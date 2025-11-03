science
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
Περιβάλλον 03 Νοεμβρίου 2025 | 14:11

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Ο αμερικανικός γίγαντας της πετρελαιοβιομηχανίας ExxonMobil θα σταματήσει να δραστηριοποιείται στην ΕΕ αν δεν χαλαρώσει ο σχεδιαζόμενος κανονισμός για την εταιρική βιωσιμότητα, απείλησε την Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η ExxonMobil έρχεται έτσι να προστεθεί στους παραγωγούς ενέργειας που ζητούν να αλλάξει η Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας στην Εταιρική Βιωσιμότητα, η οποία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Η οδηγία έχει στόχο να προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη διαφάνεια για τους κινδύνους και θεωρεί τις επιχειρήσεις υπόλογες ακόμα και για δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης.Για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν το 5% του παγκόσμιου τζίρου τους.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη και, το πιο σημαντικό, αν αρχίσουν να επιβάλουν την επιβλαβή τους νομοθεσία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, καθίσταται αδύνατο να μείνουμε» στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γουντς στο περιθώριο της Συνάντησης ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι.

Μιλώντας στο Reuters, οπ Γουντς περιέγραψε ως «τεχνικά ανέφικτη» την απαίτηση της οδηγίας να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις σχέδια κλιματικής μετάβασης που ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, σύμφωνα με τον οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας έως το 2100 δεν πρέπει να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, στο περιθώριο της συνόδου ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι (Reuters)

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, στο περιθώριο της συνόδου ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι (Reuters)

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι το γεγονός ότι η υπέρβαση του νόμου δεν απαιτεί κάτι τέτοιο μόνο για τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη αλλά για τις δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα του εάν αυτό αγγίζει την Ευρώπη»  είπε ο επικεφαλής της ExxonMobil.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ασκεί πιέσεις κατά της οδηγίας, η οποία θα είχε «καταστροφικές επιπτώσεις» στην τρέχουσα μορφή της.

Τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να διαπραγματευτεί περαιτέρω αλλαγές στην οδηγία, οι οποίες θα μπορούσαν να εγκριθούν ως τα τέλη του έτους.

Ο Γουντς επιτέθηκε στις πολιτικές των Βρυξελλών κάνοντας λόγο για «υπερρυθμισμένη οικονομία που αποβιομηχανίζεται και πνίγει την οικονομική ανάπτυξη».

Το Κατάρ και οι ΗΠΑ ζήτησαν τον περασμένο μήνα από τους ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν την οδηγία, οι οποία όπως λένε απειλεί την παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Στη συνάντηση της ADIPEC την Δευτέρα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ επανέλαβε την απειλή του να σταματήσει τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη αν δεν αναθεωρηθεί η οδηγία.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα, και αυτή είναι μια απαίτηση μεταξύ πολλών» είπε ο Σάαντ αλ-Κάαμπι, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatatEnergy.

«Η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι χρειάζεται το αέριο από το Κατάρ. Χρειάζεται το αέριο των ΗΠΑ» δήλωσε.

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
