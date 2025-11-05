Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συναντήσεις μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.

Είπε πως «είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα».

Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, o υφυπουργός Εξωτερικών καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε για «ιστορική περίσταση». Δήλωσε «ενθουσιασμένη και χαρούμενη» καθώς «περισσότεροι από 80 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταφθάσει στην Αθήνα γι’ αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη, προκειμένου να τονίσουν την ισχύ της διμερούς σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος Trump για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο».

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, με τη σειρά του, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η ενέργεια είναι ζωή, και η έλλειψη οικονομικά προσιτής ενέργειας, που παρέχεται με αξιοπιστία και ασφάλεια, περιορίζει τις ευκαιρίες, προκαλεί φτώχεια και δεν είναι αυτό που θέλουμε».