Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μια ημέρα πριν η χώρα μας βρεθεί για δύο 24ωρα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν, επισήμως για πρώτη φορά, σε ελληνικό έδαφος, με την πρώτη τους συνάντηση γνωριμίας να γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της αμερικανίδας πρέσβη στο Μαξίμου:

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έγινε σε θερμό κλίμα με τις δύο πλευρές να μιλούν για τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Η ενέργεια στο επίκεντρο

Ο κ. Μητσοτάκης στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ανέφερε: «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, σύμμαχο των ΗΠΑ και κρίσιμο κρίκο στην περιφερειακή συνεργασία. Και φυσικά παίζει κρίσιμο ρόλο ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε όλες περιφερειακές συγκρούσεις και σε ρόλο που αναζητούν να διαδραματιστεί από ΗΠΑ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πύλη εισόδου LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου), αναφερθείς στον Κάθετο Διάδρομο ως έργο στρατηγικής σημασίας για Ελλάδα κ ΗΠΑ. «Υπάρχει ευρεία γκάμα θεμάτων που θα δουλέψουμε μαζί, φέρνοντας περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ δύο κοινοτήτων».

Πρόσθεσε, ότι του χρόνου οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τους, κάτι που είναι «ακόμη μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά».

Γκίλφοϊλ: Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη

Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκίνησε λέγοντας: «Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες. Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας».

Αναφερόμενη στη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που ξεκινά αύριο στο Ζάππειο, η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε: «Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων».

Σύνοδος για την Ενέργεια

Η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνεχίζει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα επισκεφθεί και πάλι το Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα, συνοδεύοντας τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, ο οποίος συμμετέχει στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Η σύνοδος διοργανώνεται από τα αρμόδια υπουργεία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή και εικοσιτεσσάρων υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγκας.