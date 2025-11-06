Γκίλφοϊλ: Ιστορική η υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες – Μόλις αρχίσαμε

Ιστορική χαρακτήρισε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες και την έναρξη γεωτρήσεων στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, μιλώντας στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC).

Η κ. Γκίλφοϊλ, μίλησε για ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε: «Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.

Όπως είπε, η συμφωνία «απαντά στο μεγαλύτερο ζήτημα των καιρών μας, την ενεργειακή ασφάλεια. Πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την αφθονία της ενέργειας για να επιτύχει την ευημερία».

Γκίλφοϊλ: Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε

H κ. Γκίλφοϊλ, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν για την υπογραφή της συμφωνίας, λέγοντας ότι «είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή».

Και υπογράμμισε: «Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», ενώ προανήγγειλε κι άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα ανέβαινε μετά από αυτή στο βήμα του συνεδρίου η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε «είναι υπέροχος άνθρωπος. Μεγάλωσε στη βόρεια Ντακότα και εργαζόταν κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ίδρυσε μία start-up που γνώρισε μεγάλη επιτυχία».