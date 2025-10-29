Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Άνιση είναι η επιβάρυνση στο ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά της Ευρώπης, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα αν και είναι φθηνότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ σε ονομαστικές τιμές, τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και στο φυσικό αέριο, σε μονάδες αγοραστικής κινείται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Αν αφαιρέσουμε τους φόρους και τα τέλη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το ρεύμα στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ το α’ εξάμηνο του 2025 – πηγή: Eurostat

Πώς κινήθηκαν οι τιμές του ρεύματος

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, από τα 28,87 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η τάση αυτή συνεχίζει την περίοδο σταθερότητας των τιμών, αν και οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το μερίδιο των φόρων και των τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 24,7 % το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 27,6 % το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες χώρες

Η Γερμανία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025, με 38,35 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (35,71 ευρώ) και τη Δανία (34,85 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10,40 ευρώ), τη Μάλτα (12,44 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,00 ευρώ).

Τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται κάπου στη μέση, πληρώνοντας περίπου 23 ευρώ ανά 100ΚWh.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις των τιμών στο Λουξεμβούργο (+31,3 %), την Ιρλανδία (+25,9 %) και την Πολωνία (+20,0 %). Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτερες μειώσεις των τιμών καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1 %), τη Φινλανδία (-9,8 %) και την Κύπρο (-9,5 %). Στην Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 οι ονομαστικές τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2%

Εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Standards) οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση το PPS παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70).

Σε όρους αγοραστικής δύναμης οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθαν περίπου στα 27,8 PPS, οριακά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (28,6).

Οριακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση στην ΕΕ παρουσίασαν οριακή μείωση σε 19,02 ευρώ ανά 100 kWh, από 19,41 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Ο αριθμός των χωρών με αυξήσεις τιμών ήταν σχεδόν ίσος με τον αριθμό των χωρών με μειώσεις.

Σημαντική μείωση στο φυσικό αέριο

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στην ΕΕ μειώθηκαν σε 11,43 ευρώ ανά 100 kWh από 12,44 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας πτώση 8,1%. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή στις εποχιακές διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, που ήταν χαρακτηριστικές της περιόδου πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το ποσοστό των φόρων και των τελών στις τελικές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκε ελαφρώς από 30,0 % το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 31,1 % το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποδηλώνοντας περαιτέρω μείωση των επιδοτήσεων — κυρίως με τη μορφή φορολογικών μειώσεων — που εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Σουηδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές με 21,30 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (16,17 ευρώ) και τη Δανία (13,06 ευρώ). Αντίθετα, η Ουγγαρία (3,07 ευρώ ανά 100 kWh), η Κροατία (4,61 ευρώ) και η Ρουμανία (5,59 ευρώ) κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.

Το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ονομαστικές τιμές στο φυσικό αέριο, με 8,6 ευρώ ανά 100 ΚWh

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών σε εθνικά νομίσματα καταγράφηκαν στην Εσθονία (+23,9 %), τη Βουλγαρία (+23,6 %) και τη Σουηδία (+20,9 %), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-12,7 %), την Αυστρία (-11,5 %) και την Τσεχία (-10,9 %).

Εκφρασμένες σε πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (17,55), την Πορτογαλία (15,34) και τις Κάτω Χώρες (13,80). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση το PPS παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (4,43), την Κροατία (6,47) και το Λουξεμβούργο (7,04).

Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το φυσικό αέριο στην Ελλάδα κοστίζει σχεδόν όσο και στον μέσο όρο της ΕΕ (10,6 PPS, έναντι 11)