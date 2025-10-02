Xωρίς πρακτικό αποτέλεσμα έληξε η δεύτερη κατά σειρά διυπουργική σύσκεψη- με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας-με κεντρικό θέμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, με επίκεντρο το ενεργειακό κόστος. Κατά πληροφορίες έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με την κυβέρνηση να επιφυλάσσεται να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα πριν προχωρήσει στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.

Ο κίνδυνος «λουκέτων»

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη,με τη συμμετοχή των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Από την πλευρά της βιομηχανίας στη σύσκεψη μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.