Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Πολιτική Γραμματεία 09 Νοεμβρίου 2025 | 14:30

Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της από περιστατικά όπως αυτό στα Βορίζια της Κρήτης, καταφεύγει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του.

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακό μασάζ για Βορίζια

Κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό σχέδιο 12 σημείων για την οπλοκατοχή, ο κ. Μητσοτάκης,  αναφέρεται στα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, λέγοντας ότι «η παράνομη οπλοκατοχή αποτελεί παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας. «Αντρειά» στον τόπο μου είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό. Όχι η εκδίκηση. Και τα όπλα τους οι Κρητικοί τα φύλαγαν πάντα για να αμυνθούν στον εισβολέα στο νησί. Όχι για να τα στρέψουν κατά του συντοπίτη τους».

Συνεχίζει λέγοντας ότι «Η νέα γενιά Κρητικών θα πρέπει να πεισθεί ότι οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν. Όπως και να αισθανθεί ότι «μαγκιά» δεν είναι να πυροβολείς, ούτε καν στον αέρα σε ένα γλέντι».

Αναφέρει επίσης ότι :«Δεν έχω, βέβαια, αυταπάτες. Θα είναι μία δύσκολη και μακρόχρονη προσπάθεια. Μόνο έτσι, όμως, θα πετύχουμε κάποτε παραβατικές συμπεριφορές μειοψηφιών να μην βρίσκουν, πλέον, θέση στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι στοχοποιούμε την Κρήτη. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να προσπερνάμε ένα φαινόμενο που κοστίζει ζωές και να το θεωρούμε «φυσιολογικό» επειδή κάποτε «έτσι ήταν στην Κρήτη». Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες».

Θριαμβολογίες για τα ενεργειακά

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολογεί για στις εξελίξεις στο ενεργειακό, λέγοντας ότι «αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα ήταν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ, τις σημαντικές ενεργειακές μας υποδομές αλλά και τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, αναλαμβάνει να μεταφέρει την αμερικανική ενέργεια στην ήπειρό μας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ».

Επισημαίνει δε, ότι η συμφωνία για τις γεωτρήσεις στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, «δεν θα γινόταν πραγματικότητα αν δεν είχαμε κατοχυρώσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας το 2020».

Παράλληλα υποστηρίζει ότι «οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ενεργειακή κυριαρχία και ασφάλεια της χώρας μας» και ότι «μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε καλύτερους μισθούς, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, σε καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Μερικές εβδομάδες νιώθω ότι περνούν πιο γρήγορα από άλλες, σχεδόν δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιήσεις πόσα συνέβησαν. Αυτή η εβδομάδα τολμώ να πω πως είχε από όλα. Στιγμές υπερηφάνειας, αλλά και στιγμές που μας υπενθυμίζουν ότι η ευθύνη της διακυβέρνησης δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Θα ξεκινήσω θετικά. Πολλά ειπώθηκαν και πολλά θα ειπωθούν για αυτό το ιστορικό διήμερο που χώρεσε μέσα σε 48 ώρες προσπάθειες ετών για να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να συγκρατήσετε 3 βασικά συμπεράσματα:

Πρώτον: αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα ήταν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ, τις σημαντικές ενεργειακές μας υποδομές αλλά και τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, αναλαμβάνει να μεταφέρει την αμερικανική ενέργεια στην ήπειρό μας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ο «Κάθετος Διάδρομος», ένας ενεργειακός διάδρομος που συνδέει Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία-Ουγγαρία με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε, έτσι, ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια. Η συνεπής μας θέση κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, επιβραβεύεται.

Δεύτερον: για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Exxon Mobil. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για σημαντικά κοιτάσματα, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο για πολλά χρόνια. Μια συμφωνία που δεν θα γινόταν πραγματικότητα αν δεν είχαμε κατοχυρώσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας το 2020.

Τρίτον: οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ενεργειακή κυριαρχία και ασφάλεια της χώρας μας, επενδύοντας στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε αναστολή του σχεδιασμού μας για την πράσινη μετάβαση. Άλλωστε και εκεί, στο πεδίο των ΑΠΕ, η Ελλάδα παραμένει πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο με την εκθετική αύξηση του μεριδίου των φωτοβολταϊκών και των αιολικών επενδύσεων στο εθνικό ενεργειακό μίγμα.

Όλα αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις δεν είναι αριθμοί στα χαρτιά. Μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε καλύτερους μισθούς, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, σε καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε έναν νέο εθνικό πλούτο που θα στηρίξει τις νεότερες γενιές. Αυτός είναι ο σύγχρονος και υπεύθυνος πατριωτισμός.

Η πραγματικότητα, όμως, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Γιατί την ίδια ώρα που προχωράμε μπροστά, υπάρχουν πληγές που ανοίγουν και μας θυμίζουν πόση δουλειά έχουμε ακόμα να κάνουμε ως κοινωνία. Η εβδομάδα βάφτηκε, δυστυχώς, με αίμα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη, πληγώνοντας ολόκληρη την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Γιατί ξέρουμε καλά πως στις μέρες μας η παράνομη οπλοκατοχή αποτελεί παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας. «Αντρειά» στον τόπο μου είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό. Όχι η εκδίκηση. Και τα όπλα τους οι Κρητικοί τα φύλαγαν πάντα για να αμυνθούν στον εισβολέα στο νησί. Όχι για να τα στρέψουν κατά του συντοπίτη τους.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο 12 σημείων που στοχεύει στην πρόληψη, με ειδικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών μας στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνόμευσης αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις που αυστηροποιούν την οπλοκατοχή και την ποινική μεταχείριση όσων κατέχουν και χρησιμοποιούν παράνομα οπλισμό. Το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιστρόφου ή πιστολιού μετατρέπεται σε κακούργημα. Η αστυνομική δράση στο νησί θα ενισχυθεί. Θα επιτραπεί, επίσης, η εθελοντική παράδοση αδήλωτου οπλισμού, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Ενώ σε όλη την Κρήτη, από τη νέα σχολική χρονιά, θα υπάρξει ειδικό μάθημα κατά νεανικής παραβατικότητας και βίας με τη συνδρομή ψυχολόγων, καθώς και ειδικές σχολές γονέων. Πρέπει, ωστόσο, να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών. Με τον πρώτο λόγο να ανήκει στις ίδιες τις οικογένειες.

Η νέα γενιά Κρητικών θα πρέπει να πεισθεί ότι οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν. Όπως και να αισθανθεί ότι «μαγκιά» δεν είναι να πυροβολείς, ούτε καν στον αέρα σε ένα γλέντι. Αλλά να προκόβεις, αναπαράγοντας στο σήμερα τις καλές αντί τις κακές εκδοχές του χθες. Δεν έχω, βέβαια, αυταπάτες. Θα είναι μία δύσκολη και μακρόχρονη προσπάθεια. Μόνο έτσι, όμως, θα πετύχουμε κάποτε παραβατικές συμπεριφορές μειοψηφιών να μην βρίσκουν, πλέον, θέση στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι στοχοποιούμε την Κρήτη. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να προσπερνάμε ένα φαινόμενο που κοστίζει ζωές και να το θεωρούμε «φυσιολογικό» επειδή κάποτε «έτσι ήταν στην Κρήτη». Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες.

Αλλάζω εντελώς θέμα τώρα και συνεχίζω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που επεκτάθηκε από την περασμένη Δευτέρα σε άλλους 4 βασικούς κλάδους της οικονομίας: στην ενέργεια, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό. Με αυτήν την επέκταση, καλύπτονται πλέον πάνω από 1.850.000 εργαζόμενοι σε 280.000 επιχειρήσεις. Η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης φαίνεται ήδη: πάνω από 3,5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών δηλώνονται και αμείβονται κανονικά. Και βέβαια, όπου η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμόζεται, υπάρχει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, ένα βήμα που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές διαμορφώσαμε ένα αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για τον σαφή διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέο τρόπο καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότερους και πιο στοχευμένους ελέγχους από μικτά κλιμάκια και άλλα εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις. Ταυτόχρονα η ΕΛΑΣ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των καταλογισμών για παράνομες ενισχύσεις έφτασε πλέον τους 1.670 και το ποσό των χρημάτων που επιστρέφεται υπερβαίνει τα 33 εκ. ευρώ. Όπως έχουμε πει, θα φτάσουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο προκειμένου η χώρα μας να μην διασυρθεί ξανά από τέτοιες συμπεριφορές και οι αγροτικές ενισχύσεις να πηγαίνουν αποκλειστικά στους πραγματικούς και τίμιους αγρότες.

Περνώ στον τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης και στον έκτακτο διαγωνισμό που προκηρύσσεται για την κάλυψη 80 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Παράλληλα, με τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε φέτος, για πρώτη φορά οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι που επιλέγουν να υπηρετήσουν σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως νησιά, ορεινούς ή μικρούς δήμους, θα έχουν προσαύξηση στον τελικό βαθμό επιτυχίας τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες χρόνο με τον χρόνο να καλύπτονται.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι το πρόγραμμα ανέγερσης και αναβάθμισης των δικαστικών κτηρίων για την Αττική που παρουσιάστηκε προ ημερών από την ηγεσία του Υπουργείου. Τα έργα στην Αττική, μαζί με όσα εξαγγείλαμε πριν από λίγες μέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα, ανεβάζουν το οικονομικό μέγεθος όλων των κτηριακών παρεμβάσεων σε περίπου 600 εκ. ευρώ. Μιλάμε για ανακαινίσεις υπαρχόντων κτηρίων, όπως το Πρωτοδικείο της Αθήνας στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, στο Περιστέρι και στο Κορωπί, αλλά και κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων όπως αυτό στον Πειραιά, όπου οι εργασίες προχωρούν εντός χρονοδιαγραμμάτων. Τον Ιανουάριο μετακομίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο καινούριο, ανακαινισμένο κτήριο του Αρσάκειου και αυτή είναι μια τεράστια συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας μας. Η Αττική αποκτά υποδομές, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες αυτής της μεγάλης αλλαγής που έγινε με τον Δικαστικό Χάρτη. Οι δικαστές, οι υπάλληλοι, οι δικηγόροι αξίζουν να έχουν χώρους αξιοπρεπέστατους, και η Δικαιοσύνη να αποδίδεται με ένα τρόπο, ο οποίος να είναι αντάξιος της δικής της αποστολής.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική. Λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής -έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις- αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 424 εκ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 647 εκ. Παράλληλα, δίνουμε και παράταση στο χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών, έως τις 30 Απριλίου 2026. Στόχος μας είναι κάθε νοικοκυριό να έχει τη δυνατότητα να μειώσει το ενεργειακό κόστος, συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη καθημερινότητα.

Στα περιφερειακά μας νέα τώρα, για τη διαμόρφωση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξη: αυτήν την εβδομάδα η κυβέρνηση βρέθηκε στη Δράμα, όπου παρουσιάστηκε το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, ένα ολοκληρωμένο πλάνο 748 εκ. ευρώ με έργα υποδομών, πολιτικές στήριξης και δάνεια για επιχειρήσεις. Ξεχωρίζουν ο κάθετος άξονας «Δράμα-Αμφίπολη», όπου τρέχει ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ 250 εκ. ευρώ, και η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Καβάλας, ύψους 44 εκ. ευρώ, που θα εξυπηρετήσει και τη Δράμα. Στον τομέα της Υγείας, προχωρούν οι εργασίες για τη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Δράμας και ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης. Παράλληλα, δρομολογούμε την επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων Καλλιθέας με τη συνεργασία της Μητρόπολης και του Δήμου Προσοτσάνης, ενώ στην πόλη της Δράμας, που κάθε Σεπτέμβρη φιλοξενεί το διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, δημιουργούμε κόμβο για τις οπτικοακουστικές τέχνες στο πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη. Κρατάμε τις πόλεις και τα χωριά μας ζωντανά, γιατί ισχυρή περιφέρεια, σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.

Κλείνω αυτήν την ανασκόπηση με ρεαλισμό, αλλά και αισιοδοξία. Υπάρχουν δυσκολίες, ναι. Όμως υπάρχει και η θέληση να τις ξεπεράσουμε, όλοι μαζί. Χωρίς να ξεχνάμε, παράλληλα, όσα θετικά καταφέρνουμε. Σε αυτήν την Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύω: σε μια χώρα που δεν φοβάται να αλλάζει, και δεν σταματά να προχωρά. Καλημέρα!».

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
