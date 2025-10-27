Όλο και χαλαρώνει στις διαπραγματεύσεις ο πολύπαθος κλιματικός στόχος της ΕΕ

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται προτάσεις που θα έδιναν στη βιομηχανία μεγαλύτερη ευελιξία στη μείωση εκπομπών, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να κερδίσουν στήριξη για τον κλιματικό στόχο του 2040.

Η ΕΕ βρίσκεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να συμφωνήσει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο πριν οι ευρωπαίοι ηγέτες μεταβούν στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου στη Βραζιλία.

Το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας που περιήλθε στην κατοχή του Reuters διατηρεί τον στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Θα είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη του στόχου για το 2050, ο οποίος προβλέπει μηδενισμό των καθαρών εκπομπών άνθρακα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει τον στόχο κάθε δύο χρόνια

Ωστόσο οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε συμφωνία, καθώς ορισμένες κυβερνήσεις αντιδρούν στα πράσινα μέτρα και τη χρηματοδότηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια καθώς η άμυνα και η αναζωογόνηση της βιομηχανίας αναδεικνύονται σε προτεραιότητες.

Το σχέδιο που εξέτασε το Reuters προβλέπει ότι η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει τον στόχο κάθε δύο χρόνια, κάτι που αφήνει περιθώριο χαλάρωσης στο μέλλον.

Το κείμενο προτείνει επίσης την αναγνώριση νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα στην πρόταση που προβλέπει ότι, εάν τα δάση απορροφούν λιγότερο CO2 από το αναμενόμενο, ή οι τεχνολογίες αφαίρεσης του CO2 από την ατμόσφαιρα δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, οι βιομηχανίες δεν θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις εκπομπές τους ταχύτερα για να επιτευχθεί ο στόχος του 2040.

«Πιθανές ελλείψεις σε έναν τομέα δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος άλλων τομέων», αναφέρει το σχέδιο, με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου.

Το συμβιβαστικό κείμενο εν μέρει ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προέβαλαν ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη σύνοδο της περασμένης εβδομάδας, όπου συζητήθηκαν οι «αναγκαίοι πρόσφοροι όροι» προκειμένου να επιτευχθούν οι πράσινοι στόχοι χωρίς να αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος για τους καταναλωτές ή να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Εκπρόσωποι των χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα, πριν οι υπουργοί Περιβάλλοντος επιχειρήσουν να εγκρίνουν τον στόχο στις 4 Νοεμβρίου.

Το τελευταίο σχέδιο διατηρεί την πρόβλεψη ότι το 3% της απαιτούμενης μείωσης των εκπομπών μπορεί να καλυφθεί με την αγορά πιστώσεων εκπομπής άνθρακα από ξένες χώρες –κάτι που θα σήμαινε ότι ένα μέρος της μείωσης θα ήταν πλασματικό.

Το ζήτημα παραμένει υπό διαπραγμάτευση, με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι το ποσοστό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 5%.

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τη στήριξη των επιφυλακτικών χωρών, η Κομισιόν έχει υποσχεθεί αναθεώρηση ορισμένων άλλων πράσινων μέτρων, όπως οι έλεγχοι τιμών στην αγορά άνθρακα που πρόκειται να δημιουργηθεί για τον κλάδο των μεταφορών, όπως απαίτησαν η Πολωνία και η Τσεχία.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης χαλάρωση του στόχου για απαγόρευση των νέων οχημάτων εσωτερικής καύσης από το 2035, εν μέσω πιέσεων από τη Γερμανία και την Ιταλία, χώρες με ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες.