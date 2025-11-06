Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η καρδιά της Αυτοδιοίκησης από αύριο και για τρεις μέρες θα χτυπάει στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το συνέδριο για πολλούς παράγοντες της Αυτοδιοίκησης θεωρείται κομβικό, καθώς η κατάσταση στους δήμους πανελλαδικά φαίνεται πως έχει φτάσει σε οριακά σημεία με τη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση να αποδεικνύεται το λιγότερο προβληματική.

Ο πρωθυπουργός δεν θα δώσει το παρών στο συνέδριο, ωστόσο στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται να βρεθούν αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης. Τα αιτήματα της Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένα και όπως τόνισε, μιλώντας στο in, ο γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, «τα ψηφίσματα του συνεδρίου θα σταλούν σε όλους, από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, όπως και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ως ΚΕΔΕ προτιθέμεθα να δώσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θα συνεδριάσει για τα περαιτέρω».

Τα πολλά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης

Η αλήθεια είναι πως τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι δήμοι είναι ουκ ολίγα. Στην πλειονότητά τους αφορούν ζητήματα ελλιπούς χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση, προσλήψεων νέων υπαλλήλων και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, αλλά και έργα που έχουν ενταχθεί στο ταμείο Ανάκαμψης και είναι «μετέωρα» και κινδυνεύουν να χαθούν, λόγω των απίστευτων καθυστερήσεων από την κεντρική διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συνέδριο δεν ξεκινά ανέφελα και πως οι παράγοντες της Αυτοδιοίκησης είναι ήδη στα κάγκελα με τις κυβερνητικές επιλογές. Στην παρούσα συγκυρία κυριαρχεί το ζήτημα των ΕΛΤΑ και η κατάργηση 200 και πλέον σημείων εξυπηρέτησής τους στη χώρα. Η απόφαση μπορεί να έχει «παγώσει», ωστόσο το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση με τους κατά τόπους δημάρχους και αυτοδιοικητικούς παράγοντες αποτελεί «αιτία πολέμου» γι’ αρκετούς εξ’ αυτών.

Κομβικό είναι και το ζήτημα των προστίμων από τροχαίες παραβάσεις. Ειδικότερα, σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης που βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης προβλέπεται ότι τα πρόστιμα δεν θα εισπράττονται από τον ΟΤΑ της περιοχής που έγινε η παράβαση, αλλά από το κεντρικό κράτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αυτοδιοικητικών, αυτό σημαίνει ότι στα ταμεία τους θα εισρεύσουν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ λιγότερα.

Μοναδική απαξίωση

Το in επικοινώνησε και με μια παλιά καραβάνα της αυτοδιοίκησης (δραστηριοποιείται σ’ αυτήν από το 1986), τον δήμαρχο Χερσονήσου Ηρακλείου, Ζαχαρία Δοξαστάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Χερσονήσου είναι από τους πιο τουριστικούς της χώρας, κατά συνέπεια θα περίμενε κανείς πως τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ήταν πολλά.

«Πάντα υπήρχε πρόβλημα με την κεντρική εξουσία. Αυτό όμως που συμβαίνει με την κυβέρνηση της ΝΔ είναι απίστευτο, μιλάμε για μοναδική απαξίωση της Αυτοδιοίκησης», λέει στο in ο κ. Δοξαστάκης. «Με τη συμπεριφορά που επιδεικνύει και με τις επιλογές της αυτό που δείχνει είναι ότι δεν πιστεύει ούτε στην Αποκέντρωση ούτε στην Αυτοδιοίκηση», προσθέτει.

Ζητάμε από τον κ. Δοξαστάκη να μας πει ποια είναι τα προβλήματα στον δικό του δήμο, που μόνο και μόνο ελέω τουρισμού θα έπρεπε να έχει σημαντικά έσοδα. «Να σας πω για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχει λάβει 46 εγκρίσεις από τους αρμόδιους και δεν έχει γίνει τίποτε και κινδυνεύει να χαθεί το έργο; Να σας πω ότι αν και δήμος με υψηλές απαιτήσεις και λόγω του τουρισμού έχουμε τεράστια έλλειψη προσωπικού; Να πω ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας τα αδέσποτα ζώα αλλά δεν μας δίνονται πόροι για ν’ αντιμετωπίσουμε το θέμα;», λέει.

Η μεγάλη εικόνα

Τη μεγάλη εικόνα για τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τη δίνει ο κ. Καφαντάρης, αναφέροντας: «Οφείλουμε να απαντήσουμε με ειλικρίνεια όλοι, τι Αυτοδιοίκηση επιτέλους θέλουμε. Μια Αυτοδιοίκηση που θα ετεροδιοικείται, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, υποταγμένη στις αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους;».

»Η μια πραγματικά αυτοδιοίκητη Αυτοδιοίκηση, οικονομικά αυτάρκης και θεσμικά ανεξάρτητη, όπως προβλέπει άλλωστε το Σύνταγμα της χώρας μας, το οποίο εδώ και 50 χρόνια από τότε που θεσπίστηκε, το 1975, ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ όσον αφορά όσα προβλέπει για το θεσμό μας;».

Ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης από την κεντρική διοίκηση ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής. «Χρειαζόμαστε σταθερή χρηματοδότηση, με γενναία αύξηση των ΚΑΠ σε ετήσια βάση, ώστε ως το τέλος του 2028 οι πόροι που μας αποδίδονται να φτάνουν τουλάχιστον τα 4 δις ευρώ. Ενώ απαραίτητο είναι για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές, να θεσπιστεί ένα νέο εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων», υποστηρίζει ο γραμματέας της ΚΕΔΕ.

«Το επιτελικό κράτος πήγε περίπατο»

Ρωτάμε τον κ. Δοξαστάκη αν λειτούργησε ή όχι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. «Το επιτελικό κράτος πήρε περίπατο», είναι η απάντησή του χωρίς δεύτερη σκέψη. Τον ρωτάμε τι περιμένει από το συνέδριο. «Εύχομαι να μην υπάρξει εσωστρέφεια και να μη χαθούμε σ’ αυτήν. Δεν θα είναι ήρεμο συνέδριο, τα πράγματα είναι οριακά για πολλούς δήμους», προσθέτει και καταλήγει λέγοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επί των αποφάσεων που θα λάβει η ΚΕΔΕ.

«Οι δήμοι μπορούν να παράξουν έργο, αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, να λειτουργήσει μια Επιτροπή αναβάθμισης της Αυτοδιοίκησης, να υπάρξει ανακατανομή των πόρων και το κυριότερο, να μην δίνονται χρηματοδοτήσεις και εγκρίσεις μόνο σε δημάρχους που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα», λέει ο δήμαρχος Χερσονήσου.

Τα περί «εσωστρέφειας» που αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης δεν είναι τυχαία. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτέλεσε η ενδοπαραταξιακή διαμάχη που ξέσπασε λίγες μέρες πριν αρχίσει το συνέδριο, όταν ο α αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης-Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλος άσκησε δριμεία κριτική στον πρόεδρο, Λάζαρο Κυρίζογλου. Αφορμή στάθηκε μια ανακοίνωση της ΚΕΔΕ μετά από συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη που έκανε λόγο για «θετική εκτίμηση» από τη συνάντηση.

«Η θετική εκτίμηση που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Κυρίζογλου, για το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Κωνσταντέλλος, συμπληρώνοντας ότι η θετική εκτίμηση «πηγάζει κυρίως από διοικητικές δεσμεύσεις, αόριστες γενικολογίες, ευχολόγια και υποσχέσεις», καταλήγοντας με νόημα ότι μιλάμε για βιωσιμότητα της Αυτοδιοίκησης, «χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ουσιαστική χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες και φωτοβολίδες».