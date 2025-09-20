Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η πράσινη ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο γοργά αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας σχεδόν 950.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν ήδη το 24,5% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.

Κεντρικό ρόλο έχουν η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, που αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ όλων των πράσινων θέσεων εργασίας, με 236.600 και 273.500 εργαζόμενους αντίστοιχα.

Η Γερμανία παραμένει πρωταγωνίστρια, απασχολώντας πάνω από 310.000 εργαζόμενους κυρίως στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η Γαλλία και η Σουηδία ακολουθούν με 86.000 και 67.200 αντίστοιχα.

Η Ιταλία κατατάσσεται τέταρτη, με σημαντική παρουσία στον τομέα των φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με το euronews.

Οι εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας

Η Ευρώπη επενδύει έντονα και στα εξαγώγιμα προϊόντα πράσινης ενέργειας.

Το 2024, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτέλεσαν το πιο κερδοφόρο εξαγώγιμο προϊόν, με αξία που ξεπέρασε τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησαν οι σταθμοί φόρτισης (12 δισ. ευρώ) και οι μπαταρίες (11 δισ. ευρώ).

Παρά τη δυναμική, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω χαμηλότερης του αναμενομένου ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η Ουγγαρία στην πρώτη γραμμή

Η Ουγγαρία έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στρατηγικά στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Στον κλάδο των μπαταριών, κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ, με παραγωγική ικανότητα 87,5 GW. Οι σημαντικές κινεζικές επενδύσεις ενισχύουν τη δυναμική της, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χώρα θα ξεπεράσει τα 190 GW μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, η Ουγγαρία κατέχει το υψηλότερο μερίδιο παραγωγής μεταξύ των κρατών-μελών, με 24,6%.

Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή: σε λιγότερο από μία δεκαετία, η χώρα πολλαπλασίασε κατά 65 φορές την παραγωγή της, φτάνοντας τα 5,8 GW από μόλις 89 MW.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή ήπειρος συνολικά παράγει περίπου 1,47 εκατομμύρια GW/h ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως. Στην κορυφή βρίσκεται η Γερμανία με 251.000 GW/h, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία (143.461), το Ηνωμένο Βασίλειο (135.159), η Ισπανία (122.960) και η Σουηδία (118.227).

Η δυναμική αυτή καταδεικνύει ότι η Ευρώπη έχει μπει σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης, αν και η πορεία παραμένει ανομοιόμορφη μεταξύ των κρατών.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η Ουγγαρία φαίνεται να έχει βρει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας και των φωτοβολταϊκών, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και την οικονομία της. Ωστόσο, η αβέβαιη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι επενδύσεις στις μπαταρίες θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Αναμφίβολα, η χώρα αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικούς παίκτες στον ευρωπαϊκό χάρτη της πράσινης ενέργειας.

Το αν θα διατηρήσει αυτό το προβάδισμα θα εξαρτηθεί τόσο από τις διεθνείς τάσεις όσο και από την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.