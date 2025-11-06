Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτη υπουργική συνάντηση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, εκπρόσωποι 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων. Την Σύνοδο άνοιξε με ομιλία της η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

