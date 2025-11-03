Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Ο αμερικανικός γίγαντας της πετρελαιοβιομηχανίας ExxonMobil θα σταματήσει να δραστηριοποιείται στην ΕΕ αν δεν χαλαρώσει ο σχεδιαζόμενος κανονισμός για την εταιρική βιωσιμότητα, απείλησε την Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η ExxonMobil έρχεται έτσι να προστεθεί στους παραγωγούς ενέργειας που ζητούν να αλλάξει η Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας στην Εταιρική Βιωσιμότητα, η οποία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Η οδηγία έχει στόχο να προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη διαφάνεια για τους κινδύνους και θεωρεί τις επιχειρήσεις υπόλογες ακόμα και για δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης.Για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν το 5% του παγκόσμιου τζίρου τους.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη και, το πιο σημαντικό, αν αρχίσουν να επιβάλουν την επιβλαβή τους νομοθεσία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, καθίσταται αδύνατο να μείνουμε» στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γουντς στο περιθώριο της Συνάντησης ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι.

Μιλώντας στο Reuters, οπ Γουντς περιέγραψε ως «τεχνικά ανέφικτη» την απαίτηση της οδηγίας να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις σχέδια κλιματικής μετάβασης που ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, σύμφωνα με τον οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας έως το 2100 δεν πρέπει να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι το γεγονός ότι η υπέρβαση του νόμου δεν απαιτεί κάτι τέτοιο μόνο για τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη αλλά για τις δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα του εάν αυτό αγγίζει την Ευρώπη» είπε ο επικεφαλής της ExxonMobil.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ασκεί πιέσεις κατά της οδηγίας, η οποία θα είχε «καταστροφικές επιπτώσεις» στην τρέχουσα μορφή της.

Τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να διαπραγματευτεί περαιτέρω αλλαγές στην οδηγία, οι οποίες θα μπορούσαν να εγκριθούν ως τα τέλη του έτους.

Ο Γουντς επιτέθηκε στις πολιτικές των Βρυξελλών κάνοντας λόγο για «υπερρυθμισμένη οικονομία που αποβιομηχανίζεται και πνίγει την οικονομική ανάπτυξη».

Το Κατάρ και οι ΗΠΑ ζήτησαν τον περασμένο μήνα από τους ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν την οδηγία, οι οποία όπως λένε απειλεί την παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Στη συνάντηση της ADIPEC την Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ επανέλαβε την απειλή του να σταματήσει τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη αν δεν αναθεωρηθεί η οδηγία.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα, και αυτή είναι μια απαίτηση μεταξύ πολλών» είπε ο Σάαντ αλ-Κάαμπι, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatatEnergy.

«Η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι χρειάζεται το αέριο από το Κατάρ. Χρειάζεται το αέριο των ΗΠΑ» δήλωσε.