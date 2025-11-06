P-TEC: H Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενέργειας

Ο κομβικός ρόλος που καλείται να παίξει η Ελλάδα στη νέα ενεργειακή σκακιέρα, αλλά και ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αναμένεται να επιβεβαιωθούν στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που ανοίγει σήμερα αυλαία στο Ζάππειο Μέγαρο.

Μία πρόγευση των παραπάνω, δόθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Αμερικανούς υπουργούς Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και υπογραμμίστηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ένα fire-side chat υψηλού συμβολισμού

Επί της ουσίας το διήμερο της P-TEC μετατρέπει την Αθήνα σε κόμβο των διεθνών ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Ήδη, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τους 1.200, ενώ θα «παρελάσουν» πάνω από 300 ενεργειακές εταιρείες.

Και όλα αυτά σε μία ιδιαίτερη συγκυρία: το αμερικανικό LNG που θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο φέρνει νέους παίκτες στην αγορά και ευκαιρίες για μακράς διάρκειας συμβόλαια (long terms contracts). Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Πρωτοβουλία Παπασταύρου

Η διάσκεψη, πρόκειται για μία πρωτοβουλία των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Ενδεικτική είναι η δήλωσε που έκανε χθες βράδυ στο Μαξίμου ο ο Νταγκ Μπέργκαμ: «Μόλις πριν από έξι μήνες, ο υπουργός κ. Παπασταύρου επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε τον διάλογο για διάφορα θέματα. Και τώρα, όπως λέτε, βρισκόμαστε εδώ με τον Κάθετο Διάδρομο, τον συνεχιζόμενο διάλογο, την πρωτοβουλία 3+1, ανακοινώσεις και τις συγκεκριμένες συμφωνίες που μπορούν να επιτευχθούν. Όλα αυτά όμως αντανακλούν τη στιγμή που βρισκόμαστε στον χρόνο και στην ιστορία, δηλαδή ότι η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα».

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή ασφάλεια, την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τις νέες τεχνολογίες και τη διασύνδεση της ενέργειας με την τεχνητή νοημοσύνη

Η σύμπραξη P-TEC

Σημειώνεται ότι η Σύμπραξη P-TEC, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Ρικ Πέρι, εντάσσεται στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative) και στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ένα fire-side chat υψηλού συμβολισμού. Θα ακολουθήσει ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και ενεργειακού «τσάρου», Νταγκ Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Κατόπιν, θα ακολουθήσει πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ενεργειακοί κολοσσοί

Το P-TEC θα φιλοξενήσει, παράλληλα, κορυφαίους εκπροσώπους εταιρειών όπως οι ExxonMobil, Baker Hughes, Venture Global LNG, Westinghouse, Cheniere, Woodside Energy, Google, Amazon, Italgas και Excelerate Energy. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή ασφάλεια, την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τις νέες τεχνολογίες και τη διασύνδεση της ενέργειας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας, με θέματα την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, τη βιωσιμότητα των ενεργειακών υποδομών και τον ρόλο του LNG ως μοχλού περιφερειακής σταθερότητας. Στη δεύτερη μέρα ξεχωρίζει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τη φιλοξενία της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης και καταλύτης της διατλαντικής συνεργασίας, με την Αθήνα να αναδεικνύεται σε παγκόσμια πρωτεύουσα της ενέργειας

Τα deals για το LNG με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Όπως έχει ήδη γράψει ο ΟΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της P-TEC ετοιμάζονται να ανακοινωθούν deals με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Την ελληνική δημόσια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο φυσικού αερίου κατέχοντας ένα μερίδιο της τάξεων του 40% στην εγχώρια αγορά αλλά και με επιταχυνόμενη εξωστρέφεια με εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις βαλκανικές χώρες αλλά και στην Ουκρανία.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισάγει LNG, συμμετέχει μετοχικά με 25% στο FSRU Αλεξανδρούπολης και ταυτόχρονα και έχει συμβόλαια προμήθειας αερίου με την Gazprom, το οποίο λήγει το 2026 αλλά και με τη Socarφέρνοντας αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Πληροφορίες θέλουν τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να προχωρά σε συμφωνίες για προμήθεια LNG, το οποίο θα διαθέτει κατά κύριο λόγο στις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία. Επίσης ποσότητες αμερικανικού LNG θα αντικαταστήσουν και το ρωσικό αέριο που εισάγει η ΔΕΠΑ Εμπορίας για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες στην Ελλάδα.

Αμερικανοί Αξιωματούχοι που θα παρευρεθούν στο 6ο P-TEC – Αθήνα, Ελλάδα

Chris Wright – 17ος Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Doug Burgum – 55ος Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Michael J. Rigas – Υφυπουργός Εξωτερικών για Διαχείριση και Πόρους Jacob Helberg – Υφυπουργός Εξωτερικών για Οικονομική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον Aleshia Duncan – Αναπληρώτρια Βοηθός Υπουργού για τη Διεθνή Πυρηνική Πολιτική και Συνεργασία, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) Tommy Joyce – Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Βοηθός Υπουργού για το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) Josh Volz – Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργού για την Ευρώπη, την Ευρασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE)

Εκπρόσωποι Κρατών-Μελών που θα παραστούν στο P-TEC

Belinda Balluku – Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Υποδομών & Ενέργειας, ΑΛΒΑΝΙΑ Ljiljana Lovrić – Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων, ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Zhecho Stankov – Υπουργός Ενέργειας, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ante Šušnjar – Υπουργός Οικονομίας, ΚΡΟΑΤΙΑ Γιώργος Παπαναστασίου – Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ΚΥΠΡΟΣ Ivo Šilhavý – Πρέσβης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Andres Sutt – Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΕΣΘΟΝΙΑ Péter Sztáray – Υφυπουργός Εξωτερικής Πολιτικής και Ενεργειακής Ασφάλειας, ΟΥΓΓΑΡΙΑ Artane Rizvanolli – Υπουργός Οικονομίας, ΚΟΣΟΒΟ Kaspars Melnis – Υπουργός Κλίματος και Ενέργειας, ΛΕΤΟΝΙΑ Žygimantas Vaičiūnas – Υπουργός Ενέργειας, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Dorin Ciunguietu – Υπουργός Ενέργειας, ΜΟΛΔΑΒΙΑ Sanja Božinovska – Υπουργός Ενέργειας, Ορυχείων και Ορυκτών Πόρων, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Cătălin Predoiu – Υπουργός Εσωτερικών και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, ΡΟΥΜΑΝΙΑ Alexandru Nazare – Υπουργός Οικονομικών, ΡΟΥΜΑΝΙΑ Denisa Saková – Υπουργός Οικονομίας και Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός, ΣΛΟΒΑΚΙΑ Jovana Joksimović – Αναπληρώτρια Υπουργός για Διεθνή Συνεργασία και Ενσωμάτωση στην Ε.Ε., ΣΕΡΒΙΑ Tamara Weingerl Požar – Πρέσβης της Σλοβενίας στην Ελλάδα, ΣΛΟΒΕΝΙΑ Svitlana Hrynchuk – Υπουργός Ενέργειας, ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πηγή: ΟΤ