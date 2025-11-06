newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Τι γνωρίζουμε για τη γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Ιόνιο – Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας
Τι γνωρίζουμε για τη γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Ιόνιο – Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας

H γεώτρηση που ανέλαβαν οι εταιρείες ExxonMobil. Energean και HelleniQ θα εξετάσει την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Τον δρόμο για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια ανοίγει η συμφωνία που υπέγραψαν την Πέμπτη οι εταιρείες ExxonMobil, HelleniQ και Energean Hellas για το λεγόμενο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Όπως αναγνωρίζει πάντως το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, ο εντοπισμός αξιοποιήσιμου κοιτάσματος φυσικού αερίου μόνο εγγυημένος δεν πρέπει να θεωρείται, καθώς η επιχείρηση θεωρείται «υψηλού ρίσκου».

Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε ανάλογη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα ήταν οι δύο προσπάθειες «Νηρέας-1» και «Ολυμπία-1» στα ανοικτά του Θερμαϊκού κόλπου το 1986.

Μέχρι σήμερα, το κοίτασμα πετρελαίου του Πρίνου έξω από την Καβάλα είναι το μόνο που έχει αξιοποιηθεί στην Ελλάδα. Έχει πλέον εξαντληθεί αλλά προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως γεωλογική αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικές εκπομπές.

Πού θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση;

Το Μπλοκ 2 βρίσκεται 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας, ακριβώς δίπλα στα θαλάσσια σύνορα με την Ιταλία. Η περιοχή έχει έκταση 2.422. τετραγωνικά χιλιόμετρα –είναι δηλαδή μεγαλύτερη από τη Λέσβο- και τα νερά της έχουν βάθος από 500 έως 1.500 μέτρα.

Το 2022 συλλέχθηκαν δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα για ολόκληρη την περιοχή, τα οποία υπέδειξαν τη δομή «Ασωπός».

Το ίδιο έτος ακολούθησε η σεισμική χαρτογράφηση τριών διαστάσεων από την εταιρεία Energean.

Ποιο είναι το εκτιμώμενο μέγεθος του κοιτάσματος;

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, η γεώτρηση Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα που βρίσκεται 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος νερού 850 μέτρων.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, το πιθανό κοίτασμα μπορεί να περιέχει περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που βρίσκεται παγιδευμένο μέσα σε ανθρακικά πετρώματα.

Με τις σημερινές τιμές, η ποσότητα αυτή έχει αξία γύρω στα 200 δισεκατομμύρια.

Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχίας;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, η πιθανότητα εντοπισμού αξιοποιήσιμου κοιτάσματις εκτιμάται στο 15-18%.

Πρόκειται επομένως για μια επιχείρηση «υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης», όπως αναγνωρίζει η ανακοίνωση.

Πότε θα ξεκινήσει η γεώτρηση;

Η δέσμευση για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης θα πρέπει να έχει ληφθεί έως τον Μάρτιο του 2026 προκειμένου να υποβληθεί επίσημα το αίτημα μετάβασης στην επόμενη (δεύτερη) ερευνητική περίοδο προς την ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων).

Εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι αδειοδοτικές διαδικασίες, η ερευνητική γεώτρηση είναι εφικτή μέσα στην επόμενη διετία.

Ποιοι συμμετέχουν στο έργο;

Μετά τη συμφωνία της Πέμπτης τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • ExxonMobil 60%
    Energean Hellas 30%
    HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10%

H Energean παραμένει διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, τη διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Το ιστορικό του Μπλοκ 2

Τον Μάρτιο του 2018 το Μπλοκ 2 παραχωρήθηκε αρχικά στην κοινοπραξία των εταιρειών Total (50%), Edison (25%) και ΕΛΠΕ (25%).

Τον Φεβρουάριο του 2021 η Energean Hellas απέκτησε το μερίδιο 50% που κατείχε η Τotal και  ανέλαβε διαχειριστής της παραχώρησης.

Η εταιρεία, μέσω της εξαγοράς του τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Edison, ανέλαβε το επιπλέον 25%, οπότε το συνολικό ποσοστό της στην παραχώρηση ανήλθε στο 75%.

Στην HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα (πρώην όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων) ανήκε μέχρι σήμερα το 25% στην παραχώρησης.

Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά
Δηλώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 06.11.25
Δηλώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 06.11.25

Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και της οικονομικής τους κατάστασης φοβούνται 7 στα 10 νοικοκυριά. Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ σχολιάζει τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νταγκ Μπέργκαμ: Έχουμε κοινές αξίες – Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο
Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ 06.11.25
Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ 06.11.25

Νταγκ Μπέργκαμ: Έχουμε κοινές αξίες – Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο

«Όταν έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε ενέργεια στους φίλους και τους συμμάχους μας θα το κάνουμε», είπε ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέγκμαν

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο