πρέπει να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναφέροντας το θέμα της ευλογιάς, καθώς και της ζημιάς που έχουν πάθει πολλοί κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα SAFE και η Τουρκία

Ερωτώμενος για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο ίδιος είπε: «Έχει λάθος ο πρωθυπουργός, Και το είπε στη Βουλή, δείχνοντας έναν ερασιτεχνισμό με το να μην ξέρει τι σημαίνει το βέτο και πού μπαίνει». Όπως εκτίμησε, το βέτο αφορά το 65% του προγράμματος που σχετίζεται με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αφήνοντας ανοιχτό 35% του προγράμματος, όπου μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές εταιρείες από την Τουρκία.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι «η Τουρκία δεν θα μπει στο πρόγραμμα SAFE, καθώς έχει ήδη αναπτύξει πολλούς παραγωγικούς τομείς εξοπλιστικών προγραμμάτων και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης σε μία στρατηγική εξάρτηση».

«Προσωπικά και για λόγους εθνικούς που έχουν να κάνουν με τη γαλάζια πατρίδα, με την ασέβεια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με τον Αττίλα, θεωρώ στρατηγικό λάθος την όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας», πρόσθεσε.

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει την πρωτοβουλία μιας πολυμερούς διάσκεψης, θύμισε ότι «επί ένα μήνα ήταν αναρτημένη μελέτη που νομιμοποιεί τα Κατεχόμενα και το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο και δεν υπήρχε αντίδραση. Το ανακάλυψε ευρωβουλευτής μας και το πήραν πίσω. Και έχουμε και το αφήγημα των “ήρεμων νερών”, που το παρουσιάζουν ως επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια “ήρεμα νερά”; Δείξτε μας, τότε, το καλώδιο. Προσωπικά, δεν νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια με άλματα για τα οποία δεν έχουν γίνει παράλληλες εργασίες διπλωματικά».

Απέτυχε το σχέδιο

Καταθέτοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το σχέδιο Μητσοτάκη απέτυχε γιατί δεν ήταν σχέδιο, αλλά διαχείριση μηνών και εβδομάδων. Ήρθαν με τη λογική να φύγει ο Τσίπρας με τον Καμμένο και είχαν μία μεγάλη ανοχή. Και, αντί να αξιοποιήσουν την ανοχή αυτή βάσει ενός οράματος και ενός σχεδίου, ουσιαστικά έκαναν ένα πελατειακό παιχνίδι διαφθοράς και εξουσίας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στις δικογραφίες στη Βουλή, στην καθημερινότητα του πολίτη, στα εθνικά θέματα και στην αποτυχία της λειτουργίας του κράτους».

Εξέφρασε τη βεβαιότητά του «το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη λαίλαπα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κόμμα κανονικό, με στελέχη και πρόγραμμα και όχι του ενός αρχηγού, ούτε των social media. Μπορεί να κυβερνήσει και να αλλάξει την Ελλάδα. Και ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες».

Δεν θα αλλοιώσουμε το πρόγραμμά μας στο βωμό της εξουσίας

Τόνισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του προγράμματός του στον βωμό της εξουσίας, και εκτίμησε ότι «όποιος πάει να δηλητηριάσει ξανά τον ελληνικό λαό και να αξιοποιήσει εργαλεία του λαϊκισμού και της διχόνοιας, θα αποτύχει, διότι ο πολίτης θέλει λύσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, ριζοσπαστικές. Για αυτό, θα συνεχίσω σταθερά στο δρόμο του προγράμματος, του ορθού λόγου, της συνέπειας, της ευθύνης και πάνω από όλα της πολιτικής αυτονομίας. Κάποιοι προσπαθούν να πάρουν την ευλογία από τα συμφέροντα για να παίξουν στρατηγικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Εγώ όχι».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Συζητάμε πιο πολύ για αυτό που ακούμε, παρά για αυτό που βλέπουμε. Αν, όμως, θεωρούν κάποιοι ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός βοηθά την αντιπολίτευση και όχι τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα θέμα. Όπως είναι και το να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί χωρίς πρόγραμμα να αλλάξει την Ελλάδα. Εμείς μιλάμε για πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα, διότι, αν έχουμε εξαρτήσεις, αυτά που περιγράφουμε, δεν θα γίνουν ποτέ».

«Ουδέποτε άφησα περιθώριο νομιμοποίησης φαινομένων οπλοκατοχής»

Στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε, αρχικά, ότι «με τη δημόσια παρουσία μου ως σήμερα δεν άφησα ποτέ περιθώριο νομιμοποίησης τέτοιων φαινομένων. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ουδέποτε πήγα σε μια εκδήλωση όπου φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι -και τι εννοώ; κάποιος να ρίξει μια στον αέρα- και εκ των προτέρων να μην ενημερώσω ότι θα φύγω. Και μιλώ και για εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι το ίδιο, γιατί κάποιοι τους αρέσει να «πουλάνε» την Κρήτη με αυτό τον τρόπο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμένα δε μου αρέσει. Ο τόπος μου έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, τον πολιτισμό του, την ιστορία του, τους αγώνες για το έθνος. Ουδέποτε άφησα περιθώριο νομιμοποίησης φαινομένων οπλοκατοχής, όπως άλλοι πολιτικοί και πολιτικοί αρχηγοί, και έχω μία πολύ ξεκάθαρη θέση σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου εδώ και χρόνια».

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν τον μέσο όρο. Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή. Εύχομαι να κλείσει ειρηνικά αυτή η βεντέτα και να μη δηλητηριαστούν μικρά παιδιά με τη λογική της εκδίκησης. Πρέπει να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα».