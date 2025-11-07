Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα «πύλη» για την εισροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ από το Ζάππειο ενώ δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόρυξης στα ελληνικά οικόπεδα.

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές.

«Η αρχή γίνεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ήδη κάνει μία δυναμική εκκίνηση», τόνισε.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «είμαστε ευθυγραμμισμένοι σε αυτό που πρέπει να πράξουμε. Η ενέργεια είναι ζωή και η δυνατότητα προσιτής ενέργειας είναι απαραίτητη. Η ΕΕ και η χώρα μας συνεργάζονται για να επιτεχυθεί αυτό με τον πιο γρήγορο δυνατό τρόπο».

«Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που μπορούν να σταματήσουν την ρωσική πολεμική μηχανή;», διερωτήθηκε ο Ράιτ.

«Μπορώ να σας πω κανείς δεν θα εφησυχαστεί μέχρι το τέλος του πολέμου, μέχρι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την Ουκρανία, ευημερίας και ανάπτυξης. Για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού».

Η διάσκεψη P-TEC στο Ζάππειο, όπου συμμετέχουν δεκάδες χώρες και εταιρείες από την Αμερική και την Ευρώπη, έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει την αυξανόμενη σημασία που έχει ως κόμβος στον ενεργειακό χάρτη της ανατολικής Μεσογείου, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί στην αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με LNG στην ευρωπαϊκή αγορά.