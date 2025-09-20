newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Η πράσινη ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο γοργά αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας σχεδόν 950.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν ήδη το 24,5% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.

Κεντρικό ρόλο έχουν η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, που αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ όλων των πράσινων θέσεων εργασίας, με 236.600 και 273.500 εργαζόμενους αντίστοιχα.

Η Γερμανία παραμένει πρωταγωνίστρια, απασχολώντας πάνω από 310.000 εργαζόμενους κυρίως στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η Γαλλία και η Σουηδία ακολουθούν με 86.000 και 67.200 αντίστοιχα.

Η Ιταλία κατατάσσεται τέταρτη, με σημαντική παρουσία στον τομέα των φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με το euronews.

Οι εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας

Η Ευρώπη επενδύει έντονα και στα εξαγώγιμα προϊόντα πράσινης ενέργειας.

Το 2024, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτέλεσαν το πιο κερδοφόρο εξαγώγιμο προϊόν, με αξία που ξεπέρασε τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησαν οι σταθμοί φόρτισης (12 δισ. ευρώ) και οι μπαταρίες (11 δισ. ευρώ).

Παρά τη δυναμική, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω χαμηλότερης του αναμενομένου ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η Ουγγαρία στην πρώτη γραμμή

Η Ουγγαρία έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στρατηγικά στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Στον κλάδο των μπαταριών, κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ, με παραγωγική ικανότητα 87,5 GW. Οι σημαντικές κινεζικές επενδύσεις ενισχύουν τη δυναμική της, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χώρα θα ξεπεράσει τα 190 GW μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, η Ουγγαρία κατέχει το υψηλότερο μερίδιο παραγωγής μεταξύ των κρατών-μελών, με 24,6%.

Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή: σε λιγότερο από μία δεκαετία, η χώρα πολλαπλασίασε κατά 65 φορές την παραγωγή της, φτάνοντας τα 5,8 GW από μόλις 89 MW.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή ήπειρος συνολικά παράγει περίπου 1,47 εκατομμύρια GW/h ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως. Στην κορυφή βρίσκεται η Γερμανία με 251.000 GW/h, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία (143.461), το Ηνωμένο Βασίλειο (135.159), η Ισπανία (122.960) και η Σουηδία (118.227).

Η δυναμική αυτή καταδεικνύει ότι η Ευρώπη έχει μπει σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης, αν και η πορεία παραμένει ανομοιόμορφη μεταξύ των κρατών.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η Ουγγαρία φαίνεται να έχει βρει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας και των φωτοβολταϊκών, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και την οικονομία της. Ωστόσο, η αβέβαιη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι επενδύσεις στις μπαταρίες θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Αναμφίβολα, η χώρα αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικούς παίκτες στον ευρωπαϊκό χάρτη της πράσινης ενέργειας.

Το αν θα διατηρήσει αυτό το προβάδισμα θα εξαρτηθεί τόσο από τις διεθνείς τάσεις όσο και από την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Stream
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
Ελλάδα 20.09.25

O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό

Παρότι δεν υπάρχει πιο γλυκό θαλάσσιο θηλαστικό από τις φώκιες και ο κόσμος θέλει να το πλησιάσει, η ΜOm εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας συμβουλές ώστε η νεαρή φώκια να παραμείνει ασφαλής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
