Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29 Οκτωβρίου 2025 | 22:44

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
Άνιση είναι η επιβάρυνση στο ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά της Ευρώπης, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.  Η Ελλάδα αν και είναι φθηνότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ σε ονομαστικές τιμές, τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και στο φυσικό αέριο, σε μονάδες αγοραστικής κινείται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.  Αν αφαιρέσουμε τους φόρους και τα τέλη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το ρεύμα στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.   

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ το α’ εξάμηνο του 2025 – πηγή: Eurostat

Πώς κινήθηκαν οι τιμές του ρεύματος

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025,  η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, από τα 28,87 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η τάση αυτή συνεχίζει την περίοδο σταθερότητας των τιμών, αν και οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το μερίδιο των φόρων και των τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 24,7 % το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 27,6 % το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το ηλεκτρικο ρεύμα κοστίζει σχεδόν όσο και στον μέσο όρο της ΕΕ

Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες χώρες

Η Γερμανία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025, με 38,35 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (35,71 ευρώ) και τη Δανία (34,85 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10,40 ευρώ), τη Μάλτα (12,44 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,00 ευρώ).

Τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται κάπου στη μέση, πληρώνοντας περίπου 23 ευρώ ανά 100ΚWh.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις των τιμών στο Λουξεμβούργο (+31,3 %), την Ιρλανδία (+25,9 %) και την Πολωνία (+20,0 %). Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτερες μειώσεις των τιμών καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1 %), τη Φινλανδία (-9,8 %) και την Κύπρο (-9,5 %). Στην Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 οι ονομαστικές τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2%

Εκφρασμένες σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Standards) οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση το PPS παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70).

Σε όρους αγοραστικής δύναμης οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθαν περίπου στα 27,8 PPS, οριακά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (28,6).

Οριακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακή χρήση στην ΕΕ παρουσίασαν οριακή μείωση σε 19,02 ευρώ ανά 100 kWh, από 19,41 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Ο αριθμός των χωρών με αυξήσεις τιμών ήταν σχεδόν ίσος με τον αριθμό των χωρών με μειώσεις.

Σημαντική μείωση στο φυσικό αέριο

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στην ΕΕ μειώθηκαν σε 11,43 ευρώ ανά 100 kWh από 12,44 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας πτώση 8,1%. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή στις εποχιακές διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, που ήταν χαρακτηριστικές της περιόδου πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το ποσοστό των φόρων και των τελών στις τελικές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκε ελαφρώς από 30,0 % το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 31,1 % το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποδηλώνοντας περαιτέρω μείωση των επιδοτήσεων — κυρίως με τη μορφή φορολογικών μειώσεων — που εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Σουηδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές με 21,30 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (16,17 ευρώ) και τη Δανία (13,06 ευρώ). Αντίθετα, η Ουγγαρία (3,07 ευρώ ανά 100 kWh), η Κροατία (4,61 ευρώ) και η Ρουμανία (5,59 ευρώ) κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.

Το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ονομαστικές τιμές στο φυσικό αέριο, με 8,6 ευρώ ανά 100 ΚWh

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών σε εθνικά νομίσματα καταγράφηκαν στην Εσθονία (+23,9 %), τη Βουλγαρία (+23,6 %) και τη Σουηδία (+20,9 %), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-12,7 %), την Αυστρία (-11,5 %) και την Τσεχία (-10,9 %).

Εκφρασμένες σε πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (17,55), την Πορτογαλία (15,34) και τις Κάτω Χώρες (13,80). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση το PPS παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (4,43), την Κροατία (6,47) και το Λουξεμβούργο (7,04).

Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το φυσικό αέριο στην Ελλάδα κοστίζει σχεδόν όσο και στον μέσο όρο της ΕΕ (10,6 PPS, έναντι 11)

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

