Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη ρίχνοντας την θερμοκρασία κατά 1,5 °C και πρέπει να αλλάξει άμεσα πορεία, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην μοναδική συνέντευξή του πριν από τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30 τον επόμενο μήνα, ο Γκουτέρες αναγνώρισε ότι είναι πλέον «αναπόφευκτο» η ανθρωπότητα να υπερβεί τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με «καταστροφικές συνέπειες» για τον κόσμο.

«Αποτυχία» η μη επίτευξη του επιθυμητού κλιματικού στόχου για τον επικεφαλής του ΟΗΕ

Προέτρεψε τους ηγέτες που θα συγκεντρωθούν στην πόλη Μπελέμ του τροπικού δάσους της Βραζιλίας να συνειδητοποιήσουν ότι όσο περισσότερο καθυστερούν τη μείωση των εκπομπών, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να ξεπεραστούν τα καταστροφικά «σημεία καμπής» στον Αμαζόνιο, την Αρκτική και τους ωκεανούς.

«Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας», δήλωσε στον Guardian και στον ειδησεογραφικό οργανισμό Sumaúma με έδρα τον Αμαζόνιο. «Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την υπέρβαση των 1,5 °C τα επόμενα χρόνια. Και η υπέρβαση των 1,5 °C έχει καταστροφικές συνέπειες. Μερικές από αυτές τις καταστροφικές συνέπειες είναι σημεία καμπής, είτε στον Αμαζόνιο, είτε στη Γροιλανδία, είτε στη δυτική Ανταρκτική ή στους κοραλλιογενείς υφάλους».

Είπε ότι η προτεραιότητα στη COP30 ήταν να αλλάξει κατεύθυνση: «Είναι απολύτως απαραίτητο να αλλάξουμε πορεία για να διασφαλίσουμε ότι η υπέρβαση θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και όσο το δυνατόν χαμηλότερη σε ένταση, ώστε να αποφευχθούν κρίσιμα σημεία όπως τα προβλήματα στον Αμαζόνιο. Δεν θέλουμε να δούμε τον Αμαζόνιο να μετατρέπεται σε σαβάνα. Αλλά αυτό είναι ένας πραγματικός κίνδυνος αν δεν αλλάξουμε πορεία και αν δεν μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές το συντομότερο δυνατόν».

Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τα θερμότερα στην καταγεγραμμένη ιστορία του πλανήτη. Παρά την αυξανόμενη επιστημονική ανησυχία για την ταχύτητα της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων – πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου – ο γενικός γραμματέας δήλωσε ότι οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων είναι ανεπαρκείς.

Ανεπαρκείς οι δεσμεύσεις των χωρών

Λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών του κόσμου (62 από τις 197) έχουν υποβάλει τα σχέδια δράσης τους για το κλίμα, γνωστά ως Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDC) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν εγκαταλείψει τη διαδικασία. Η Ευρώπη έχει υποσχεθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εκπομπέας στον κόσμο, έχει κατηγορηθεί για ανεπαρκείς δεσμεύσεις.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι η έλλειψη φιλοδοξίας των NDC σημαίνει ότι ο στόχος του Παρισιού για 1,5 °C θα παραβιαστεί, τουλάχιστον προσωρινά: «Από τις [NDC] που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, αναμένεται μείωση των εκπομπών κατά 10%. Θα χρειαζόμασταν 60% [για να παραμείνουμε εντός του 1,5 °C]. Επομένως, η υπέρβαση είναι πλέον αναπόφευκτη».

Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τον στόχο και δήλωσε ότι μπορεί να είναι ακόμα δυνατό να ξεπεραστεί προσωρινά και στη συνέχεια να μειωθούν οι θερμοκρασίες εγκαίρως ώστε να επιστρέψουμε στους 1,5 °C μέχρι το τέλος του αιώνα, αλλά αυτό θα απαιτούσε αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια και μετά την COP30, αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Καλέσε τις κυβερνήσεις να εξισορροπήσουν εκ νέου την εκπροσώπηση στις COPS, έτσι ώστε οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως από τις αυτόχθονες κοινότητες, να έχουν μεγαλύτερη παρουσία και επιρροή από ό,τι τα άτομα που αμείβονται από εταιρείες.

«Βλέπουμε μια επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετάβαση θα επιταχυνθεί αναπόφευκτα».

«Όλοι γνωρίζουμε τι θέλουν οι λομπίστες», είπε. «Θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, με κόστος για την ανθρωπότητα».

Είπε ότι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα είναι θέμα οικονομικού συμφέροντος, επειδή είναι σαφές ότι η εποχή των ορυκτών καυσίμων πλησιάζει στο τέλος της: «Βλέπουμε μια επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετάβαση θα επιταχυνθεί αναπόφευκτα και δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος για την ανθρωπότητα να χρησιμοποιήσει όλο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έχουν ήδη ανακαλυφθεί», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε θέσει το θέμα αυτό στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, η κυβέρνηση του οποίου μόλις έδωσε το πράσινο φως για την εξερεύνηση πετρελαίου κοντά στις εκβολές του Αμαζονίου, απάντησε: «Όχι ακόμα. Θα εκμεταλλευτώ τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα [για να το κάνω αυτό]».

Η COP30

Μία από τις πρωτοβουλίες της Βραζιλίας στη COP30 θα είναι το Tropical Forests Forever Facility, το οποίο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 125 δισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία των υφιστάμενων δασών. Το ένα πέμπτο των χρημάτων που θα διατεθούν θα πάει απευθείας στις αυτόχθονες κοινότητες, των οποίων τα εδάφη περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος της καλύτερα διατηρημένης βιοποικιλότητας και των πιο αποτελεσματικών δεξαμενών άνθρακα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Γκουτέρες τόνισε τη θεμελιώδη σημασία των φωνών των αυτοχθόνων πληθυσμών στη COP30. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο γενικός γραμματέας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη σε δημοσιογράφο από αυτοχθόνες κοινότητες, τον Γουατζά Ζιπάι, έναν ρεπόρτερ του Sumaúma από τον λαό των Xipai, στον οποίο προστέθηκε και ο Guardian.

«Είναι θεμελιώδες να επενδύουμε σε όσους είναι οι καλύτεροι φύλακες της φύσης. Και οι καλύτεροι φύλακες της φύσης είναι ακριβώς οι αυτόχθονες κοινότητες», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει επίσης να διδαχθούν από τους αυτόχθονες λαούς πώς να επιτύχουν ισορροπία με τη φύση, δήλωσε ο γενικός γραμματέας. «Οι πολιτικοί ηγέτες συχνά ασχολούνται περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας, ειδικά σε περιόδους όπου η οικονομική κατάσταση είναι περίπλοκη και επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, τις καταστροφές και τις συμφορές. Έτσι, μερικές φορές δεν υπάρχει αντίληψη για τη σημασία μιας αρμονικής σχέσης με τη φύση και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διατηρείται μόνιμα μια παιδαγωγική προσέγγιση με τους πολιτικούς ηγέτες, και δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τις αυτόχθονες κοινότητες για να εφαρμόσει αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση», είπε.

«Οι πλημμύρες θα εξαπλωθούν, οι κοινότητες θα καταστραφούν, αλλά θα υπάρχει πάντα μια ομάδα πλούσιων ανθρώπων και πλούσιων εταιρειών που θα μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους».

Σύμφωνα με τον Guardian, παρά την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στο σύστημα COP για την παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση, ο Γκουτέρες δήλωσε ότι αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

«Η εναλλακτική λύση παραμένει ένας ανοιχτός διάλογος», είπε. «Και ξέρουμε τι σημαίνει ανοιχτός διάλογος. Η δημόσια συζήτηση σημαίνει ότι θα υπάρχει μια μικρή προνομιούχα ελίτ, άνθρωποι και εταιρείες που θα μπορούν πάντα να προστατεύουν τον εαυτό τους, ακόμα και αν οι καταστροφές εξαπλωθούν. Οι πλημμύρες θα εξαπλωθούν, οι κοινότητες θα καταστραφούν, αλλά θα υπάρχει πάντα μια ομάδα πλούσιων ανθρώπων και πλούσιων εταιρειών που θα μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους, καθώς ο πλανήτης καταστρέφεται προοδευτικά».