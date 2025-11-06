newspaper
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, την κατηγόρησε για περιφρόνηση όλων των θεσμών και παράλληλα παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα για τον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «καθολική ασέβεια στους Θεσμούς της χώρας» και είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα».

Εξαπολύοντας μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του για το φονικό στην Κρήτη, υπογράμμισε πως «η περιφρόνηση δεν είναι μόνο στους Θεσμούς αλλά και στην κοινή λογική», τόνισε και καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη με αφορμή δηλώσεις του για το φονικό στην Κρήτη. Η Κρήτη συγκλονίζει από ένα έγκλημα. Τι έπρεπε να κάνει ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα; Να πάρει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια, να μειώσει την οπλοκατοχή».

Συνέχισε λέγοντας πως «αντί για αυτές τις πρωτοβουλίες ακούσαμε τον λαλίστατο κ. Γεωργιάδης να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα οπλοκατοχής τις ΗΠΑ που έχουν συγκλονιστεί από εκατοντάδες εγκλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην καθημερινή ζωή. Σταματήστε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να περιφρονεί Θεσμούς, να περιφρονεί και τον ελληνικό λαό. Γι αυτό σας ζητάω να σταθείτε στο πλευρό μας για μια Ελλάδα κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μια Ελλάδα ανοιχτή, δίκαιη, αξιοπρεπή».

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη συνεισφορά του για τη θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ρίζωσε βαθιά στη χώρα τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Το σύνθημα του φετινού σας συνεδρίου, «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση», αποτυπώνει γλαφυρά την ανάγκη του αυτοδιοικητικού κόσμου να αναπνεύσει μετά από χρόνια μεθοδικού οικονομικού στραγγαλισμού και θεσμικής απαξίωσης που του επέβαλε το λεγόμενο ‘επιτελικό κράτος’. Στη δική μας στρατηγική δεν χωρά το δίλημμα: ή μακρύ χέρι του Μαξίμου ή παρίας. Επιτέλους, λοιπόν, σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιτέλους, θεσμική ισοτιμία. Επιτέλους, οικονομική αυτονομία. Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα του 2025. Όμως κάποιοι, στην αγωνία τους να γίνουν «αρχιτέκτονες του χάους», κινδυνεύουν να βυθίσουν τη χώρα σε πολλαπλά αδιέξοδα – την ώρα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτο», ανέφερε.

Στιγμιότυπο από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

«Απέναντι στη σημερινή αποψίλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμείς αντιτάσσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, σε δυναμική σύνδεση με το σχέδιό μας για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, προς τιμήν του Αναστάσιου Πεπονή», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε πως οι βασικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ είναι:

-Η πλήρης αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων διοίκησης.

-Η οικονομική αυτονομία των ΟΤΑ και μέσα από την πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ, η ενεργοποίηση του τοπικού εσόδου και τους τοπικών φορολογικών χαρτών.

– Καμία νέα αρμοδιότητα στους Δήμους χωρίς τους αντίστοιχους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους.

Όπως είπε, «η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα μεταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού κράτους στους Δήμους —την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα— με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και την καθολικότητα των υπηρεσιών. Η μεταφορά αυτή θα συνοδευτεί από σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για τις κοινωνικές δομές».

Επίσης το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει την «ενεργειακή δημοκρατία» στους δήμους, με συμμετοχικές ενεργειακές κοινότητες και πόρους από ένα Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας ίσο με το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Θα προχωρήσει στη συγκρότηση Τοπικών Σχεδίων Υδατικής Ανθεκτικότητας, με τεχνική υποστήριξη από ένα νέο Ινστιτούτο Υδατικών Πόρων, χρηματοδοτούμενο από το τέλος ανθεκτικότητας που θα αποδίδεται στους ΟΤΑ.

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δεσμεύτηκε ότι ως κυβέρνηση θα προχωρήσει:

-Στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, για να προστατεύεται θεσμικά ο χώρος από τις παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και να σταματήσει η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία.

-Στην καθιέρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

-Στη συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Σχετικά με τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέκρινε την κυβέρνηση ότι έφερε τους δημάρχους προ τετελεσμένων.

Για τα ΕΛΤΑ

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αντί να ενισχύσει έναν ιστορικό δημόσιο φορέα, τα ΕΛΤΑ, τον απαξιώνει και τον αποδομεί. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούμε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν κομμάτι του Κράτους Πρόνοιας, όχι απλώς μια επιχείρηση logistics. Πολλώ δε μάλλον όταν οι αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες άνθησαν μετά την Πανδημία, κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν τα ΕΛΤΑ σε τροχιά απαξίωσης», είπε και πρόσθεσε: «Για εμάς, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οφείλουν να διασφαλίζουν πρόσβαση στην επικοινωνία, στις αποστολές και στις συναλλαγές για τους πολίτες ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Οφείλουν να κρατάνε τη σημαία του Κράτους ψηλά από τα Διαπόντια Νησιά μέχρι το Καστελόριζο».

Ακολούθως περιέγραψε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τα ΕΛΤΑ λέγοντας πως «εμείς έχουμε άλλο σχέδιο. Μετασχηματίζουμε τα ΕΛΤΑ σε Ενιαία Δημόσια Επιχείρηση Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, με αξιοκρατικά επιλεγμένη διοίκηση και υποχρεωτική λογοδοσία στο Κοινοβούλιο και την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή. Επαναπροσδιορίζουμε το έργο τους και όπου είναι απαραίτητο και εφικτό τα εντάσσουμε στα Αναβαθμισμένα ΚΕΠ, σε κατάστημα μιας στάσης του κράτους, ένα ψηφιακό κόμβο του Δημοσίου. Εντάσσουμε νέες υπηρεσίες παροχής μικροχρηματοδοτήσεων, fintech και υπηρεσιών πληρωμών. Έτσι επιβίωσαν άλλα ταχυδρομεία, σε χώρες της Ευρώπης που προκρίνουν το δημόσιο συμφέρον όχι τη λεηλασία του κράτους ως λάφυρο με τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Πορτογαλίας να είναι χαρακτηριστικά».

Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είπε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, αλλά «αντί να είναι πύλη ανάπτυξης παραμένει θύμα παραμέλησης. Πόροι που θα μπορούσαν να πάνε εκεί, χάνονται σε αδιαφανείς διαδικασίες. Το Ταμείο Ανάκαμψης μετατρέπεται σε εργαλείο κυβερνητικής αυθαιρεσίας, και όχι περιφερειακής ισορροπίας. Ο ρόλος θεατή που σας έχει δώσει το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, ήταν καθοριστικός στο να χαθεί η τεράστια ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Σύνταξη
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
05.11.25

Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού

«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.

Σύνταξη
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
