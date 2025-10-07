newspaper
Υποσχέσεις Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος της Βιομηχανίας
Οικονομία 07 Οκτωβρίου 2025 | 11:10

Υποσχέσεις Μητσοτάκη για το ενεργειακό κόστος της Βιομηχανίας

Στο επίκεντρο της ΓΣ του ΣΕΒ το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία – Γράψε, σβήσε… από την κυβέρνηση για το ιταλικό μοντέλο – Τα «θέλω» των βιομηχάνων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Η ελληνική βιομηχανία, για την ακρίβεια η μεταποίηση συνεισφέρει περίπου στο 9% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 15%. Η συμβολή στην απασχόληση φτάνει περίπου στο 10%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη κινείται στο 15,5%.

Η συνεισφορά είναι σημαντική για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, ωστόσο σημαντικά εμπόδια όπως το ενεργειακό κόστος, η χαμηλή παραγωγικότητα και η γραφειοκρατία καθιστούν επί της ουσίας απαγορευτική στη χώρα μας την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη βιομηχανία.

Η βιομηχανία και οι εκπρόσωποι της αναμένουν σήμερα να ακούσουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη  παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο απειλεί να κλείσει δύο εργοστάσια

Η γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Σήμερα 7 Οκτωβρίου το απόγευμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το μήνυμα της φετινής ΓΣ είναι: «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη».

Η βιομηχανία και οι εκπρόσωποι της αναμένουν σήμερα να ακούσουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη  παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο απειλεί να κλείσει δύο εργοστάσια. «Θα πονέσει την ελληνική οικονομία, αν αυτό συμβεί…», προειδοποίησε ο βιομήχανος από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Ο ίδιος τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος φτάνει σε κλάδους της βιομηχανίας ακόμα και στο 60% του κόστους.

Βιομηχανία

Στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ εκτός από τον πρωθυπουργό έχει προσκληθεί να μιλήσει και ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών και μάνατζερ που θα βρίσκονται καλεσμένοι σήμερα στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιδοθεί σε ένα «ράβε, ξήλωνε…» της πρότασης του ΣΕΒ προκειμένου αφενός να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος και αφετέρου να χωρέσει όσους περισσότερους κλάδους της μεταποίησης και των ενεργοβόρων επιχειρήσεων μπορεί…

Η βιομηχανία και το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

Οι προσδοκίες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας καλλιεργήθηκαν από την κυβέρνηση, έπειτα αφενός από συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε ο ΣΕΒ – το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο – αλλά και από την έντονη κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση από τον ΣΒΕ και τους εκπροσώπους των βιοτεχνών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν δεν άκουσαν κανένα μέτρο από τον πρωθυπουργό στη διάρκεια της ΔΕΘ.

Οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα του ΣΕΒ αναμένεται να περιοριστεί σε υποσχέσεις αλλά και σε απαρίθμηση μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας των επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιδοθεί σε ένα «ράβε, ξήλωνε…» της πρότασης του ΣΕΒ προκειμένου αφενός να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος και αφετέρου να χωρέσει όσους περισσότερους κλάδους της μεταποίησης και των ενεργοβόρων επιχειρήσεων μπορεί…

Χωρίς κλειδωμένα μέτρα για τη βιομηχανία

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συγκεκριμένο πλαίσιο για την παρέμβαση που θέλει να κάνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

Οπότε, οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα του ΣΕΒ αναμένεται να περιοριστεί σε υποσχέσεις αλλά και σε απαρίθμηση μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και της φορολογίας των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στους βιομήχανους για τη στήριξη που τους έχει παράσχει.

Η κυβέρνηση, λένε πηγές, επιδιώκει να προσαρμόσει το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο στα ελληνικά δεδομένα, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτα εφικτό. Στην προσπάθεια αυτή, βέβαια, συναντά και αντικρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθεί να συγκεράσει… ώστε να μείνουν όλες οι επιχειρήσεις ικανοποιημένες.

Οι ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις συνεχίζουν να μη βλέπουν την υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα αλλά και θα διευκολύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον

Το εχθρικό κλίμα

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναμένεται στη σημερινή ομιλία του να σημειώσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας  αλλά και να επαναφέρει τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου για περαιτέρω ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις καθώς και για ανεμπόδιστη άσκηση του επιχειρείν.

Τόσο ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος όσο και άλλοι επιφανείς επιχειρηματίες και μάνατζερ τον περασμένο Ιούνιο, στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ (κλειστή εκδήλωση), είχαν ασκήσει παρόμοια κριτική. Από τότε μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι θεαματικά.

Οι ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις συνεχίζουν να μη βλέπουν την υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα αλλά και θα διευκολύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στους κόλπους των βιομηχάνων και των επιχειρήσεων η απογοήτευση απέναντι στη μη υλοποίηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις και αντιμετώπιση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας είναι διάχυτη

Το κυνήγι των επιχειρήσεων για την ακρίβεια όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους και δεν λαμβάνει μέτρα για το ενεργειακό κόστος δημιουργούν ένα εχθρικό κλίμα στην αγορά. Κάτι που έχουν σημειώσει στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας με αρθρογραφία τους.

Την ίδια στιγμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τον τρόπο διάθεσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΒ, ως είθισται σε μία ανοιχτή εκδήλωση και ιδίως όταν διοργανώνεται από τα μέλη του πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη Γενική Συνέλευση, δεν σηκώνει υπερβολικά τους τόνους απέναντι στις κυβερνήσεις. Τηρεί τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζει ένας οικοδεσπότης στους καλεσμένους του…, όπως σημειώνουν βετεράνοι βιομήχανοι.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους κόλπους των βιομηχάνων και των επιχειρήσεων η απογοήτευση απέναντι στη μη υλοποίηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις και αντιμετώπιση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας είναι διάχυτη… Και η δυσαρέσκεια αυτή αναμένεται να εκδηλώνεται στο άμεσο μέλλον σε δημόσιες εμφανίσεις επιχειρηματιών και στελεχών εταιρειών.

