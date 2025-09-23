Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Οι μορφές καθαρής ενέργειας κυριαρχούν στην Ε.Ε. και η Eurelectric με το ενεργειακό βαρόμετρο για το 2025 να καταγράφει και τις επιπτώσεις στο κόστος ηλεκτρισμού.

Η Eurelectric, ο φορέας που εκπροσωπεί τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., μέσα από την έρευνα σημειώνει αφενός το θετικό γεγονός της μείωσης των τιμών λόγω της επικράτησης των ΑΠΕ και της πυρηνικής ενέργειας αλλά και την αστάθεια που προκαλείται στις αγορές εξαιτίας των ελλιπών επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ευελιξία. Η Eurelectric απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ζητά την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού σε όλους τους τομείς.

Κυρίαρχες οι καθαρές μορφές ενέργειας

Σύμφωνα με το ενεργειακό βαρόμετρο το 2024 η αυξημένη συμμετοχή των καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της ζήτησης, μείωσαν τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 82 ευρώ ανά MWh (Μεγαβατώρα) από 227 ευρώ ανά MWh το 2022.

Το 2024, ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε την πορεία του προς την αποανθρακοποίηση, με τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια να αντιπροσωπεύουν συνολικά το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το αυξημένο μερίδιο καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε στην πτώση των μέσων τιμών χονδρικής στην Ε.Ε. στα 82 ευρώ/MWh το 2024 σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο των 227 ευρώ/MWh το 2022. Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν στην εσωτερική αγορά, με τις περιοχές που εξακολουθούν να εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα να καταγράφουν υψηλότερες τιμές.

Η Eurelectric για τις απότομες αυξήσεις

Παρά την πτώση αυτή, αναφέρει η Eurelectric, «οι απότομες αυξήσεις των περιφερειακών τιμών και η αστάθεια της αγοράς παραμένουν. Για τη σταθεροποίηση της αγοράς», τονίζουν οι εταιρείες ηλεκτρισμού, «η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό και να επενδύσει σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και ευελιξία με σκοπό τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ενέργειας που να παρέχει προσιτή ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές».

Η χώρα μας μαζί με άλλες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χτυπήθηκαν περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι άλλων κρατών στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη

Παρόλο που ορισμένες περιοχές, ειδικότερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, βρέθηκαν αντιμέτωπες με επίμονες αυξήσεις τιμών, οι τιμές υπερέβησαν κατά μέσο όρο τα 150 ευρώ/MWh μόνο στο 6,9% του χρόνου μέσα το 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 69% το 2022.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές είχαν αρνητική πορεία στο 3,6% του χρόνου κατά μέσο όρο, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι περίοδοι υπερπροσφοράς παραμένουν πρόκληση.

Η Ελλάδα στην έρευνα της Eurelectric για τις τιμές

Πάντως, η Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έρευνα της Eurelectric συγκαταλέγεται στις περιφέρειες εκείνες με τον περισσότερο χρόνο κατά τον οποίο το 2024 οι τιμές ξεπέρασαν τα 150 ευρώ ανά MWh.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, για την ακρίβεια, αυξήθηκε μόνο κατά 1% το 2024, εξακολουθώντας να είναι κατά 7 % χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2021,. ένδειξη ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη πλήρως ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση

Επενδύσεις

«Για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς, θα πρέπει να επενδύσουμε σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και συστήματα ευελιξίας. Ταυτόχρονα, η χαμηλή ζήτηση παραμένει τροχοπέδη για τη διατήρηση βιώσιμων/σταθερών επενδύσεων» υπογραμμίζει ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, για την ακρίβεια, αυξήθηκε μόνο κατά 1% το 2024, εξακολουθώντας να είναι κατά 7 % χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2021,. ένδειξη ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη πλήρως ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση. Η παροχή κινήτρων για τον εξηλεκτρισμό θα είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου του 32% έως το 2030, όπως ορίζεται στη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία.

Για τον σκοπό αυτό, η Eurelectric καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό σε όλους τους τομείς, όπως μεταφορές, θέρμανση και βιομηχανία, παράλληλα με τη θέσπιση αποτελεσματικών σημάτων επενδύσεων για τα δίκτυα και τις λύσεις ευελιξίας, ώστε να διασφαλιστεί η εξισορρόπηση του συστήματος.

πηγή: ΟΤ