Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία – Όλα όσα έγιναν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η δεύτερη και τελευταία μέρα της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).

Τα βασικότερα σημεία της δεύτερης μέρας της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία

Τη σημερινή εκδήλωση άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων την σημασία του συνεδρίου για την ελληνική ενέργεια, με στόχο να διασφαλιστούν ενεργειακές πηγές που μένουν μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Τόνισε, παράλληλα, ότι «οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ένα σημείο εισαγωγής για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης».

Ο Κρις Ράιτ αναφέρθηκε στην ικανότητα των συνεργαζόμενων χωρών να απομακρύνουν το ρωσικό φυσικό αέριο, λέγοντας ότι «αν υπάρχει ασφαλής και οικονομική ενέργεια, η οικονομία μπορεί να εξελιχθεί».

Πολλές ήταν και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν, με την κυριότερη να αποτελεί εκείνη που αφορά την κοινοπραξία AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic-SEE LNG Trade) για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Venture Global και τη διανομή του στην ανατολική Ευρώπη μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου, με τους υπεύθυνους να κάνουν λόγο για μία «ιστορική συμφωνία».

Στη συνέντευξη τύπου έγινε λόγος για τις υποδομές και τις συμφωνίες, που θα φέρουν μείωση των τιμών στην ενέργεια, οδηγώντας παράλληλα στην ενεργειακή ασφάλεια.

«Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα κάθε χρόνο σε ενέργεια που παράγεται από κάρβουνο, η οποία είναι ακριβή και δεν παράγει τόση ενέργεια. Τώρα που κάναμε την αλλαγή σε αέριο, τα πράγματα είναι καλύτερα», ανέφερε ο Ράιτ, κάνοντας ξεκάθαρη την οδό που είναι επιθυμητό να ακολουθηθεί.

Κοινή αντίληψη όλων των συμμετεχόντων είναι η ανάγκη για κοινή πορεία.

