Δεκάδες Φιλιππινέζοι που έχασαν δικούς τους ή υπέστησαν ζημιές από ισχυρό τυφώνα το 2021 αξιώνουν αποζημίωση από την πετρελαιοβιομηχανία Shell για τον ρόλο της στην κλιματική αλλαγή, μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες προσφυγές για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

H βρετανική Shell υποστηρίζει από την πλευρά της ότι δεν φέρει νομική ευθύνη για τον τυφώνα Odette, γνωστό και ως Rai, ο οποίος σκότωσε 400 ανθρώπους και θεωρείται ο δεύτερος πιο καταστροφικός τυφώνας στην ιστορία των Φιλιππίνων.

Περίπου 70 άτομα που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή έστειλαν αυτή την εβδομάδα εξώδικη επιστολή στη Shell ζητώντας αποζημίωση, της οποίας το ύψος δεν προσδιόρισαν. Αν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στο αίτημα σχεδιάζουν να υποβάλουν αγωγή σε βρετανικό δικαστήριο στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η ομάδα δηλώνει ότι θέλει να δώσει το παράδειγμα ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Βραζιλία.

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μεταφέρω την ιστορία μας έξω από το νησί, έξω από τις Φιλιππίνες, και να πω σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε εδώ, ότι υπάρχουμε» δήλωσε στο Associated Press η Τρίξι Ελ που συμμετέχει στην προσπάθεια.

Οι οργανώσεις που υποστηρίζουν τη διεκδίκηση –η Greenpeace, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Uplift και Legal Rights and Natural Resources Center και το Κίνημα Κλιματικής Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων- ανέφεραν ότι εστιάστηκαν στη Shell λόγω των «υψηλών ιστορικών εκπομπών της και την γνώση της για τις αιτίας και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής».

Ουσιαστικά, οι οργανώσεις κατηγορούν την εταιρεία ότι γνώριζε από νωρίς αλλά αποσιώπησε τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το Carbon Majors Database, μια λίστα μεγάλων ρυπαντών που εκδίδει η δεξαμενή σκέψης InfluenceMap, η Shell είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων του θερμοκηπίου, καθώς αντιστοιχεί στο 2,1% των συνολικών εκπομπών από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης τον 18ο αιώνα.

«Συμφωνούμε ότι απαιτείται άμεση δράση για την κλιματική αλλαγή» δήλωσε στο AP εκπρόσωπος της Shell μετά την παράδοση της εξώδικης επιστολής. «Καθώς προσφέρουμε τη ζωτική ενέργεια που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος, μετασχηματίζουμε τις επιχειρήσεις μας ώστε να προσφέρουμε καύσιμα χαμηλού άνθρακα για το μέλλον. Ο ισχυρισμός ότι η Shell είχε μοναδική γνώση για την κλιματική αλλαγή απλά δεν αληθεύει» υποστήριξε.

Πέρυσι, εφετείο της Ολλανδίας ανέτρεψε προηγούμενη δικαστική απόφαση που υποχρέωνε τη Shell να περιορίσει δραστικά τις εκπομπές της.

Η διεκδίκηση αποζημίωσης για τις Φιλιππίνες, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλιματικές καταστροφές, επικαλείται έρευνες του Μπεκ Κάρκ, ερευνητή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Imperial College του Λονδίνου, η οποία εκτιμούσε ότι η κλιματική αλλαγή έκανε τον τυφώνα Odette πιο επικίνδυνο.

Η υπόθεση δείχνει ότι οι ευάλωτες κοινότητες μπορούν να στραφούν σε νομικά μέσα για τη διεκδίκηση κλιματικής δικαιοσύνης, δήλωσε η Τζαμίλα Τζόι Ρέις του London School of Economics.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον 226 προσφυγές υποβλήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με το LSE, το οποίο παρακολουθεί σχεδόν 3.000 υποθέσεις σε 60 χώρες.

Προηγούμενες σημαντικές προσφυγές εστιάζονταν στις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οπότε η υπόθεση στις Φιλιππίνες θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, επισήμανε η Σάρα Φίλιπς του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης.

«Τα δικαστήρια γενικά δέχονται ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται από τον άνθρωπο, είναι όμως επιφυλακτικά με την απόδοση ευθυνών σε μεμονωμένες εταιρείες» είπε.