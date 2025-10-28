science
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Περιβάλλον 28 Οκτωβρίου 2025 | 10:45

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη ρίχνοντας την θερμοκρασία κατά 1,5 °C και πρέπει να αλλάξει άμεσα πορεία, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην μοναδική συνέντευξή του πριν από τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30 τον επόμενο μήνα, ο Γκουτέρες αναγνώρισε ότι είναι πλέον «αναπόφευκτο» η ανθρωπότητα να υπερβεί τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με «καταστροφικές συνέπειες» για τον κόσμο.

«Αποτυχία» η μη επίτευξη του επιθυμητού κλιματικού στόχου για τον επικεφαλής του ΟΗΕ

Προέτρεψε τους ηγέτες που θα συγκεντρωθούν στην πόλη Μπελέμ του τροπικού δάσους της Βραζιλίας να συνειδητοποιήσουν ότι όσο περισσότερο καθυστερούν τη μείωση των εκπομπών, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να ξεπεραστούν τα καταστροφικά «σημεία καμπής» στον Αμαζόνιο, την Αρκτική και τους ωκεανούς.

«Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας», δήλωσε στον Guardian και στον ειδησεογραφικό οργανισμό Sumaúma με έδρα τον Αμαζόνιο. «Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την υπέρβαση των 1,5 °C τα επόμενα χρόνια. Και η υπέρβαση των 1,5 °C έχει καταστροφικές συνέπειες. Μερικές από αυτές τις καταστροφικές συνέπειες είναι σημεία καμπής, είτε στον Αμαζόνιο, είτε στη Γροιλανδία, είτε στη δυτική Ανταρκτική ή στους κοραλλιογενείς υφάλους».

Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τα θερμότερα στην καταγεγραμμένη ιστορία του πλανήτη.

Αντόνιο Γκουτέρες. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Είπε ότι η προτεραιότητα στη COP30 ήταν να αλλάξει κατεύθυνση: «Είναι απολύτως απαραίτητο να αλλάξουμε πορεία για να διασφαλίσουμε ότι η υπέρβαση θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και όσο το δυνατόν χαμηλότερη σε ένταση, ώστε να αποφευχθούν κρίσιμα σημεία όπως τα προβλήματα στον Αμαζόνιο. Δεν θέλουμε να δούμε τον Αμαζόνιο να μετατρέπεται σε σαβάνα. Αλλά αυτό είναι ένας πραγματικός κίνδυνος αν δεν αλλάξουμε πορεία και αν δεν μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές το συντομότερο δυνατόν».

Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τα θερμότερα στην καταγεγραμμένη ιστορία του πλανήτη. Παρά την αυξανόμενη επιστημονική ανησυχία για την ταχύτητα της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων – πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου – ο γενικός γραμματέας δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων είναι ανεπαρκείς.

Ανεπαρκείς οι δεσμεύσεις των χωρών

Λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών του κόσμου (62 από τις 197) έχουν υποβάλει τα σχέδια δράσης τους για το κλίμα, γνωστά ως Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDC) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν εγκαταλείψει τη διαδικασία. Η Ευρώπη έχει υποσχεθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εκπομπέας στον κόσμο, έχει κατηγορηθεί για ανεπαρκείς δεσμεύσεις.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι η έλλειψη φιλοδοξίας των NDC σημαίνει ότι ο στόχος του Παρισιού για 1,5 °C θα παραβιαστεί, τουλάχιστον προσωρινά: «Από τις [NDC] που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, αναμένεται μείωση των εκπομπών κατά 10%. Θα χρειαζόμασταν 60% [για να παραμείνουμε εντός του 1,5 °C]. Επομένως, η υπέρβαση είναι πλέον αναπόφευκτη».

Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τον στόχο και δήλωσε ότι μπορεί να είναι ακόμα δυνατό να ξεπεραστεί προσωρινά και στη συνέχεια να μειωθούν οι θερμοκρασίες εγκαίρως ώστε να επιστρέψουμε στους 1,5 °C μέχρι το τέλος του αιώνα, αλλά αυτό θα απαιτούσε αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια και μετά την COP30, αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Πλημμύρα στο Μεξικό, μετά από υπερχείλιση ποταμού που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. REUTERS/Henry Romero

Καλέσε τις κυβερνήσεις να εξισορροπήσουν εκ νέου την εκπροσώπηση στις COPS, έτσι ώστε οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως από τις αυτόχθονες κοινότητες, να έχουν μεγαλύτερη παρουσία και επιρροή από ό,τι τα άτομα που αμείβονται από εταιρείες.

«Βλέπουμε μια επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετάβαση θα επιταχυνθεί αναπόφευκτα».

«Όλοι γνωρίζουμε τι θέλουν οι λομπίστες», είπε. «Θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, με κόστος για την ανθρωπότητα».

Είπε ότι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα είναι θέμα οικονομικού συμφέροντος, επειδή είναι σαφές ότι η εποχή των ορυκτών καυσίμων πλησιάζει στο τέλος της: «Βλέπουμε μια επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετάβαση θα επιταχυνθεί αναπόφευκτα και δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος για την ανθρωπότητα να χρησιμοποιήσει όλο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έχουν ήδη ανακαλυφθεί», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε θέσει το θέμα αυτό στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, η κυβέρνηση του οποίου μόλις έδωσε το πράσινο φως για την εξερεύνηση πετρελαίου κοντά στις εκβολές του Αμαζονίου, απάντησε: «Όχι ακόμα. Θα εκμεταλλευτώ τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα [για να το κάνω αυτό]».

Η COP30

Μία από τις πρωτοβουλίες της Βραζιλίας στη COP30 θα είναι το Tropical Forests Forever Facility, το οποίο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 125 δισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία των υφιστάμενων δασών. Το ένα πέμπτο των χρημάτων που θα διατεθούν θα πάει απευθείας στις αυτόχθονες κοινότητες, των οποίων τα εδάφη περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος της καλύτερα διατηρημένης βιοποικιλότητας και των πιο αποτελεσματικών δεξαμενών άνθρακα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Γκουτέρες τόνισε τη θεμελιώδη σημασία των φωνών των αυτοχθόνων πληθυσμών στη COP30. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο γενικός γραμματέας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη σε δημοσιογράφο από αυτοχθόνες κοινότητες, τον Γουατζά Ζιπάι, έναν ρεπόρτερ του Sumaúma από τον λαό των Xipai, στον οποίο προστέθηκε και ο Guardian.

«Είναι θεμελιώδες να επενδύουμε σε όσους είναι οι καλύτεροι φύλακες της φύσης. Και οι καλύτεροι φύλακες της φύσης είναι ακριβώς οι αυτόχθονες κοινότητες», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Προπαρασκευαστική συνάντηση για την COP30 στη Βραζιλία. REUTERS/Mateus Bonomi

Οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει επίσης να διδαχθούν από τους αυτόχθονες λαούς πώς να επιτύχουν ισορροπία με τη φύση, δήλωσε ο γενικός γραμματέας. «Οι πολιτικοί ηγέτες συχνά ασχολούνται περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας, ειδικά σε περιόδους όπου η οικονομική κατάσταση είναι περίπλοκη και επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, τις καταστροφές και τις συμφορές. Έτσι, μερικές φορές δεν υπάρχει αντίληψη για τη σημασία μιας αρμονικής σχέσης με τη φύση και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διατηρείται μόνιμα μια παιδαγωγική προσέγγιση με τους πολιτικούς ηγέτες, και δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τις αυτόχθονες κοινότητες για να εφαρμόσει αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση», είπε.

«Οι πλημμύρες θα εξαπλωθούν, οι κοινότητες θα καταστραφούν, αλλά θα υπάρχει πάντα μια ομάδα πλούσιων ανθρώπων και πλούσιων εταιρειών που θα μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους».

Σύμφωνα με τον Guardian, παρά την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στο σύστημα COP για την παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

«Η εναλλακτική λύση παραμένει ένας ανοιχτός διάλογος», είπε. «Και ξέρουμε τι σημαίνει ανοιχτός διάλογος. Η δημόσια συζήτηση σημαίνει ότι θα υπάρχει μια μικρή προνομιούχα ελίτ, άνθρωποι και εταιρείες που θα μπορούν πάντα να προστατεύουν τον εαυτό τους, ακόμα και αν οι καταστροφές εξαπλωθούν. Οι πλημμύρες θα εξαπλωθούν, οι κοινότητες θα καταστραφούν, αλλά θα υπάρχει πάντα μια ομάδα πλούσιων ανθρώπων και πλούσιων εταιρειών που θα μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους, καθώς ο πλανήτης καταστρέφεται προοδευτικά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Έπος του '40 28.10.25

Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Μήνυμα για 28η 28.10.25

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδρομές της ουτοπίας
Ορίζοντες σκέψης 28.10.25

Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα
Δείτε ζωντανά 28.10.25 Upd: 12:09

Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου - Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο