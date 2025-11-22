Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλά για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια.

«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο

Το κόστος της παραγωγής αυξήθηκε 72% στα λιπάσματα, και 40% στις ζωοτροφές αναφέρεται στο βίντεο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί σε όλη τη χώρα παλεύουν με τα κόστη μήνα τον μήνα ενώ το κράτος τους έχει αφήσει μόνους.

«Την ίδια ώρα βλέπουν τις ενισχύσεις να καθυστερούν γιατί είχαμε το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η ζωή στην ύπαιθρο δυσκολεύει, χάνονται υπηρεσίες κλείνουν σχολεία, κλείνουν καταστήματα ΕΛΤΑ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι για το ΠΑΣΟΚ «η αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας είναι εθνική προτεραιότητα».

«Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που στο επίκεντρό του έχει τον ισχυρό πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση και τη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό.

Για να έχουμε καλές θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ μας και πάντα ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε όλη τη χώρα ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές», σημείωσε.