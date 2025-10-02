Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους
Xωρίς πρακτικό αποτέλεσμα έληξε η δεύτερη κατά σειρά διυπουργική σύσκεψη- με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας-με κεντρικό θέμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, με επίκεντρο το ενεργειακό κόστος. Κατά πληροφορίες έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με την κυβέρνηση να επιφυλάσσεται να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα πριν προχωρήσει στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.
Ο κίνδυνος «λουκέτων»
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη,με τη συμμετοχή των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.
Από την πλευρά της βιομηχανίας στη σύσκεψη μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.
Το ιταλικό μοντέλο
Της σημερινής διυπουργικής σύσκεψης, είχαν προηγηθεί τεχνικές συναντήσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και βιομηχάνους με επικεφαλής τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την αντιπρόεδρο του ΣΕΒ Ράνια Αικατερίνη όπου εξετάστηκαν τα σενάρια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία.Βάση της υιοθέτησης των μέτρων που θα στηρίξουν τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία, ήταν η πρόταση του ΣΕΒ για την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου.
Το ετήσιο κόστος του μέτρου για την ελληνική αγορά και για τη στήριξη για τρία χρόνια 60 ενεργοβόρων καταναλωτών υψηλής και μέσης τάσης ανέρχεται σε 265 εκατ. ευρώ. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου που περιελάμβανε ουσιαστικά την παροχή «ενεργειακών δανείων» και την επιστροφή των ποσοτήτων που τους παρασχέθηκαν με επιδοτούμενη τιμή μέσα από επενδύσεις σε ΑΠΕ, απορρίφθηκε.
πηγή: ΟΤ
