Κύπρος: Στα 8 με 9 τρισ. κυβικά πόδια το φυσικό αέριο σε Πήγασο και Γλαύκο, σύμφωνα με την ExxonMobil
Οι γεωτρήσεις Πήγασος και Γλαύκος της κυπριακής ΑΟΖ ενδεχομένως να περιέχουν συνδυαστικά 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, εκτιμά η ExxonMobil.
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Λετυμπιώτης (φωτογραφία αρχείου, επάνω).
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση, κατά την οποία ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil κ. Τζον Αρντιλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αρχικά ευρήματα της τελευταίας γεώτρησης στο ‘Πήγασος’.
«Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil»
»Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που έχουν ενώπιόν τους, συνδυαστικά με το ‘Γλαύκος’, η ποσότητα του φυσικού αερίου, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, μπορεί να ανέρχεται σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil».
Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Αρντιλ την ικανοποίησή του για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και για τη δραστηριοποίησή της στην κυπριακή ΑΟΖ.
Εστειλε επίσης το μήνυμα, όπως είπε, από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης ως προς την επίσπευση, το συντομότερο δυνατόν, της εξόρυξης για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτιστο στόχο, ασφαλώς, τη θετική επίδραση προς το ενεργειακό κόστος για τους κύπριους καταναλωτές.
«Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που η παρουσία τους αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ», ανέφερε.
Χρονοδιαγράμματα αξιοποίησης
Σε ερώτηση αν η εταιρεία ενημέρωσε πώς θα κινηθεί ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ποσότητες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση.
Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επόμενες, πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί».
Πηγή: ΑΠΕ
- Τι έκανε η κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη;
- Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
- Αλήθειες και ψέματα: Είναι οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι;
- ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
- Οφειλές: Στο τραπέζι η επιστροφή των 120 δόσεων
- Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις