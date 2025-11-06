P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Τις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων ανέπτυξαν οι Έλληνες υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας, Κυριάκος Πιερραράκης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συζήτηση στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Οι 4 υπουργοί μίλησαν για διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, με τον κ. Παπασταύρου να σημειώνει: «Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας». Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε υπερήφανος για τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα, για τη συμμετοχή της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για ισχυρή σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ ενώ αναφερόμενος στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας τόνισε ότι επενδύσαμε σε υποδομές υγροποιοημένου φυσικού αερίου και αγωγούς και ότι ο «κάθετος διάδρομος» φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει την προσπάθεια για υλοποίηση μιας αρτηρίας που θα φέρει νέα πνοή στην περιοχή.

Πιερρακάκης: Θέλουμε περισσότερες διασυνοριακές συνεργασίες

«Η Ελλάδα επέστρεψε», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, στέλνοντας μήνυμα επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων.

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά μπορούν να αλλάξουν περαιτέρω», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε υπάρχουν προκλήσεις στην παραγωγικότητα και χρειάζονται άμεσες επενδύσεις. «Θέλουμε περισσότερες διασυνοριακές συνεργασίες και συγχωνεύσεις… Θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, βήματα. Υπάρχουν προκλήσεις. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι υποδομές μας είναι ενδιαφέρουσες» ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα.

Κικίλιας: Είμαστε ο πρώτος στόλος παγκοσμίως

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε όλους που συνένωσαν τις δυνάμεις τους για τον δύσκολο αγώνα που ανοίγεται στο μέλλον και τάθηκε στη συνεργασία για την ανάπτυξη την αλυσίδας παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιασμού με φυσικό αέριο υπενθυμίζοντας ότι το 35 % του διεθνούς στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ελληνόκτητο.

«Είμαστε ο πρώτος στόλος παγκοσμίως, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους ότι το LNG είναι το καύσιμο του σήμερα και συνεχίζει να είναι το καύσιμο του αύριο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται προσπάθεια γίνεται να υπάρξουν συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Παπαστεργίου: Στόχος είναι τα αξιόπιστα δεδομένα και η αξιόπιστη ΑΙ

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην πρόκληση για κατασκευή αξιόπιστων υποδομών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην περιοχή.

«Στόχος είναι η αξιόπιστη τεχνολογία, τα αξιόπιστα δεδομένα και η αξιόπιστη ΑΙ», είπε.