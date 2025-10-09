Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Βήμα πίσω δεν κάνει η ΚΕΔΕ αναφορικά στις θέσεις που έχει διατυπώσει ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους. Αναφερόμαστε-μεταξύ άλλων- στο επίκαιρο θέμα της μεταφοράς μέρος των αρμοδιοτήτων που έχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στις Υπηρεσίες Δόμησης(ΥΔΟΜ) της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες.

Αυτό επανέλαβε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στο ΔΣ του ανώτερου συλλογικού οργάνου των Δήμων από την Αρχαία Ολυμπία που συνεδρίασε, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αποδυνάμωση των Δήμων. Δεν παραχωρούμε καμία αρμοδιότητα. Αντιθέτως, διεκδικούμε περισσότερες με τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, όπως ορίζουν τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος».

Τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ μάλιστα, χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της Περιφέρειας για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως «είναι μεγάλη τιμή για την περιοχή μας η παρουσία του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ», υπογραμμίζοντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού αποτελεί τον εγγύτερο προς τον πολίτη θεσμό».

Όπως ανέφερε, η στενή συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης είναι προϋπόθεση για να προσφέρονται στους πολίτες οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, αναγνώρισε «την ευρεία αποδοχή και το σημαντικό έργο» του κ. Φαρμάκη, εκφράζοντας την ευχή «να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, στο σύντομο χαιρετισμό του, καλωσόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ «στον τόπο που συμβολίζει την ειρήνη, τη συνεργασία και το ιδεώδες της συμμετοχής».

Όπως σημείωσε, «η ΚΕΔΕ αποτελεί τον θεσμικό πυλώνα της Αυτοδιοίκησης. Ο διάλογος και η ενότητα είναι προϋπόθεση για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις».

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, «για τη μεγάλη τιμή να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας».

«Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Στην καθιερωμένη ενημέρωσή του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε εκτενώς στα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, με αιχμή το θέμα της μεταφοράς των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Κυρίζογλου αναφέρθηκε στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με το Προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ(Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών), κατά την οποία υπήρξε κοινή θέση αντίθεσης στη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

«Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αποδυνάμωση των Δήμων. Δεν παραχωρούμε καμία αρμοδιότητα. Αντιθέτως, διεκδικούμε περισσότερες με τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, όπως ορίζουν τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ της 6ης Οκτωβρίου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου στο ΥΠΕΝ, παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι «οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες αρκεί να ενισχυθούν με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό».

Επισήμανε, μάλιστα, πως «αν επιχειρηθεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ από τους Δήμους, η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έπραξαν όπως όφειλαν το αυτονόητο. Δηλαδή να εμπιστευτούν την Αυτοδιοίκηση και να εφαρμόσουν το Σύνταγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102», τόνισε με έμφαση.

Συνάντηση εργασίας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ., το Προεδρείο της ΚΕΔΕ —αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Παπαναστασίου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Καφαντάρη— πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας με τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλο και στελέχη του Δήμου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο σε τοπικά ζητήματα όσο και σε θεσμικές προκλήσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.