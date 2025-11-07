newspaper
07.11.2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Οικονομία 07 Νοεμβρίου 2025

Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Spotlight

Μετά την είσοδο της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean – HelleniQ Energy του Block 2 στο Ιόνιο, το βλέμμα στρέφεται πλέον στην πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στη Δυτική Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες (η τελευταία ήταν το 1981 στο Κατάκολο).

Έτσι τα επόμενα βήματα της νέας συμφωνίας που σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη της έρευνας υδρογονανθράκων μπαίνουν σε εφαρμογή.

Εδώ και είκοσι χρόνια, οι μόνες υπεράκτιες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι στον Πρίνο, από την Energean.

Τα επόμενα βήματα στο «Block 2»

Εφόσον τηρηθεί ένα ασφυκτικό αλλά ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα αδειοδοτήσεων, η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, σε βάθη νερού από 500 έως 1.500 μέτρα, σε περιοχή δυτικά της Κέρκυρας που γειτνιάζει με την ιταλική ΑΟΖ. Το κόστος της γεώτρησης θα κυμανθεί μεταξύ 50 και 100 εκατ. δολαρίων, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil κ. Τζον Αρντίλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο.

Επενδυτική απόφαση και πρώτα αποτελέσματα ως το 2027

Η κοινοπραξία – ExxonMobil (60%), Energean (30% Operator) και Helleniq Energy (10%) – έχει θέσει ως στόχο εντός του 2026 να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης και να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για τη γεώτρηση. Τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή εάν πράγματι υπάρχουν εκμεταλλεύσιμοι υδρογονάνθρακες, θα είναι γνωστά προς το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως ανέφερε ο κ. Αρντίλ.

Στο θετικό σενάριο, θα ακολουθήσουν επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και, στη συνέχεια, ένα επενδυτικό πρόγραμμα 5 έως 10 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη κοιτάσματος, την εγκατάσταση υποθαλάσσιων υποδομών, την ανάπτυξη μονάδας παραγωγής και των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean κ. Μάθιος Ρήγας, «μόνο μέσω γεώτρησης θα μάθουμε αν πράγματι υπάρχει φυσικό αέριο στη χώρα μας», συμπληρώνοντας ότι «η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και το μέλλον των επόμενων γενεών». Εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος, η παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός των ετών 2030–2035.

Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις της Energean, οι πιθανοί πόροι φθάνουν περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα ικανή να καλύψει για χρόνια τις εγχώριες ανάγκες και να μετατρέψει την Ελλάδα σε εξαγωγικό κόμβο προς την Ευρώπη. Ο στόχος “Ασωπός” του Block 2 για ερευνητική γεώτρηση, που αναδείχθηκε μετά την επεξεργασία των 3D σεισμικών δεδομένων του 2022 (2.244 τ.χλμ.), θεωρείται η μεγαλύτερη ανεξερεύνητη υπεράκτια δομή της Μεσογείου.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της διατλαντικής συνεργασίας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε, μιλώντας από το βήμα του P-TEC, ότι η κυβέρνηση είναι «αποφασισμένη να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές ενέργειας» ενώ επεσήμανε στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι υπουργοί της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για «επιστροφή της Ελλάδας» στη διεθνή σκηνή, προσθέτοντας ότι «οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας στρατηγική για εμάς».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Κικίλιας, υπενθύμισε ότι το 35% του παγκόσμιου στόλου LNG είναι ελληνόκτητο, στοιχείο που καθιστά τη χώρα φυσικό κόμβο της νέας ενεργειακής γεωγραφίας. Προανήγγειλε μάλιστα ότι εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών «θα έχουμε το πλαίσιο και τις συμφωνίες με Αμερικανούς στρατηγικούς επενδυτές στην Ελλάδα» οι οποίοι , όπως είπε, θα συνδέσουν ναυπηγία, λιμάνια και πλοία

Η εθνική διάσταση της επένδυσης

Για τον κ. Ρήγα, η συμφωνία με την ExxonMobil «δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συναλλαγή, αλλά μια εθνική ευκαιρία». Όπως σημείωσε, η Ελλάδα «μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τους πόρους και την τεχνογνωσία για να πετύχει ενεργειακή ανεξαρτησία, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους διεθνείς κανόνες».

Η επιτυχία της ερευνητικής γεώτρησης στο Block 2, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Energean, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. «Μόνο μέσω γεώτρησης θα μάθουμε αν πράγματι υπάρχει φυσικό αέριο στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy κ. Ανδρέας Σιάμισιης επισήμανε ότι η Ελλάδα «αναδεικνύεται ως μία από τις νεότερες και πιο υποσχόμενες περιοχές της Ευρώπης για εξερεύνηση και ανάπτυξη υδρογονανθράκων» και χαρακτήρισε τη συνεργασία με την ExxonMobil «μεγάλο βήμα τόσο για την κοινοπραξία όσο και για την ελληνική οικονομία».
Ρεαλισμός στην ενεργειακή μετάβαση

Η συμφωνία του “οικοπέδου 2” εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρεαλισμού ως προς την ενεργειακή μετάβαση, το οποίο κυριάρχησε στις τοποθετήσεις στο πλαίσιο της P-TEC. Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, κ. Νταγκ Μπέργκαμ, υποστήριξε ότι «η ηθική υπεροχή δεν είναι να λέμε πως θα σώσουμε τον πλανήτη το 2100, αλλά να διασφαλίσουμε προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για όλους σήμερα».

Με 800 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, είπε, «η ενέργεια δεν είναι μια ακόμη βιομηχανία, αλλά το θεμέλιο όλων των βιομηχανιών». Εξέφρασε δε ανησυχία για την «κανονιστική κόπωση» στην Ευρώπη, που μπορεί να στερήσει την ήπειρο από το «επόμενο κύμα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Κρις Ράιτ ανέφερε ότι το κόσμος κινείται με πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα και θα κινείται για πολύ ακόμη. «Ευτυχώς, οι ΗΠΑ έχουμε άφθονο φυσικό αέριο. Νομίζω ότι έχουμε μία εκπληκτική ευκαιρία τώρα για απεξάρτηση της Δυτικής Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, συνολικά μέχρι και το τελευταία μόριο. Κάθε μόριο που δεν έρχεται στην Ευρώπη παραμένει στο έδαφος, δεν πηγαίνει στην τσέπη του Πούτιν και την ρωσική πολεμική μηχανή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αμερικανός υπουργός.

Πηγή: ΟΤ

