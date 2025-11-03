Με συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προσπαθεί η ΕΕ να εξασφαλίσει τη στήριξη των κυβερνήσεων για τον κλιματικό στόχο του 2040, λίγο πριν από τη σύνοδο για το κλίμα (COP30) που ξεκινά σε λίγες ημέρες στη Βραζιλία.

Οι χώρες της ΕΕ θα επιχειρήσουν να συμφωνήσουν τον κλιματικό στόχο σε συνάντηση των υπουργών Περιβάλλοντος στις 4 Νοεμβρίου, μια λύση στο «παρά πέντε» προκειμένου η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μην φτάσει στη σύνοδο με άδεια χέρια στις 6 Νοεμβρίου.

Το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας διατηρεί τον στόχο για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Θα είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη του στόχου για το 2050, ο οποίος προβλέπει μηδενισμό των καθαρών εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε συμφωνία, καθώς ορισμένες κυβερνήσεις αντιδρούν στα πράσινα μέτρα και τη χρηματοδότηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια καθώς η άμυνα και η αναζωογόνηση της βιομηχανίας αναδεικνύονται σε προτεραιότητες.

Η τελευταία βερσιόν του σχεδίου συμφωνίας, η οποία περιήλθε την Κυριακή στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, προτείνει αναθεώρηση του στόχου στο μέλλον εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ευρωπαϊκά δάση δεν απορροφούν αρκετό CO2 για να επιτευχθεί η προβλεπόμενη μείωση.

Σε αυτή την περίπτωση η ΕΕ θα μπορεί να προτείνει «μια προσαρμογή του ενδιάμεσου στόχου για το 2040 η οποία θα αντιστοιχεί και θα βρίσκεται εντός των ορίων των πιθανών ελλείψεων».

Η πρόβλεψη αυτή απηχεί πρόταση που κατέθεσε η Γαλλία την περασμένη εβδομάδα ζητώντας ένα «φρένο επείγουσας ανάγκης» για μείωση του στόχου κατά 3% αν τα δάση και άλλες επίγειες δραστηριότητες δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα.

Η ποσότητα CO2 που απορροφούν τα δάση της Ευρώπης μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα τρίτο την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω των δασικών πυρκαγιών και της μη βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Ακόμα, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ένα ποσοστό της απαιτούμενης μείωσης των εκπομπών μπορεί να καλυφθεί με την αγορά πιστώσεων εκπομπής άνθρακα από ξένες χώρες –κάτι που θα σήμαινε ότι ένα μέρος της προόδου θα ήταν πλασματικό.

Το ποσοστό αυτό μένει να συμφωνηθεί από τους υπουργούς Περιβάλλοντος την Τρίτη. Η Γαλλία έχει προτείνει κάλυψη έως και του 5% του στόχου με αγορά πιστώσεων από τρίτες χώρες, ενώ η Πολωνία ζητά μεγαλύτερο ποσοστό. Η Γερμανία στηρίζει την πρόταση για 3%, ενώ η Δανία αρχικά διαφώνησε με τη χρήση ξένων πιστώσεων.

Το συμβιβαστικό κείμενο για τον κλιματικό στόχο εν μέρει ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προέβαλαν ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι πράσινοι στόχοι χωρίς να αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος για τους καταναλωτές ή να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Για την υιοθέτηση του νέου στόχου για το 2040 απαιτείται η στήριξη των 15 από τις 27 χώρες-μέλη του ΟΗΕ.

Εκπρόσωπος της Δανίας, η οποία ασκεί την προεδρία της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο και συνέταξε το σχέδιο, δήλωσε πως το έδαφος έχει ετοιμαστεί για συμφωνία.

«Με την COP30 να ετοιμάζεται να ξεκινήσει, ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε για τον στόχο του 2040» είπε.