Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Συνόδου για την Ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μεγάλη μεταμόρφωση» που έχει συντελεστεί στη χώρα, ιδίως μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2 στο ΒΔ Ιόνιο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας πως «η χώρα είναι πλέον πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη τη νότια Ευρώπη».

Εξαγωγέας ενέργειας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, σταθμούς και αγωγούς, σημειώνοντας ότι «μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από το να είναι απλός εισαγωγέας σε εξαγωγέα ενέργειας». Όπως είπε, «πάνω από 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου εξήχθησαν από τη χώρα το 2024».

Αναφερόμενος στην εσωτερική ενεργειακή πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από την αρχή της θητείας του «λήφθηκε η στρατηγική απόφαση να φύγουμε μακριά από τον λιγνίτη», τονίζοντας ότι η επιλογή αυτή έγινε «όχι μόνο για περιβαλλοντικούς, αλλά και για οικονομικούς λόγους, καθώς ο λιγνίτης ήταν ακριβός».

«Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο και τον άνεμο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «σήμερα οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής μας».

«Όπως προχωράμε μπροστά, πρέπει να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε ότι εντός της Ευρώπης πρέπει να γίνει απόπειρα να εξυγιανθεί η αγορά ενέργειας.

Δυνατός δεσμός ΗΠΑ – Ελλάδας

«Να κάνουμε κάτι καλύτερο για να φτιάξουμε μία ενιαία αγορά ευρωπαϊκής ενέργειας που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες».

«Τώρα περισσότερο από ποτέ η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική κατάσταση» ανέφερε, λέγοντας ότι αυτή η Σύνοδος έγινε σε μία πολύ σημαντική στιγμή.

«Συμβολίζει τον δυνατό δεσμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

«Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ένα σημείο εισαγωγής για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης».

Μάλιστα τόνισε ότι η απαγόρευση αγοράς ενέργειας από τη Ρωσία δίνει δυνατότητες για επανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης.

Στόχος είναι να εξελιχθούν οι ελληνικές υποδομές, αλλά και να δοθεί βοήθεια στα γειτονικά κράτη, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.