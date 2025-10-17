Συνεχής διάλογος της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης με την πολιτεία

Συνάντηση πραγματοποίησε η Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υπό τον πρόεδρο της κ. Λάζαρο Κυρίζογλου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον Υπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν συγκλίσεις σε ζητήματα που αφορούν -μεταξύ άλλων-τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αλλά και ορισμένες διαφωνίες που αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους θέματα.

Κοινό σημείο αναφοράς αποτέλεσαν οι διατάξεις του νέου Κώδικα για τις αρμοδιότητες των δήμων μεταξύ άλλων και την κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, δύο πεδία στα οποία, όπως αναφέρουν στελέχη της Αυτοδιοίκησης, καταγράφεται πρόοδος και πνεύμα συνεργασίας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης αναμένεται να τεθεί για διαβούλευση πριν το τέλος του 2025.

Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, το βασικό σημείο του διαλόγου ήταν το οικονομικό και το προσωπικό των Δήμων που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η ΚΕΔΕ έθεσε με σαφήνεια ενώπιον του Υπουργού την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των οικονομικών των δήμων, ζητώντας αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), ώστε να μπορούν οι ΟΤΑ να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες υποχρεώσεις τους, στο πλήθος αρμοδιοτήτων τους και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, η Ένωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ζήτησε να εξεταστεί η συνολική επιστροφή του τέλους ταφής, σε ανταποδοτικούς σκοπούς, όπως η προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων όσο και την ανακύκλωση.

Συνέχιση των κοινωνικών δομών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από πλευράς ΚΕΔΕ στην ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των κοινωνικών δομών των δήμων — κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, δομές στήριξης ευάλωτων ομάδων — καθώς και στη διασφάλιση των περίπου 10.000 εργαζομένων που απασχολούνται σε πολύτιμες δομές, όπως τα ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Όπως σημειώθηκε, απαιτείται από τώρα στρατηγικός σχεδιασμός για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το πέρας του τρέχοντος προγραμματισμού.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος έδειξε πλήρη γνώση των ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξέφρασε τη βούλησή του να συμβάλει ενεργά στις συζητήσεις της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο -αν είναι εφικτο-τη διάθεση περισσότερων πόρων προς την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί «πεδίο της δημόσιας πολιτικής που χρειάζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις» και πως ο νέος Κώδικας συνιστά «μια καλή αρχή» προς αυτή την κατεύθυνση κάτι στο οποίο συμφώνησαν άπαντες.

Στους αυτοδιοικητικούς κύκλους, ο κ. Λιβάνιος θεωρείται ο υπουργός που κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες των δήμων και «βάζει πλάτη» στα δίκαια αιτήματά τους, λειτουργώντας ως γέφυρα συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης.

Η ηγεσία της ΚΕΔΕ, από την πλευρά της, επιδιώκει με συνέπεια τον θεσμικό διάλογο και την προώθηση ρεαλιστικών στόχων για την Αυτοδιοίκηση, αποφεύγοντας τις εύκολες επικοινωνιακές κορώνες ή κινήσεις εντυπωσιασμού. Όπως επισημαίνουν στελέχη της, η στρατηγική επιλογή της τεκμηριωμένης διαβούλευσης και των σταθερών διεκδικήσεων είναι αυτή που μπορεί να αποφέρει τα πραγματικά οφέλη στους δήμους και στους πολίτες