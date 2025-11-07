Live η δεύτερη μέρα της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία
Συνεχίζεται για τελευταία μέρα η Σύνοδος για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία
- Πατέρας μαχαίρωσε στον λαιμό την κόρη του - Στο νοσοκομείο το θύμα
- Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι
- Άνδρας έπιασε φωτιά μετά από υπερθέρμανση φορητού φορτιστή - «Το οξύ της μπαταρίας πετάχτηκε παντού»
- Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στο Διδυμότειχο
Για δεύτερη και τελευταία μέρα πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Σύνοδος για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).
Τη σημερινή εκδήλωση άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε live τη δεύτερη μέρα της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία
Όλες οι εξελίξεις στο in
- ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
- Το «Πρώτα η Αμερική» φαίνεται να «έπιασε», αλλά με ποιό τίμημα;
- «Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
- Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Προσήχθη η κόρη του
- Επισκέψεις στον κτηνίατρο με τον σκύλο μας χωρίς άγχος
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις